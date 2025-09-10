Estados Unidos

Lady Gaga anuncia nueva fecha para su show “Mayhem Ball” en Miami tras suspensión por problemas de voz

La intérprete confirmará su regreso al escenario del recinto de Biscayne Boulevard en 2026, luego de que la cancelación de la función original generara reacciones entre miles de seguidores y reavivara el interés por el tour

Por Alejandra Villalobos

Lady Gaga reprogramó su concierto
Lady Gaga reprogramó su concierto en Miami y retomará su gira “Mayhem Ball” en marzo de 2026. (REUTERS/Daniel Cole)

La artista Lady Gaga anunció la reprogramación de su esperado concierto en Miami tras la suspensión de la fecha original por motivos de salud. El espectáculo, que debía celebrarse el pasado 3 de septiembre en el Kaseya Center, fue cancelado minutos antes del inicio debido a una fuerte tensión en la voz de la cantante. El evento ahora tiene nueva fecha: el viernes 13 de marzo de 2026, como confirmaron las autoridades del recinto en un comunicado difundido por el Miami New Times.

El anuncio de la suspensión se realizó apenas antes de abrir las puertas del estadio, generando reacciones inmediatas entre los seguidores de Gaga. Muchos expresaron su sorpresa y desilusión en redes sociales al enterarse de la noticia por una publicación en Instagram en la que la artista transmitió personalmente las razones que la imposibilitaron de presentarse. La intérprete expresó que, tanto en los ensayos como en el calentamiento vocal previo, experimentó un esfuerzo excesivo en las cuerdas vocales y recibió la recomendación médica de no seguir adelante con la función.

“Hola a todos, de verdad lo siento muchísimo, pero necesito posponer el show de esta noche en Miami”, señaló Lady Gaga en la mencionada red social. Explicó a sus admiradores que su doctor y su coach vocal le aconsejaron no presentarse para prevenir daños vocales mayores. Solicitó además la comprensión del público y extendió disculpas por los contratiempos ocasionados, asegurando su intención de cumplir con el espectáculo más adelante.

Las entradas para la nueva
Las entradas para la nueva fecha en Miami conservarán su validez para los asistentes originales. (REUTERS/Pilar Olivares)

La coincidencia de la nueva fecha con un viernes 13 y la reacción de los admiradores

Entre los datos que generaron comentarios estuvo la reprogramación del concierto para un viernes 13, específicamente el 13 de marzo de 2026. Esa coincidencia provocó numerosas voces entre la base de fanáticos, que no tardaron en compartir observaciones y bromas acerca de la “carga energética” de dicha fecha, como documentó el Miami New Times. Algunos incluso sugirieron que sería apropiado convocar protección espiritual para evitar nuevas cancelaciones, demostrando el fuerte vínculo entre la artista y su público.

Otro hecho singular fue la aparición del videoclip de “The Dead Dance”, nuevo sencillo de Gaga dirigido por Tim Burton, estrenado el mismo día de la cancelación. El video, repleto de imágenes inquietantes y muñecas en ambientes sombríos, contribuyó a la ola de comentarios sobre las extrañas coincidencias y el ambiente de incertidumbre que rodeó el anuncio.

El videoclip “The Dead Dance”,
El videoclip “The Dead Dance”, dirigido por Tim Burton, coincidió con el anuncio de la suspensión. (Crédito: Youtube/Lady Gaga)

Detalles sobre devolución de entradas y validez para la nueva fecha, según el Kaseya Center

El Kaseya Center confirmó en su comunicado, difundido por el Miami New Times, que todas las entradas adquiridas para el espectáculo de septiembre tendrán validez para el show reprogramado de marzo de 2026. La organización precisó que, en caso de que los compradores no puedan acudir en la nueva fecha, podrán solicitar el reembolso en el punto original de venta. Los boletos mantienen un rango de precios entre 273 y 1.100 dólares y pueden obtenerse en ticketmaster.com.

El comunicado agregó también información sobre la continuación de la gira “Mayhem Ball”, cuyo segundo tramo por Norteamérica incluirá presentaciones adicionales. Entre las fechas destacadas figuran el Madison Square Garden de Nueva York, el Forum de Los Ángeles y una serie doble en el Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona. Este recorrido forma parte del impulso internacional que la cantante mantiene con la promoción de su más reciente material y espectáculos en vivo.

Lady Gaga también fue reconocida
Lady Gaga también fue reconocida recientemente con varios premios en los MTV VMAs 2025. (REUTERS/Brendan Mcdermid)

Reconocimientos recientes de Lady Gaga en los MTV VMAs 2025 y planificación de la gira

La decisión sobre la reprogramación surge apenas dos días después de que Lady Gaga obtuviera cuatro premios en los MTV VMAs 2025, uno de ellos como Artista del Año, según reportó el Miami New Times. Estos galardones refuerzan su posición en la escena musical internacional.

Todos los anuncios y actualizaciones han sido comunicados por canales oficiales, según información del Miami New Times, tanto por el propio equipo de Gaga como por el área de prensa del Kaseya Center. La artista reiteró su compromiso con su audiencia en Miami y pidió paciencia hasta el reencuentro programado, en el que planea cumplir el espectáculo tal como estaba previsto inicialmente.

