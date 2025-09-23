MLB: todos los partidos de este 23 de septiembre

No te pierdas ni un minuto de acción dentro del diamante estos son todos los partidos que se van a disputar este día (Jesús Avilés/Infobae)

Del Dodger Stadium en Los Ángeles, California, hasta el histórico Yankee Stadium en New York se llevan a cabo diferentes partidos de béisbol. Estrellas como Shohei Ohtani, Aaron Judge, Juan Soto, Freddie Freeman, Mookie Betts, entre otros, dan lo mejor de sí dentro del diamante para llevar a su afición a la Serie Mundial y conseguir el ansiado trofeo del comisionado.

Todos los equipos juegan 164 partidos a lo largo de la temporada regular con el objetivo de conseguir el mejor récord de sus respectivas divisiones y sumarse al selecto grupo de franquicias que logran su pase a los Play Offs. Cada pitcheo, hit, entrada y juego es importante al corte de caja de postemporada y esto garantiza un gran espectáculo a los aficionados al “Rey de los Deportes”.

Sigue de cerca todas las acciones que se lleven a cabo dentro de todos los parques de la Major League Baseball (MLB), te compartimos todos los detalles de los juegos que se van a disputar este 23 de septiembre

Los partidos del 23 de septiembre

Aaron Judge es uno de los mejores jugadores a la ofensiva de toda la liga (Brad Penner-Imagn Images)

Tampa Bay Rays vs Baltimore Orioles

Hora del Este de EEUU: 18:35

Hora del Centro de EEUU: 17:35

Hora del Oeste de EEUU: 15:35

Estadio: Oriole Park at Camden Yards

Pittsburgh Pirates vs Cincinnati Reds

Hora de México: 16:40 horas

Hora del Este de EEUU: 18:40 horas

Hora del Centro de EEUU: 17:40 horas

Hora del Oeste de EEUU: 15:40 horas

Estadio: Great American Ball Park

Detroit Tigers vs Cleveland Guardians

Hora de México: 16:40 horas

Hora del Este de EEUU: 18:40 horas

Hora del Centro de EEUU: 17:40 horas

Hora del Oeste de EEUU: 15:40 horas

Estadio: Progressive Field

Miami Marlins vs Philadelphia Phillies

Hora de México: 16:45 horas

Hora del Este de EEUU: 18:45 horas

Hora del Centro de EEUU: 17:45 horas

Hora del Oeste de EEUU: 15:45 horas

Estadio: Citizens Bank Park

Chicago White Sox vs New York Yankees

Hora de México: 17:05 horas

Hora del Este de EEUU: 19:05 horas

Hora del Centro de EEUU: 18:05 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:05 horas

Estadio: Yankee Stadium

Boston Red Sox vs Toronto Blue Jays

Hora de México: 17:07 horas

Hora del Este de EEUU: 19:07 horas

Hora del Centro de EEUU: 18:07 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:07 horas

Estadio: Rogers Centre

Washington Nationals vs Atlanta Braves

Hora de México: 17:15 horas

Hora del Este de EEUU: 19:15 horas

Hora del Centro de EEUU: 18:15 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:15 horas

Estadio: Truist Park

New York Mets vs Chicago Cubs

Hora de México: 17:40 horas

Hora del Este de EEUU: 19:40 horas

Hora del Centro de EEUU: 18:40 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:40 horas

Estadio: Wrigley Field

Minnesota Twins vs Texas Rangers

Hora de México: 18:05 horas

Hora del Este de EEUU: 20:05 horas

Hora del Centro de EEUU: 19:05 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:05 horas

Estadio: Globe Life Field

Kansas City Royals vs Los Angeles Angels

Hora de México: 19:38 horas

Hora del Este de EEUU: 21:38 horas

Hora del Centro de EEUU: 20:38 horas

Hora del Oeste de EEUU: 18:38 horas

Estadio: Angel Stadium

Milwaukee Brewers vs San Diego Padres

Hora de México: 19:40 horas

Hora del Este de EEUU: 21:40 horas

Hora del Centro de EEUU: 20:40 horas

Hora del Oeste de EEUU: 18:40 horas

Estadio: Petco Park

Los Angeles Dodgers vs Arizona Diamondbacks

Hora de México: 19:40 horas

Hora del Este de EEUU: 21:40 horas

Hora del Centro de EEUU: 20:40 horas

Hora del Oeste de EEUU: 18:40 horas

Estadio: Chase Field

Colorado Rockies vs Seattle Mariners

Hora de México: 19:40 horas

Hora del Este de EEUU: 21:40 horas

Hora del Centro de EEUU: 20:40 horas

Hora del Oeste de EEUU: 20:40 horas

Estadio: T-Mobile Park

St. Louis Cardinals vs San Francisco Giants

Hora de México: 19:45 horas

Hora del Este de EEUU: 21:45 horas

Hora del Centro de EEUU: 20:45 horas

Hora del Oeste de EEUU: 18:45 horas

Estadio: Oracle Park

Houston Astros vs Athletics

Hora de México: 20:05 horas

Hora del Este de EEUU: 22:05 horas

Hora del Centro de EEUU: 21:05 horas

Hora del Oeste de EEUU: 19:05 horas

Estadio: Sutter Health Park

Cuáles son los dos equipos con más campeonatos de Serie Mundial

De acuerdo con información del palmarés oficial del sitio de la MLB, la Serie Mundial se ha disputado un total de 117 veces desde 1903 hasta la actualidad (con la excepción de los años 1904 y 1994) en donde han destacado los siguientes equipos:

New York Yankees con 27 títulos: Fundados en 1901 como Baltimore Orioles y renombrados como New York Yankees en 1913, son la franquicia más exitosa no solo del béisbol, sino de los deportes profesionales estadounidenses. Su dominio comenzó en la década de 1920 con Babe Ruth, quien lideró al equipo a cuatro títulos.

Años ganados: 1923, 1927, 1928, 1932, 1936, 1937, 1938, 1939, 1941, 1943, 1947, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1956, 1958, 1961, 1962, 1977, 1978, 1996, 1998, 1999, 2000, 2009.

St. Louis Cardinals con 11 títulos: los Cardinals son la franquicia más exitosa de la Liga Nacional. Aunque el equipo se fundó en 1882, su legado comenzó a consolidarse en los años 1920 con jugadores como Rogers Hornsby y continuó con figuras como Stan Musial, Bob Gibson y Albert Pujols.

Años ganados: 1926, 1931, 1934, 1942, 1944, 1946, 1964, 1967, 1982, 2006, 2011.

Boston Red Sox con 9 títulos: Fundados en 1901 como Boston Americans, los Red Sox ganaron la primera Serie Mundial en 1903 contra los Pittsburgh Pirates. Dominaron los primeros años con Babe Ruth, pero sufrieron una sequía de 86 años conocida como la "Maldición del Bambino" tras vender a Ruth a los Yankees.

Años ganados: 1903, 1912, 1915, 1916, 1918, 2004, 2007, 2013, 2018.

Oakland Athletics con 9 títulos: Aunque el equipo se formó en 1901 en Filadelfia, los Athletics se mudaron a Kansas City en 1955 y luego a Oakland en 1968. En Filadelfia, bajo el mánager Connie Mack, ganaron cinco títulos, destacando las dinastías de 1910-1913 y 1929-1930. En Oakland, lograron una racha de tres títulos consecutivos (1972-1974) con jugadores como Reggie Jackson y Catfish Hunter.

Años ganados: 1910, 1911, 1913, 1929, 1930, 1972, 1973, 1974, 1989.