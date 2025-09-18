Estados Unidos

Qué implica el recorte de tasas de la Reserva Federal para consumidores estadounidenses

La decisión del banco central puede influir en el costo de financiamiento, los rendimientos del ahorro y la evolución de los mercados a nivel global en los próximos meses

Guardar
El presidente de la Reserva
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell (REUTERS/Elizabeth Frantz)

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) redujo el miércoles su tasa de interés de referencia por primera vez en nueve meses. Desde el último recorte, la inflación en Estados Unidos se desaceleró mientras que el mercado laboral se enfrió. Esto significa que los estadounidenses están lidiando con precios altos y un mercado laboral desafiante.

La tasa de fondos federales es el interés que los bancos se cobran entre sí por créditos. Aunque las tasas que los consumidores pagan por pedir dinero prestado no están directamente vinculadas a esta tasa, los cambios en la política de la Fed afectan lo que la gente paga por tarjetas de crédito, préstamos para automóviles, hipotecas y otros productos financieros.

El recorte de un cuarto de punto del miércoles es el primero desde diciembre y reduce la tasa a corto plazo de la Fed a aproximadamente 4,1%, desde el 4,3%. La Reserva proyectó que recortará las tasas dos veces más antes de fin de año.

La Fed tiene dos objetivos al establecer la tasa: uno, gestionar los precios de bienes y servicios, y dos, fomentar el pleno empleo. Esto se conoce como el “doble mandato”. Típicamente, la Reserva podría aumentar la tasa para reducir la inflación o disminuirla para fomentar un crecimiento económico más rápido y más contrataciones. El desafío ahora es que la inflación es más alta que el objetivo del 2% de la Fed, pero el mercado laboral es débil, lo que coloca al banco central en una posición difícil.

“El doble mandato siempre es un acto de equilibrio”, comentó Elizabeth Renter, economista senior en el sitio de finanzas personales NerdWallet.

Efecto en hipotecas

Para los posibles compradores de vivienda, el mercado ya descontó el recorte de la tasa, lo que significa que es “poco probable que haga una diferencia notable para la mayoría de los consumidores en el momento del anuncio”, según el analista financiero de Bankrate, Stephen Kates.

Para los posibles compradores de
Para los posibles compradores de vivienda, el mercado ya descontó el recorte de la tasa

“Mucha de la influencia en las tasas hipotecarias ya ha ocurrido solo por la anticipación”, comentó. “Las hipotecas han bajado desde enero y disminuyeron aún más cuando los datos económicos más débiles de lo esperado señalaron una economía en enfriamiento”.

Aun así, Kates expresó que un entorno de tasas de interés en declive proporcionará algo de alivio para los prestatarios con el tiempo. “Ya sea un propietario con una hipoteca al 7% o un recién graduado que espera refinanciar préstamos estudiantiles y tarjetas de crédito, tasas más bajas pueden aliviar la carga en muchos hogares endeudados al abrir oportunidades para refinanciar o consolidar”, manifestó.

Rendimientos de ahorro

Para los ahorradores, la disminución en las tasas de interés erosionará lentamente los rendimientos atractivos que actualmente se ofrecen con los certificados de depósito (CD) y cuentas de ahorro de alto rendimiento.

En este momento, las mejores tasas ofrecidas para cada uno han estado rondando o por encima del 4% para los CDs y al 4,6% para las cuentas de ahorro de alto rendimiento, según DepositAccounts.com.

Esas aún son mejores que las tendencias de los últimos años, y una buena opción para los consumidores que quieren obtener un rendimiento sobre el dinero al que desean acceder a corto plazo. Una cuenta de ahorro de alto rendimiento generalmente tiene un rendimiento porcentual anual mucho más alto que una cuenta de ahorro tradicional. El promedio nacional para cuentas de ahorro tradicionales es actualmente del 0,38%.

Para los ahorradores, la disminución
Para los ahorradores, la disminución en las tasas de interés erosionará lentamente los rendimientos atractivos que actualmente se ofrecen con los certificados de depósito (CD) y cuentas de ahorro de alto rendimiento.

Puede haber algunas cuentas con rendimientos de alrededor del 4% hasta finales de 2025, según Ken Tumin, fundador de DepositAccounts.com, pero los recortes de la Fed se filtrarán a estas ofertas, reduciendo los rendimientos promedio a medida que lo hacen.

Créditos automotrices

Los estadounidenses han enfrentado créditos automotrices más costosos a partir de que la Fed comenzó a subir las tasas de referencia a principios de 2022. No se espera que estos disminuyan pronto. Aunque un recorte contribuirá a un eventual alivio, podría tardar en llegar, dicen los analistas.

“Si el mercado automotriz comienza a congelarse y la gente no compra autos, entonces podríamos ver que los márgenes de préstamo comiencen a reducirse, pero las tasas de préstamos para automóviles no se mueven al unísono con la tasa de la Fed”, dijo el analista de Bankrate, Stephen Kates.

Los precios de los autos nuevos se estabilizaron recientemente, pero permanecen en niveles históricamente altos, sin tener en cuenta la inflación.

