Detienen a un reconocido chef de San Francisco tras robar a tres bancos en un solo día

Valentino Luchin, chef de renombre en San Francisco, fue arrestado tras ser identificado como sospechoso de tres robos a bancos en un solo día. (Instagram/@valentinoluchin)

Valentino Luchin, chef de prestigio en la región de la Bahía, fue arrestado el pasado 10 de septiembre en San Francisco como sospechoso de robar tres bancos en una misma jornada, informaron autoridades y medios locales. La detención reaviva episodios previos en la trayectoria pública del cocinero, quien ya había enfrentado cargos similares en 2018.

De acuerdo con la Policía de San Francisco (SFPD), Luchin, de 62 años, irrumpió en tres sucursales de bancos ubicados en el Central District y exigió dinero a los empleados mediante el uso de cartas manuscritas. La rápida identificación del sospechoso fue posible gracias a información aportada por la comunidad y equipos del programa “Ambassadors” de la policía, explicaron fuentes oficiales en rueda de prensa.

El primer asalto ocurrió cerca de las 12:00 pm en una sucursal del barrio de Chinatown, reveló la SFPD. Según ABC News, el sospechoso entregó una nota a la cajera solicitando efectivo, y ella accedió por temor a su seguridad. Tras el robo, Luchin huyó con una suma de dinero no revelada. Las otras dos entidades afectadas presentaron un modus operandi prácticamente idéntico en la misma área horas después.

Las autoridades de San Francisco detuvieron al ex propietario del restaurante Ottavio por su presunta participación en tres asaltos bancarios. (SFPD)

En un comunicado recogido por ABC News, la policía reconoció que “los agentes determinaron que el individuo responsable de estos robos era Valentino Luchin”. Una vez que la investigación permitió identificarlo, se implementó una operación de arresto que culminó sin contratiempos, precisaron las fuentes.

Actualmente, el chef permanece bajo custodia en la cárcel del condado de San Francisco, acusado de dos cargos de robo y uno de tentativa de robo. El monto de la fianza se fijó en 200.000 dólares.

Los antecedentes de Luchin

Luchin no es un extraño para la aplicación de la ley. En 2018, admitió haber robado una sucursal de Citibank en Orinda, California, en declaraciones a la estación KGO, filial de ABC News, mientras se encontraba en el centro de detención de Martínez.

En esa ocasión, escapó con más de 15.000 dólares y fue capturado tres horas después en el estacionamiento de un club atlético en Lafayette. La policía de Orinda señaló que el objeto utilizado en el robo “fue descrito luego como una pistola de aire tipo BB gun”, según los testimonios recabados por ABC News.

La policía reportó que Luchin utilizó notas manuscritas para exigir dinero en las sucursales bancarias del Central District. (Instagram/@valentinoluchin)

Quién es Valentino Luchin

Antes de sus problemas legales, Valentino Luchin había acumulado experiencia y reconocimiento internacional en el sector gastronómico. Fue propietario del restaurante Ottavio en Walnut Creek, y ocupó el cargo de chef ejecutivo en el emblemático Rose Pistola de San Francisco, donde se especializó en cocina regional italiana de autor.

Según la plataforma Take a Chef, la “capacidad de diseño de menús y gestión culinaria” situó a Luchin como una figura respetada hasta el cierre de su restaurante en 2016 por dificultades financieras.

En una entrevista con KGO tras su detención en 2018, Luchin ofreció una explicación sobre el giro en su vida: “hemos tenido muchas dificultades económicas y tengo una familia”. Añadió que el ilícito “no fue algo que planeara ni que quisiera convertir en una forma de vida”.

La reciente secuencia delictiva en San Francisco condujo a la actuación coordinada del personal policial y la colaboración ciudadana, factores que aceleraron la detención del sospechoso. El caso volvió a poner bajo la lupa la trayectoria de Luchin en la ciudad y la región. Aunque las autoridades no han dado detalles sobre el monto robado en los tres incidentes, la investigación continúa bajo el liderazgo de la Robbery Unit de la SFPD.