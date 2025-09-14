Quién es Tyler Robinson y por qué mató a Charlie Kirk: las claves del crimen que conmocionó a Estados Unidos

Las fuerzas del orden acordonan una zona después de que Charlie Kirk, director ejecutivo y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, recibiera un disparo en la Universidad del Valle de Utah, el miércoles 10 de septiembre de 2025, en Orem, Utah. (Tess Crowley/The Deseret News vía AP)

Las autoridades siguen tratando de averiguar qué motivó el fatal tiroteo de Charlie Kirk en una universidad de Utah, mientras la familia del activista conservador planea un homenaje la próxima semana para recordar su vida y su legado.

Tyler James Robinson, de 22 años, de Washington, Utah, fue arrestado como sospechoso de homicidio agravado y otros delitos graves. La fiscalía está preparando los cargos formales que podrían presentarse a principios de la próxima semana, cuando Robinson comparecerá por primera vez ante el tribunal.

Los investigadores han hablado con los familiares de Robinson y han ejecutado una orden de registro en la casa de su familia en Washington, a unos 390 kilómetros al suroeste de la Universidad del Valle de Utah, donde tuvo lugar el tiroteo.

A continuación, se detallan algunos datos sobre el asesinato:

¿Qué sabemos sobre el motivo?

Robinson en imágenes captadas el día del asesinato.

Las autoridades no han proporcionado muchos detalles sobre por qué creen que Robinson llevó a cabo el ataque contra Kirk.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo que los familiares informaron a las autoridades que Robinson “se había vuelto más político en los últimos años”. Les contaron a las autoridades una conversación durante la cena en la que él mencionó la próxima visita de Kirk a la Universidad del Valle de Utah y discutieron si el activista estaba difundiendo el odio.

Cox dijo que Robinson, de 22 años, “no está cooperando” y que sus amigos lo describen como alguien radicalizado en los oscuros rincones de Internet. “Es evidente que se dedicaba mucho a los videojuegos”, dijo Cox en la NBC. “Sus amigos han confirmado que existía una especie de Internet profundo y oscuro, la cultura Reddit y otros lugares oscuros de Internet en los que esta persona se adentraba profundamente”.

El gobernador también reveló que la pareja del sospechoso era transgénero, lo que algunos políticos han señalado como una señal de que Robinson tenía como objetivo a Kirk por sus opiniones antitrans. Sin embargo, las autoridades no han dicho si esto es relevante para la investigación del motivo de Robinson.

“El compañero de cuarto era mi pareja sentimental, un hombre en proceso de transición a mujer”, explicó Cox. “Puedo decir que ha sido increíblemente cooperativo, esta pareja ha sido muy cooperativa, no tenía ni idea de que esto estaba pasando”.

Los registros estatales muestran que Robinson está registrado para votar, pero no está afiliado a ningún partido político y figura como inactivo, lo que significa que no votó en las dos últimas elecciones generales. Sus padres están registrados como republicanos.

Las municiones encontradas con el arma utilizada para matar a Kirk tenían grabados mensajes burlones, antifascistas y de la cultura meme. Una de las casquillos tenía el mensaje: “¡Eh, fascista! ¡Atrápala!“, dijo Cox.

¿Qué sabemos de Robinson?

Tyler Robinson en esta foto publicada por el Departamento de Seguridad Pública de Utah el 12 de septiembre de 2025. (Departamento de Seguridad Pública de Utah/Handout via REUTERS)

Creció en los alrededores de St. George, en el extremo suroeste de Utah, entre Las Vegas y lugares de interés natural como los parques nacionales de Bryce Canyon y Zion.

Robinson se convirtió en miembro de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida popularmente como la iglesia mormona, a una edad temprana, según declaró el portavoz de la iglesia, Doug Andersen.

Robinson tiene dos hermanos menores y sus padres llevan casados unos 25 años, según publicaciones en redes sociales. La actividad en línea de la madre de Robinson refleja una familia activa que se iba de vacaciones a Disneyland, Hawái, el Caribe y Alaska.

Como muchos en esa parte de Utah, solían pasar tiempo al aire libre: navegando, pescando, montando en cuatrimotos, haciendo tirolina y practicando tiro al blanco. Una publicación de 2017 muestra a la familia visitando una instalación militar y posando con rifles de asalto. Se ve al joven Robinson sonriendo mientras sujeta las asas de una ametralladora pesada calibre .50.

