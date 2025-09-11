El responsable del crimen de Charlie Kirk sigue prófugo: el FBI pidió colaboración ciudadana para esclarecer el ataque

El responsable del asesinato de Charlie Kirk sigue prófugo: el FBI pide colaboración ciudadana para esclarecer el ataque

La búsqueda del responsable del asesinato de Charlie Kirk, activista ultraconservador de 31 años, se mantiene abierta y sin avances significativos más de 24 horas después del tiroteo mortal ocurrido en un evento universitario en Utah.

El FBI y las autoridades estatales insistieron en la necesidad de la colaboración ciudadana, luego de liberar a dos personas detenidas como sospechosas y confirmar que ningún individuo permanece bajo custodia.

Kirk, fundador de Turning Point USA, murió tras recibir un disparo en el cuello el miércoles, cerca de las 12:20 p.m. hora local (1820 GMT), mientras daba una conferencia en la Universidad Utah Valley, en Orem, a las afueras de Salt Lake City. La reunión se desarrollaba al aire libre ante cientos de estudiantes, cuando un único disparo impactó fatalmente al activista y generó pánico entre los asistentes.

Frente a la ausencia de resultados inmediatos y en medio de un clima generalizado de incertidumbre, el FBI reforzó su llamado a quienes presenciaron el hecho o cuenten con imágenes, videos o información relevante.

La propia agencia federal publicó un enlace directo para recibir materiales digitales vinculados al atentado.

El líder político juvenil se encontraba dirigiendo un acto que formaba parte de su tour "America Comeback" cuando le dispararon en el cuello. (Especial)

“Cualquier persona con información, fotos o videos del incidente puede ayudar al FBI a obtener más respuestas enviando archivos”, indicó el organismo en un comunicado realizado en X (antes Twitter).

El procedimiento disponible a través del portal web solicita datos básicos del remitente y habilita el envío detallado de todo tipo de evidencia, en un intento de ampliar el margen de pesquisa y sumar elementos que faciliten el trabajo de los equipos policiales y forenses desplegados en Utah.

El Departamento de Seguridad Pública de Utah (DPS, por sus siglas en inglés) reconoció la gravedad del ataque y precisó en un comunicado: “Se cree que el tiroteo fue un ataque intencionado. Se cree que el tirador disparó desde el techo de un edificio hacia el lugar del acto público en el patio estudiantil. No se pueden proporcionar aclaraciones adicionales para proteger la integridad de la investigación”. El DPS lidera las pesquisas en conjunto con el FBI, el fiscal del condado de Utah, la oficina del sheriff del condado y agencias policiales locales.

El gobernador de Utah, Spencer Cox (REUTERS)

Las primeras horas posteriores al crimen estuvieron marcadas por la confusión y la filtración de versiones contradictorias por parte de diferentes funcionarios. El gobernador de Utah, Spencer Cox, informó en conferencia de prensa que la policía había entrevistado a una “persona de interés”.

Al mismo tiempo, el comisionado del Departamento de Seguridad Pública, Beau Mason, confirmaba que “el autor del disparo continúa prófugo”. Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, esclareció a través de redes sociales que un detenido había sido interrogado y liberado posteriormente. “Nuestra investigación continúa”, escribió Patel, resaltando la coordinación entre fuerzas federales, estatales y locales.

La policía local indicó que no se descarta ninguna hipótesis respecto al motivo, pero insisten en que “todo apunta a que fue un ataque dirigido”, sin que hasta ahora se confirme públicamente una línea clara sobre el responsable o el posible móvil del crimen.

Charlie Kirk junto con el presidente Donald Trump (EP)

Charlie Kirk era fundador y líder de Turning Point USA, una organización de fuerte peso entre los jóvenes conservadores, y se encontraba en la primera parada de una gira de conferencias por campus universitarios cuando recibió el ataque mortal. Su labor en el activismo estudiantil y político había convertido a Kirk en una figura mediática de proyección nacional.

El caso conmocionó a la comunidad local y generó repercusión nacional, desde mensajes del presidente de Estados Unidos hasta expresiones de líderes republicanos y demócratas que coincidieron en condenar la violencia e instaron a reforzar la seguridad en espacios públicos. Mientras tanto, el campus de Utah Valley University mantiene medidas de seguridad extraordinarias y continúa colaborando con las autoridades en la investigación.

El director del FBI, Kash Patel, esclareció a través de redes sociales que un detenido había sido interrogado y liberado posteriormente: “Nuestra investigación continúa” (AP)

Las autoridades reiteraron que la investigación sigue en curso y que cualquier novedad será comunicada a través de los canales oficiales. La búsqueda para dar con el autor del asesinato de Charlie Kirk permanece sin avances públicos y depende cada vez más de la participación de testigos, asistentes y la comunidad en general para ubicar y detener al responsable del ataque.

(Con información de EFE)