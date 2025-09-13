Estados Unidos

De recibir una beca presidencial a ser el hombre más buscado: que se sabe del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

Tyler Robinson creció en un vecindario tranquilo en Washington, Utah, y fue descrito por familiares y vecinos como un joven reservado y aficionado a los videojuegos

Tyler Robinson, el presunto asesino
Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk (FBI Utah)

Tyler Robinson, de 22 años, fue arrestado el viernes como presunto responsable del asesinato de Charlie Kirk, el activista conservador abatido a tiros durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. Según las autoridades, Robinson disparó un único tiro desde un tejado cercano y podría enfrentar la pena de muerte si se le declara culpable.

Robinson creció en un vecindario tranquilo en Washington, Utah, y fue descrito por familiares y vecinos como un joven reservado y aficionado a los videojuegos. Su madre publicaba regularmente en redes sociales sobre sus logros académicos, destacando su promedio perfecto de 4.0 en la secundaria y su excelente puntaje en el examen para la admisión universitaria en Estados Unidos.

En 2021 recibió una beca presidencial de 32.000 dólares para estudiar en la Universidad Estatal de Utah, aunque abandonó tras un semestre. También cursa actualmente el tercer año del programa de aprendizaje de electricidad en Dixie Technical College en St. George, Utah.

Este chico es un genio, y espero que elija una universidad en Utah y se quede cerca”, escribió su madre en redes sociales años atrás. Vecinos como Kristin Schwiermann recordaron a Robinson como “tranquilo, inteligente, con amigos y una familia muy unida en un barrio unido… ¿quién hace eso?”

Las autoridades indicaron que Robinson había mostrado un cambio en sus inclinaciones políticas en los últimos años. El gobernador de Utah, Spencer Cox, afirmó que “un miembro de la familia dijo a los investigadores que Tyler se había vuelto más político y, durante una cena reciente, mencionó el evento de Kirk y discutió por qué no les gustaba y los puntos de vista que tenía”.

El gobernador de Utah, Spencer
El gobernador de Utah, Spencer Cox (REUTERS)

Tras el tiroteo, un familiar contactó a un amigo cercano vinculado con las fuerzas del orden, quien ayudó a coordinar la entrega de Robinson.

El padre de Robinson reconoció a su hijo en las imágenes difundidas por el FBI y lo instó a entregarse. “Alguien muy cercano a él dijo: ‘Mmm, es él’”, señaló el presidente Donald Trump. Robinson se entregó finalmente a la Oficina del Sheriff del Condado de Washington tras una intensa búsqueda de más de 33 horas.

El arma utilizada fue un rifle de cerrojo, encontrado cerca del campus, acompañado de casquillos grabados con mensajes alusivos a la cultura de internet y los videojuegos, como “¡Eh, fascista! ¡ATRAPADO!” y “Si lees esto, eres GAY”. Expertos en antiterrorismo señalaron que los símbolos y referencias a juegos como “Helldivers 2” y frases populares en línea sugieren un profundo conocimiento del código de internet y la cultura gamer.

Imagen difundida de Tyler Robinson
Imagen difundida de Tyler Robinson posando con un arma.

Compañeros de clase recordaron a Robinson como un joven divertido, inteligente y activo en línea. Dane Stocking, ex compañero de secundaria, dijo: “Por lo que recuerdo, era un bromista. No hablaba de violencia, armas ni política”. Xander Luke agregó: “Hablábamos de política y frustración por el sistema, pero no mostraba odio hacia nadie. Era muy inteligente y activo en línea”.

Robinson vivía en un complejo de apartamentos en St. George, a unos 10 minutos de la casa de su familia. Vecinos lo describieron como recluso y callado, aunque respetuoso. Jesse Garcia, residente cercano, comentó: “Nunca habría pensado eso de él. Su arresto nos dejó a todos en completo asombro”. Su familia tenía raíces de larga data en la comunidad y estaba registrada como republicana, y ambos padres son propietarios de un negocio de encimeras personalizadas.

El tiroteo ocurrió frente a un numeroso público universitario y fue capturado en videos que circularon ampliamente en redes sociales. Robinson presuntamente disparó desde un edificio a aproximadamente 200 yardas del escenario. La policía halló un rifle de cerrojo, munición grabada con mensajes y símbolos de videojuegos, y casquillos con frases alusivas a memes e ideologías antifascistas.

Compañeros de clase recordaron a
Compañeros de clase recordaron a Robinson como un joven divertido, inteligente y activo en línea (redes sociales)

Las autoridades continúan investigando el móvil del ataque, mientras la comunidad de Utah lucha por conciliar la imagen de un joven prometedor con la presunta acción violenta. El gobernador Cox aseguró: “Hay una persona responsable de lo ocurrido aquí. Y esa persona se encuentra ahora bajo custodia”.

Vecinos, ex compañeros y familiares describen a Robinson como un estudiante sobresaliente y un joven con interés en videojuegos y cultura digital, cuya vida cotidiana parece contradecir los actos de violencia que se le imputan. Los investigadores trabajan ahora para comprender las causas que llevaron a un estudiante becado y de historial familiar estable a la presunta comisión de un asesinato político.