En términos generales, un crédito automotriz anual puede costar de 4% al 30%. La encuesta semanal más reciente de Bankrate encontró que las tasas de interés promedio para automóviles están actualmente en 7,19% para adquirir a crédito un auto nuevo a 60 meses.

Los precios de los autos
Los precios de los autos nuevos se estabilizaron recientemente, pero permanecen en niveles históricamente altos, sin tener en cuenta la inflación (REUTERS)

Tarjetas de crédito

Los intereses de las tarjetas de crédito están actualmente en un promedio de 20,13%, y el recorte de la tasa de la Fed podría tardar en sentirse para quien tenga una deuda grande. Dicho esto, cualquier reducción es una noticia positiva.

“Si bien el impacto más amplio de una reducción de tasas en la salud financiera de los consumidores aún está por verse completamente, esto podría ofrecer algún alivio de las persistentes presiones presupuestarias impulsadas por la inflación”, señaló Michele Raneri, vicepresidenta y jefa de investigación en Estados Unidos de la agencia de informes crediticios TransUnion.

“Estos ahorros podrían contribuir a una reducción en las tasas de morosidad en los segmentos de tarjetas de crédito y préstamos personales no asegurados”, expresó.

Los intereses de las tarjetas
Los intereses de las tarjetas de crédito están actualmente en un promedio de 20,13%, y el recorte de la tasa de la Fed podría tardar en sentirse para quien tenga una deuda grande (AP Foto/Nam Y. Huh, archivo)

Aun así, lo mejor para cualquiera que tenga un gran saldo de tarjeta de crédito es priorizar el pago de deudas con tasas de interés altas y buscar transferir cualquier cantidad posible a tarjetas con costos anuales más bajos o negociar directamente con las compañías de tarjetas de crédito para obtener facilidades de pago.

(Con información de Associated Press)

Temas Relacionados

Reserva Federal de Estados UnidosEstados UnidosReserva Federaltasa de interés de referenciatasa de fondos federalesÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Una jueza de EEUU ordenó deportar al activista propalestino Mahmoud Khalil por “eludir el proceso de inmigración”

La defensa de Khalil dispone de 30 días para apelar la decisión judicial que podría enviarlo a Siria o Argelia

Una jueza de EEUU ordenó

EEUU difundió imágenes de su imponente despliegue militar en Puerto Rico y el Caribe para combatir el narcoterrorismo

Las secuencias, acompañadas por el sonido de un reloj de fondo, muestran a integrantes de la 22ª Unidad Expedicionaria de los Marines realizando ejercicios de desembarco anfibio en costas de la región

EEUU difundió imágenes de su

Resultados de Powerball: todos los números ganadores del 17 de septiembre de 2025

Aquí los resultados del último sorteo de esta lotería estadounidense y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultados de Powerball: todos los

Ranking Paramount+ Estados Unidos: estas son las 10 películas favoritas del público

En la actualidad, Paramount+ y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Ranking Paramount+ Estados Unidos: estas

“Rescate Implacable” encabeza el top 10 de las mejores películas de Prime Video en Estados Unidos

En la guerra por el streaming, Prime Video sabe que tiene que mejorar su juego y apuesta por estas producciones

“Rescate Implacable” encabeza el top
ÚLTIMAS NOTICIAS
Río Negro consiguió aval para

Río Negro consiguió aval para iniciar el proceso de exportación de GNL a través de buques licuefactores flotantes

Barrionuevo le apuntó a Camaño porque no se vota en Gastronómicos y dijo: “Ahora voy a ir contra los jueces vinculados con los Recalde”

Para Orlando Ferreres la economía crecerá 4,3% este año, muy por debajo del proyecto de Presupuesto 2026

La trastienda del cónclave de Milei en Olivos: la estrategia para octubre y las dos provincias a reforzar

El caso del empresario arrepentido de los Cuadernos que eligió no comprar su impunidad

INFOBAE AMÉRICA
Científicos alertaron sobre la erosión

Científicos alertaron sobre la erosión acelerada de los arrecifes de coral del Caribe por el cambio climático

EEUU difundió imágenes de su imponente despliegue militar en Puerto Rico y el Caribe para combatir el narcoterrorismo

David Gilmour revive la magia de Pink Floyd con un monumental show de imagen y sonido

Las memorias de Charlie Sheen: historias salvajes, humor ácido y el lado desconocido de una estrella polémica

Un libro en cinco mil palabras: “Los miserables”, el hombre preso por robar pan y la encrucijada entre lo correcto y lo humano

TELESHOW
Quiénes son los argentinos nominados

Quiénes son los argentinos nominados a los Latin Grammy 2025: Ca7riel y Paco Amoroso encabezan la lista con 10 nominaciones

Beto Casella: “Cuando mi mamá falleció, mi papá perdió la cordura”

La angustia de Marcos Ginocchio por el delicado estado de salud de Thiago Medina: “Buen padre, buen hermano y buen amigo”

La reacción de Yanina Latorre luego de que Marixa Balli rechazara una invitación de Ángel de Brito: “Es una desagradecida”

Juana Repetto mostró cómo fue el momento en el que se enteró que estaba embarazada: “No quiero que vea mi mamá”