Imagen difundida de Tyler Robinson posando con una ametralladora.

Estudiante de secundaria con excelentes calificaciones, que obtuvo un 99 % en las pruebas estandarizadas a nivel nacional, fue admitido en la Universidad Estatal de Utah en 2021 con una prestigiosa beca académica, según un video en el que se le ve leyendo su carta de aceptación, publicado en la cuenta de redes sociales de un miembro de su familia.

Sin embargo, según un portavoz de la universidad, solo asistió durante un semestre. Actualmente está matriculado como estudiante de tercer año en el programa de aprendizaje de electricidad del Dixie Technical College de St. George.

¿Cuáles han sido las consecuencias del asesinato?

Charlie Kirk habla antes de recibir un disparo durante la visita de Turning Point a la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, el miércoles 10 de septiembre de 2025. (Tess Crowley/The Deseret News vía AP)

El asesinato ha provocado llamamientos a una mayor civilidad en el discurso político del país, especialmente en las redes sociales. Sin embargo, muchas personas han hecho comentarios sobre Kirk y el tiroteo que han tenido consecuencias, incluyendo despidos.

El analista político de MSNBC Matthew Dowd perdió su trabajo poco después de hacer comentarios en directo sobre Kirk, una de las primeras figuras de muchas que sufrieron consecuencias similares.

Office Depot anunció el viernes que había despedido a un empleado de una tienda de Michigan que apareció en un video negándose a imprimir folletos para una vigilia en honor a Kirk y calificándolos de “propaganda”.

Un hombre sostiene una vela mientras los asistentes rinden homenaje durante una vigilia en honor a Charlie Kirk el viernes 12 de septiembre de 2025 en Provo, Utah. (Foto AP/Lindsey Wasson)

Varios empleados de Delta Air Lines también fueron suspendidos después de publicar en las redes sociales comentarios que “iban mucho más allá de un debate sano y respetuoso”, según dijo el director ejecutivo Ed Bastian en un mensaje a la empresa.

El comisionado de educación del gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió a los maestros del estado que hacer declaraciones “repugnantes” sobre el asesinato de Kirk podría acarrear sanciones, incluyendo la suspensión o revocación de sus licencias de enseñanza.

Una personalidad conservadora de Internet que colabora con los agentes de inmigración en Chicago grabó un video frente a la residencia privada del gobernador de Illinois, JB Pritzker, en el que instaba a los espectadores a “tomar medidas” tras el asesinato de Kirk. La oficina de Pritzker afirmó que se ha reforzado su seguridad en los últimos días.

Se celebrará un funeral en Arizona

Ryan Shaw sostiene banderas estadounidenses durante una vigilia en memoria de Charlie Kirk el viernes 12 de septiembre de 2025 en Provo, Utah. (Foto AP/Lindsey Wasson)

Turning Point USA, la organización conservadora de Kirk, celebrará un funeral en su honor el 21 de septiembre en el State Farm Stadium, a las afueras de Phoenix, donde juegan los Arizona Cardinals.

El féretro de Kirk llegó el jueves a su estado natal a bordo del Air Force Two, acompañado por el vicepresidente JD Vance.

Su viuda, Erika Kirk, prometió continuar con su gira por los campus universitarios y sus programas de radio y podcasts.

Simpatizantes se reúnen en un monumento improvisado en Orem, Utah, el sábado 13 de septiembre de 2025, en la Universidad del Valle de Utah, para el director ejecutivo y cofundador de Turning Point USA, Charlie Kirk, quien fue asesinado a tiros durante un evento en el campus. (Foto AP/Lindsey Wasson)

“A todos los que nos escuchan esta noche en todo Estados Unidos, el movimiento que mi esposo construyó no morirá“, dijo el viernes en un video transmitido en vivo. “No lo hará. Me niego a permitir que eso suceda”.

Se dejaron flores, banderas estadounidenses y mensajes escritos a mano en un memorial improvisado para Kirk en la entrada principal de la Universidad del Valle de Utah. La universidad ha anunciado que se reforzará la seguridad cuando se reanuden las clases el 17 de septiembre.

(Con información de AP)