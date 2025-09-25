La economía de Estados Unidos creció 3,8% en el segundo trimestre, una mejora mayor a la prevista

Una persona comprando en un supermercado de Nueva York, EEUU. REUTERS/Jeenah Moon

La economía estadounidense se expandió a un sorprendente 3,8% entre abril y junio, según informó el gobierno, lo que supone una drástica mejora respecto a su estimación previa de crecimiento para el segundo trimestre.

El producto interior bruto (PIB) estadounidense —la producción nacional de bienes y servicios— se recuperó en la primavera tras una caída del 0,6% en el primer trimestre, causada por las consecuencias de las guerras comerciales del presidente Donald Trump, según informó el jueves el Departamento de Comercio. El departamento había estimado previamente un crecimiento del 3,3% para el segundo trimestre.

La caída del PIB en el primer trimestre, la primera contracción de la economía estadounidense en tres años, se debió principalmente a un aumento repentino de las importaciones —que se deducen del PIB—, ya ​​que las empresas se apresuraron a importar productos extranjeros antes de que Trump pudiera imponerles impuestos drásticos. Esta tendencia se revirtió, como se esperaba, en el segundo trimestre: las importaciones cayeron a un ritmo del 29,3%, impulsando el crecimiento entre abril y junio en más de 5 puntos porcentuales. El gasto del consumidor aumentó a un ritmo del 2,5%, frente al 0,6% del primer trimestre y muy por encima del 1,6% estimado previamente por el gobierno.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha revocado décadas de políticas estadounidenses en apoyo a un comercio más libre. Ha impuesto aranceles de dos dígitos a las importaciones de casi todos los países del mundo y también ha aplicado aranceles a productos específicos, como el acero, el aluminio y los automóviles.

Trump considera los aranceles como una forma de proteger la industria estadounidense, atraer fábricas de vuelta a Estados Unidos y ayudar a financiar los enormes recortes de impuestos que promulgó el 4 de julio.

El presidente de EEUU, Donald Trump, en una sesión de firma de decretos en la Casa Blanca. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

Sin embargo, los economistas convencionales —cuyas opiniones rechazan Trump y sus asesores— afirman que sus aranceles dañarán la economía, elevando los costos y reduciendo la eficiencia de las empresas estadounidenses protegidas. Señalan que los aranceles son pagados por los importadores en Estados Unidos, quienes intentan trasladar el costo a sus clientes mediante precios más altos. Por lo tanto, los aranceles pueden ser inflacionarios, aunque su impacto en los precios hasta ahora ha sido moderado. La impredecible forma en que Trump ha impuesto los aranceles —anunciándolos, suspendiéndolos y luego implementando nuevos— ha desconcertado a las empresas, lo que ha contribuido a una fuerte desaceleración de la contratación.

De 2021 a 2023, Estados Unidos creó la impresionante cifra de 400.000 empleos al mes a medida que la economía se recuperaba de los confinamientos por la COVID-19. Desde entonces, la contratación se ha estancado, en parte debido a la incertidumbre sobre la política comercial y en parte a los efectos persistentes de 11 subidas de tipos de interés por parte de los organismos de lucha contra la inflación de la Reserva Federal en 2022 y 2023.

El edificio de la Reserva Federal durante la reunión del Comité Federal. REUTERS/Aaron Schwartz/

Las revisiones del Departamento de Trabajo a principios de este mes mostraron que la economía creó 911.000 empleos menos de lo que se informó originalmente en el año fiscal que finalizó en marzo. Esto significó que los empleadores crearon un promedio de menos de 71.000 nuevos empleos al mes durante ese período, no los 147.000 reportados inicialmente. Desde marzo, la creación de empleo se ha desacelerado aún más, hasta un promedio de 53.000 empleos al mes.

Se espera que el 3 de octubre, el Departamento de Trabajo informe que los empleadores crearon tan solo 43.000 puestos de trabajo en septiembre, aunque el desempleo probablemente se mantuvo en un bajo 4,3%, según los analistas encuestados por la firma de datos FactSet.

Con el objetivo de impulsar el mercado laboral, la Fed recortó la semana pasada su tasa de interés de referencia por primera vez desde diciembre.

El informe del PIB del jueves fue el tercer y último análisis del Departamento de Comercio sobre el crecimiento económico del segundo trimestre. Publicará su estimación inicial del crecimiento de julio a septiembre el 30 de octubre.

Los analistas encuestados por la firma de datos FactSet prevén actualmente que el crecimiento del PIB se desacelere a un ritmo anual de tan solo el 1,5% en el tercer trimestre.

(Con información de AP)