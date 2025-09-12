El jefe de Seguridad de Utah dijo que el tirador accedió sin obstáculos a un techo del campus antes de asesinar a Charlie Kirk

Beau Mason mostrando por primera vez las imágenes del nuevo y principal sospechos de asesinar a Kirk (REUTERS/Cheney Orr)

El presunto asesino de Charlie Kirk logró acceder fácilmente a la azotea de una edificación de la Universidad del Valle de Utah antes de disparar, aprovechando que “el edificio tenía pasillos abiertos y carecía de puertas cerradas”, según afirmó este jueves Beau Mason, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah.

Mason explicó que la investigación permitió rastrear los movimientos del sospechoso mediante videos de seguridad difundidos por el FBI, donde se observa al tirador caminando por el campus hasta alcanzar la azotea. Tras el disparo, “el hombre huyó a un bosque, donde posteriormente se halló un rifle involucrado en el crimen”.

El comisionado destacó la respuesta de las autoridades locales: Salt Lake City está “invirtiendo todo lo que tiene” para llevar al malhechor ante la Justicia. Mason añadió que el atacante “pudo saltar desde la azotea a una zona de césped y salir por el estacionamiento” del campus universitario.

Spencer Cox, gobernador de Utah, en la conferencia de prensa donde se dio a conocer el nuevo video sobre el sospechoso de asesinar a Kirk (REUTERS/Cheney Orr)

Sobre el perfil del hombre que mató de un disparo al activista conservador en pleno debate de ideas, el funcionario informó: “Utah está lleno de cazadores y tiradores entusiastas de la naturaleza y ese es un disparo promedio. No digo que sea fácil, pero no necesariamente requiere experiencia”.

El disparo se realizó desde una distancia aproximada de 160 metros. “La investigación avanza y no pararemos hasta llegar al responsable”, sostuvo Mason durante la conferencia de prensa junto al director del FBI, Kash Patel; y el gobernador de Utah, Spencer Cox.

Kash Patel, director del FBI, en Utah (REUTERS/Cheney Orr)

Por su parte, Cox denunció una desinformación intencional en medio de la búsqueda de información por parte del FBI: “Estamos rastreando... lo que vemos es que nuestros adversarios buscan la violencia... Bots de Rusia, China y todo el mundo que intentan difundir desinformación y fomentar la violencia”.

El principal agente del FBI en Salt Lake City, Robert Bohls, aseguró que “la evidencia recolectada sugiere que el ataque fue un evento específicamente dirigido” y envió un pedido especial a los ciudadanos estadounidenses: “Necesitamos ayuda de la ciudadanía para identificar y localizar a este individuo. Cualquier información puede ser vital”.

Así huyó el principal sospechoso de asesinar Charlie Kirk

El FBI publicó un nuevo video del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, aun prófugo

En las imágenes captadas por una de las cámaras en el estacionamiento de la Universidad de Utah Valley, se observa a un individuo vestido de negro, con una gorra, tirándose desde el techo de un edificio del campus y alejándose por una autopista cercana.

De acuerdo con el equipo investigador, oficiales de seguridad realizaron cerca de 200 entrevistas en relación al crimen y actualmente una veintena de agentes policiales concentra sus esfuerzos en la identificación y captura del autor del ataque.

Horas antes, el FBI divulgó imágenes adicionales y anunció una recompensa de hasta 100.000 dólares por información que permita dar con el paradero del presunto responsable.

El FBI difundió imágenes del principal sospechoso, aún prófugo. (FBI)

En las seis capturas difundidas se destaca a un hombre que lleva gorra, gafas oscuras y una camiseta negra de manga larga con una bandera similar a la de Estados Unidos, un jean color azul y unas zapatillas de color claro, una apariencia que, según la agencia federal, “indicaría un intento de pasar desapercibido en la comunidad universitaria”.