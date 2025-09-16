Estados Unidos

Los propietarios de EEUU enfrentan aumentos de más del 30% en primas de seguros para el hogar

Compañías especializadas han elevado primas y restringido coberturas en estados como California y Florida, donde los eventos extremos han dejado efectos económicos y sociales de gran magnitud

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Guardar
Más de 600.000 millones de
Más de 600.000 millones de dólares en pérdidas aseguradas durante veinte años están asociadas a desastres climáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria de seguros de viviendas en Estados Unidos enfrenta un aumento pronunciado en los costos y una reducción significativa de coberturas, atribuido al incremento de desastres naturales relacionados con el cambio climático y a las inversiones de las principales aseguradoras en combustibles fósiles, según indicó un reciente reportaje de Newsweek.

De acuerdo con los datos citados por el medio, más de una tercera parte de las pérdidas aseguradas relacionadas con el clima en las últimas dos décadas —alrededor de 600.000 millones de dólares— se relacionan directamente con fenómenos meteorológicos agravados por el calentamiento global.

Este escenario ha producido que compañías relevantes como State Farm y Berkshire Hathaway eleven primas y restrinjan coberturas en estados como California y Florida, donde los eventos extremos han dejado efectos económicos y sociales de gran magnitud.

Las primas de seguro de
Las primas de seguro de vivienda aumentaron más de 30% en EE.UU. entre 2020 y 2023. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La crisis del seguro es el canario en la mina para la crisis climática. Y el canario está muriendo”, señaló Dave Jones, excomisionado de seguros de California y director del Climate Risk Initiative de la Universidad de California en Berkeley, en entrevista con Newsweek.

Según el especialista, el impacto se traduce en aumentos de tarifas y en menos opciones de cobertura para los hogares: “estamos ante una mayor frecuencia de eventos extremos que dañan más propiedades y llevan a las compañías a restringir pólizas”.

Una contradicción

Mientras tanto, las principales aseguradoras estadounidenses mantienen fuertes inversiones en los mismos sectores que contribuyen al agravamiento del problema climático.

Más estadounidenses quedan sin seguro
Más estadounidenses quedan sin seguro de hogar debido a la retirada de las grandes aseguradoras de zonas de alto riesgo climático. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Newsweek reportó que State Farm incrementó entre 2014 y 2024 su participación en empresas como Chevron y Exxon Mobil hasta alcanzar los 4.800 millones de dólares invertidos, elevando su exposición en el sector de combustibles fósiles de un 2,6% a un 3,6% del total de su portafolio. En 2023, Berkshire Hathaway destinó casi 39.900 millones de dólares a títulos de empresas de petróleo, gas y carbón, superando el 20% de sus tenencias totales.

Jones cuestionó en Newsweek estas prácticas: “¿por qué invierten en las industrias que son la mayor causa del calentamiento global que genera las catástrofes que afectan a sus clientes y finanzas?”.

La asociación Insure Our Future y datos de S&P Global confirman que, pese a que la mayoría de las aseguradoras ha reducido su inversión en combustibles fósiles, los grandes grupos han aumentado su participación frente al retroceso de firmas más pequeñas.

Los incendios en California forzaron
Los incendios en California forzaron a las aseguradoras a recortar sus coberturas y a elevar las primas de viviendas. (AP Foto/Ethan Swope)

El costo de estas estrategias impacta directamente sobre los consumidores. Según el Instituto de Información de Seguros (Triple-I), el mercado de seguros residencial en Estados Unidos acumula un exceso de capital de 1,1 billones de dólares para afrontar reclamaciones, pero también evidencia una escala acelerada en las primas: un estudio citado por Newsweek indica que el precio promedio nacional subió en más de 30% entre 2020 y 2023.

Este fenómeno empeora en estados recurrentemente afectados por incendios o inundaciones, donde el retiro de aseguradoras privadas pone presión sobre programas estatales insuficientes para cubrir la demanda.

