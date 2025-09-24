Estados Unidos

Millones de estadounidenses verán recortes en los cupones de alimentos proporcionados por el SNAP

De acuerdo con el último informe del USDA, aproximadamente 42 millones de personas en 22,3 millones de hogares recibieron esta ayuda durante 2023

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Guardar
Millones de estadounidenses pronto verán
Millones de estadounidenses pronto verán reducidos sus beneficios de SNAP, tras la entrada en vigor de la ley fiscal. (AP Foto/Allison Dinner)

Millones de estadounidenses enfrentan recortes en los cupones de alimentos mientras el costo de los comestibles continúa en aumento. Los cambios introducidos por la reciente ley fiscal y de gasto, provocarán una reducción en los beneficios y la exclusión de millones de familias del principal programa estatal de asistencia alimentaria, según informó CBS News.

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocida popularmente como “cupones de alimentos”, constituye la mayor red de protección frente a la inseguridad alimentaria en Estados Unidos. De acuerdo con el último informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), aproximadamente 42 millones de personas en 22,3 millones de hogares recibieron esta ayuda durante 2023.

Las modificaciones legales, que ya se implementan en estados como Pensilvania, buscan restringir los requisitos laborales y ajustar el cálculo de las ayudas mensuales. Entre las medidas adoptadas figura la ampliación de los requisitos de trabajo obligatorio a personas de hasta 64 años sin dependientes, cuando la normativa anterior solo incluía a quienes tenían entre 18 y 54 años.

Alrededor de 2,4 millones de
Alrededor de 2,4 millones de personas podrían perder acceso a los cupones de alimentos cada mes, de acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso. (REUTERS/Brian Snyder)

Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, cerca de 2,4 millones de beneficiarios, equivalente al 6% del total, quedarán fuera de SNAP mensualmente. En una declaración replicada por CBS News, Gina Plata-Nino, experta del Centro de Investigación y Acción Alimentaria, advirtió que “es un mercado laboral difícil y los requisitos laborales llegan sin ningún tipo de apoyo. Nuestros sectores más vulnerables tendrán aún menos acceso a recursos”.

Los más afectados

El Instituto Urbano calculó en un informe publicado en julio que hasta 22,3 millones de familias podrían experimentar recortes en el monto de su subsidio mensual o perderlo por completo.

Entre los más afectados están jóvenes extutelados entre 18 y 24 años, excombatientes y personas sin vivienda, quienes previamente estaban exentos de cumplir los nuevos requisitos. Plata-Nino lo ilustró así: “piense lo que significa ser una persona sin hogar intentando conseguir trabajo cuando si quiera tiene acceso a una ducha”.

El contexo en el que llegan estos ajustes acentúa su impacto. El costo de los comestibles ha mostrado alzas sostenidas y las tasas de pobreza se incrementan en colectivos como personas mayores y afroamericanas, según datos del último censo.

A partir de 2027, los
A partir de 2027, los estados deberán asumir el 75% de los costos administrativos del programa de alimentos, lo que podría afectar su viabilidad en varias zonas. (REUTERS/Brian Snyder)

Para Carolyn Vega, subdirectora de análisis de políticas de la organización Share Our Strength, el recorte de SNAP supondrá “un incremento del hambre”. “Está en juego el presupuesto de familias que apenas tienen margen para sobrevivir, cada dólar de SNAP se vuelve vital para estirar el gasto en alimentos”, afirmó.

El cambio normativo también afecta la fórmula que define los montos asignados. Hasta el pasado 4 de julio, los aspirantes podían descontar gastos de servicios básicos, incluidos internet, de sus ingresos al calcular los beneficios.

Ahora, la exclusión de los costos de conectividad reducirá el subsidio promedio para el 65% de los hogares beneficiados en unos diez dólares por mes. Vega precisó para CBS News que, aunque es una cifra pequeña, “en familias ahogadas por el alza en el costo de la canasta básica, diez dólares marcan la diferencia”.

Los efectos podrían extenderse aún más en los próximos años. A partir de 2027, los estados tendrán que cubrir el 75% de los costos administrativos del programa, frente al 50% actual, poniendo a prueba la sostenibilidad financiera de la operación del SNAP en ciertas demarcaciones.

Estados Unidos, donde cada estado administra la asistencia con financiación compartida con el gobierno federal, enfrenta diferentes ritmos y modalidades de ajuste. Pennsylvania, por ejemplo, comenzó a aplicar los nuevos requisitos laborales desde el 1 de noviembre.

Temas Relacionados

SNAPCupones de alimentosRecortesInflaciónUSDAestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Estados Unidos puso a prueba misiles nucleares en el Atlántico tras la exhibición militar de China

La Marina realizó el lanzamiento desde un submarino cerca de Florida, en maniobras que buscarían verificar la eficacia de su arsenal tras los anuncios armamentísticos de Pekín

Estados Unidos puso a prueba

Series de moda en Paramount+ EEUU: descubre el top 10 con el que todos están enganchados

Con estas historias, Paramount+ busca seguir gustando al público en la guerra por el streaming

Series de moda en Paramount+

Las bacterias “pesadilla” resistentes a los antibióticos aumentaron casi 70% en Estados Unidos

Los microorganismos que preocupan a los expertos requieren de potentes fármacos vía intravenosa para ser tratados

Las bacterias “pesadilla” resistentes a

Una nueva era en la gestión del agua y la energía: así funciona el primer canal cubierto con paneles solares en California

El innovador Proyecto Nexus en el Valle Central combina irrigación eficiente con generación eléctrica renovable. Cómo este avance permite soluciones sostenibles ante sequías y alta demanda energética regional

Una nueva era en la

Hulu Estados Unidos: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Con estas historias, Hulu busca mantenerse en el gusto de la gente

Hulu Estados Unidos: Estas son
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras un amplio operativo, bomberos

Tras un amplio operativo, bomberos rescataron a dos perros que quedaron atrapados debajo de una alcantarilla

Se realizó una nueva marcha de jubilados en el Congreso, hubo disturbios y la policía tiró gases

Así incendiaron la camioneta en la que trasladaron a las jóvenes asesinadas hasta Florencio Varela

Triple femicidio en Florencio Varela: el detalle mafioso que revelaron los primeros resultados de las autopsias

Efecto Trump: el dólar cayó por tercer día y acciones y bonos recuperaron todo lo perdido desde la elección bonaerense

INFOBAE AMÉRICA
Tensión en Dinamarca: el aeropuerto

Tensión en Dinamarca: el aeropuerto de Aalborg se vio obligado a cerrar tras el avistamiento de drones

Netanyahu prometió derrotar a Hamas y lamentó la “rendición” de algunos líderes internacionales ante el terrorismo

El Senado de Brasil archivó el polémico proyecto que buscaba garantizar impunidad a legisladores

El oxígeno terrestre genera ‘cicatrices’ en la Luna y crea manchas de óxido, según un estudio

Revelaron la causa de los más de 28.000 terremotos que sacudieron a la isla griega de Santorini

TELESHOW
El increíble relato que hizo

El increíble relato que hizo quebrar en llanto a Yuyito González: “Esto es insólito”

La abogada de Mauro Icardi desmintió que vendrá a la Argentina: “No estuvo nunca en análisis”

Karina Jelinek compartió la imagen de su custodio personal, el mismo que la acompañó en su tumultuoso divorcio hace 12 años

Marcela Tauro recordó su experiencia en un accidente similar al de Thiago Medina: “Los milagros existen”

El cantante de Ke Personajes y su novia española compartieron una apasionada imagen