Estados Unidos

El sospechoso de haber asesinado a Charlie Kirk se llama Tyler Robinson y tiene 22 años

Donald Trump había anunciado la captura y se espera que el FBI de más detalles de cómo fue identificado y se entregó a las autoridades

FBI
FBI

El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk ha sido capturado, anunció el presidente Donald Trump este viernes en un comunicado que representa un avance significativo en la investigación de un asesinato selectivo que ha generado nuevas alarmas sobre la violencia política en Estados Unidos.

“Con un alto grado de certeza, lo tenemos”, anunció Trump en una entrevista en vivo en Fox News Channel. Dijo que un ministro involucrado con las fuerzas del orden entregó al sospechoso a las autoridades.

“Alguien muy cercano a él dijo: ‘Hmm, ese es él’”, comentó Trump.

Una foto combinada muestra a
Una foto combinada muestra a una persona de interés en el tiroteo fatal del activista y comentarista de derecha estadounidense Charlie Kirk durante un evento en la Universidad del Valle de Utah, en Orem, Utah, EE. UU., en un video de seguridad publicado por el Departamento de Seguridad Pública de Utah el 11 de septiembre de 2025. Departamento de Seguridad Pública de Utah/Folleto vía REUTERS

El sospechoso bajo custodia es un joven de 22 años de Utah, dijo un funcionario de las fuerzas del orden a The Associated Press. Las autoridades lo han identificado como Tyler Robinson, dijo el funcionario, quien no estaba autorizado para discutir la investigación en curso y habló bajo condición de anonimato.

La noticia del arresto llegó horas después de que el FBI y funcionarios estatales pidieran ayuda pública al publicar fotografías adicionales del sospechoso, una acción que parecía indicar que las fuerzas del orden no estaban seguras del paradero de la persona.

Kirk recibió un disparo mientras hablaba ante una multitud reunida en un patio de la Universidad del Valle de Utah en Orem. Más de 7000 pistas y consejos se acumularon mientras las autoridades respondían al último acto de violencia política que convulsiona a Estados Unidos.

El FBI publicó un nuevo video del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, aun prófugo

Un rifle Mauser calibre .30 de cerrojo fue encontrado en una toalla en el bosque. Se recuperó un cartucho usado de la recámara y se cargaron otras tres balas en el cargador, según información circulada entre las fuerzas del orden y descrita a The Associated Press.

El asesinato ofrece el ejemplo más reciente de cómo las medidas de seguridad comunes pueden ser burladas en una época de creciente violencia política, cuando cualquier persona vinculada al proceso político es un objetivo potencial. Expertos en seguridad entrevistados por AP cuestionaron si el evento contó con personal suficiente, pero también reconocieron las limitaciones tanto de las fuerzas policiales del campus como de los espacios al aire libre.

Según apuntaron varios medios, el Tyler fue detenido cerca del Parque Nacional de Zion, en St. George, unos 400 kilómetros al sur del lugar del atentado en Orem (Utah), después de acordar con su padre que se entregara.

El detenido fue puesto en custodia de la policía local sobre las 23.00 hora local de la noche del jueves (05.00 GMT del viernes), según informaron fuentes federales a The New York Times.

Un familiar del supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk fue quien entregó a la policía a Tyler Robinson, el sospechoso de haberlo matado, informó este viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox.

Damas y caballeros, lo atrapamos. En la noche del 11 de septiembre, un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, quien a su vez contactó a la Oficina del Sheriff del Condado con información de que Robinson les había confesado o insinuado que había cometido el incidente”, dijo Cox en una rueda de prensa.

Robinson fue señalado por varios medios como un buen estudiante y se han compartido varias fotos con su familia, en ambiente universitario y con lo que parece ser una relación con las armas desde temprana edad.

Kirk fue asesinado este miércoles durante un evento en la Universidad Utah Valley tras recibir un disparo en el cuello mientras realizaba una de sus conocidos debates con estudiantes a los que enfrentaba con sus ideas conservadora.

Charlie Kirk recibe disparo durante un mitin. Créditos: Especial.

En la confusión de las primeras horas, las autoridades detuvieron a dos personas que posteriormente liberaron tras comprobar que no tenía nada que ver con el asesinato.

Posteriormente, el FBI solicitó la colaboración ciudadana para dar con el autor y compartió varias imágenes recogidas del supuesto tirador tras el asesinato.

Los investigadores han recuperado el arma utilizada en el asesinato, un rifle de cerrojo del calibre .30, normalmente utilizado para la caza.