Sectores de consumidores y organizaciones civiles acusan un conflicto de intereses en la industria. Carmen Balber, directora de Consumer Watchdog, dijo a Newsweek: “las aseguradoras obtienen ganancias de cubrir a empresas fósiles, pero cuando ocurren desastres trasladan el costo a las familias”. Balber promovió que el sector transparente sus inversiones y se desinvierta en actividades emisoras de gases de efecto invernadero.

Las proyecciones para los próximos meses anticipan más aumentos de tarifas y menos acceso a coberturas en amplias zonas del país, mientras persistan tanto los riesgos climáticos como las actuales estrategias de inversión del sector.

Temas Relacionados

Seguros para el hogarViviendaPropietariosSeguros de viviendasCambio climáticoestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

“Golden” de HUNTR/X sigue dominando los rankings en Estados Unidos: mejores canciones para escuchar en Apple

Estos son los éxitos en Apple que han logrado mantenerse en el gusto del público estadounidense

“Golden” de HUNTR/X sigue dominando

Detienen a un reconocido chef de San Francisco tras robar a tres bancos en un solo día

La policía informó que la rápida colaboración ciudadana y de programas locales permitió arrestar a Valentino Luchin, quien ya había enfrentado cargos similares en 2018

Detienen a un reconocido chef

EEUU señaló al dictador Nicolás Maduro de liderar una de las redes de cocaína más grandes del mundo

El memorando presidencial que evalúa las rutas y centros de producción de drogas ilícitas volvió a situar a Venezuela como un eslabón fundamental en el tráfico internacional de estupefacientes y señaló al régimen chavista como actor principal en redes globales de crimen organizado

EEUU señaló al dictador Nicolás

Clima en Virginia: conoce el estado del tiempo para mañana martes 16 de septiembre en Reston

Saber las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Clima en Virginia: conoce el

Clima en Virginia: aquí está el pronóstico del tiempo para este martes 16 de septiembre en Ashburn

Revisa la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como la fuerza del viento para las siguientes horas en la ciudad

Clima en Virginia: aquí está
ÚLTIMAS NOTICIAS
Anunciaron nuevas medidas para agilizar

Anunciaron nuevas medidas para agilizar trámites y combatir estafas de la VTV en la provincia de Buenos Aires

Así reaccionó el arco político a la presentación de Javier Milei del Presupuesto 2026

Dólar, inflación, consumo y PBI: cuáles son las pautas macro del proyecto del Presupuesto 2026

“Tenemos que dejar de ver a los empresarios como enemigos”: las principales frases de Milei en cadena nacional

Qué dice la ciencia sobre el vínculo entre la contaminación del aire y la enfermedad de Parkinson

INFOBAE AMÉRICA
María, una madre judía a

María, una madre judía a la que le mataron a su hijo Jesús

“Encontrémonos en Buenos Aires”: la inquietante propuesta de Eric Hobsbawm a su esposa Marlene

EEUU señaló al dictador Nicolás Maduro de liderar una de las redes de cocaína más grandes del mundo

EEUU incluyó a Colombia y Afganistán en la lista de países que “han fallado demostrablemente” en el combate antidrogas

El inconsciente copa la pasarela: cómo una exposición en Nueva York explora la moda desde Freud a Lacan

TELESHOW
Nicki Nicole debutó como coach

Nicki Nicole debutó como coach en La Voz Argentina: “Voy a estar reemplazando a Lali que confió en mí”

Benjamín Vicuña, Celeste Cid, Juli Poggio y Santiago Korovsky en la avant premiere de Papá x Dos: las fotos

El desconsolado llanto de Camilota, la hermana de Thiago Medina: “Tengo el alma destrozada porque es como mi hijo”

María Becerra y Tini Stoessel anunciaron su nueva colaboración musical: “Qué hermoso volver a compartir juntas”

Nacha Guevara: “Muchas veces he pensado si volver a la Argentina fue la decisión correcta”