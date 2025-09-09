Estados Unidos

Un estudio revela que las altas temperaturas hacen que los estadounidenses tomen más bebidas azucaradas

Según los cálculos de los investigadores, las variaciones de temperatura se traducen en más de 45 millones de kilogramos de azúcar adicional ingerida cada año en comparación con hace 15 años

Maricielo Grados Córdova

Por Maricielo Grados Córdova

Guardar
El aumento de las temperaturas
El aumento de las temperaturas en Estados Unidos impulsa el consumo de azúcar, especialmente en hogares vulnerables. (AP Foto/George Walker IV)

Un estudio científico identificó que el incremento de las temperaturas en Estados Unidos está asociado con un mayor consumo de productos azucarados, especialmente en hogares de bajos ingresos y nivel educativo bajo, desde 2004 hasta 2019. Publicado en septiembre de 2025 en la revista Nature Climate Change, el trabajo relaciona la variación de las condiciones climáticas y los patrones de compra alimentaria, con especial énfasis en el comportamiento de los grupos más vulnerables.

Según el informe difundido, los hallazgos indican un aumento marcado en la adquisición de bebidas azucaradas y postres congelados coincidente con subidas de temperatura, principalmente entre septiembre y los meses previos. Las estimaciones elaboradas por el equipo de investigadores sugieren que este fenómeno representa más de 45 millones de kilogramos (equivalente a 100 millones de libras) de azúcar adicional consumida al año respecto de 15 años atrás.

El análisis integró datos meteorológicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y registros de compras de cerca de 60,000 hogares, obtenidos entre 2004 y 2019, para examinar cómo las olas de calor y los cambios en las temperaturas promedio influyen en las elecciones dietéticas. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos ya han advertido sobre el impacto del consumo excesivo de azúcares añadidos en enfermedades como diabetes tipo 2, obesidad y afecciones cardiovasculares, según un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

¿Cómo afecta el aumento de la temperatura en Estados Unidos al consumo de azúcar?

La investigación, liderada por Pan He, docente de Cardiff University, y con la participación de expertos del University of Southampton, revela que la ingesta promedio de azúcar añadido aumenta con cada grado de temperatura desde los 12°C (54°F) hasta los 30°C (86°F). Entre octubre y abril, cuando las temperaturas permanecen elevadas en varios estados, el consumo de azúcar añadido se incrementa tanto en cantidad diaria como en volumen anual por habitante. AP News difundió que la variación del consumo por persona sube desde poco más de 2 gramos a temperaturas de 12°C (54°F) hasta superar los 15 gramos a 30°C (86°F).

Los incrementos más pronunciados fueron detectados en grupos tradicionalmente considerados vulnerables: hogares de menores ingresos, personas con menor nivel educativo, y trabajadores expuestos al aire libre. Según el estudio, dichas poblaciones presentan aumentos de consumo de azúcar añadido varias veces mayores que los observados en familias con mejor situación económica o académica.

Un estudio publicado en Nature
Un estudio publicado en Nature Climate Change revela que el calor incrementa la compra de bebidas y postres azucarados. (AP Foto/Jeff Roberson, Archivo)

¿Qué metodología utilizó el estudio y cuáles fueron los resultados?

El equipo científico utilizó datos regionales de temperatura, humedad y viento en combinación con los registros de compra de miles de hogares estadounidenses, recopilados entre 2004 y 2019. Esta información permitió identificar una correlación sostenida entre olas de calor y la preferencia por bebidas azucaradas y postres preparados, sobre todo en los periodos de temperaturas máximas anuales. AP News citó a Duo Chan, científico climático y coautor del estudio, quien afirmó: “El cambio climático está influyendo en lo que las personas compran y consumen, lo que puede producir efectos negativos en la salud de ciertos segmentos de la población”.

De acuerdo con las predicciones del equipo, si continúan las tendencias actuales de calentamiento y no se modifican las pautas de consumo, la cantidad de azúcar añadido consumida por habitante podría ascender aún más a lo largo del siglo. El impacto se concentra en los grupos de mayores dificultades socioeconómicas, profundizando brechas sanitarias ya existentes.

¿Quiénes son los más afectados por el consumo adicional de azúcar por el calor?

El estudio publicado en Nature Climate Change resaltó que el comportamiento no es uniforme entre los distintos grupos sociales. Hombres, trabajadores a la intemperie y hogares encabezados por personas sin estudios universitarios experimentan mayores aumentos en el consumo de azúcar vinculado al calor, comparados con otras franjas sociales. Dentro del universo analizado, los hogares afroamericanos y latinos mostraron patrones distintos, con algunos incrementos menos pronunciados que entre la población general.

Courtney Howard, vicepresidenta de la Global Climate and Health Alliance y médica en emergencias, declaró a AP News: “Preocupa que el impacto sea mayor en hogares con ingresos bajos o menos escolaridad. Estos grupos ya parten de una situación de salud más complicada”.

Las diferencias por región del país también se reflejaron en el análisis. Estados ubicados en el sur o con menor acceso a agua potable y refrigeración doméstica registraron tasas superiores de adquisición de productos azucarados durante las olas de calor.

El consumo adicional de azúcar
El consumo adicional de azúcar vinculado al calor supera los 45 millones de kilogramos anuales en el país. (Daniel Jacobi II/Las Vegas Review-Journal via AP)

¿Cuáles son los datos clave que relacionan calor y azúcar en Estados Unidos?

  • Cada grado extra sobre los 12°C (54°F) se asoció con un aumento de 0.4 gramos de azúcar añadido diario por persona.
  • En 15 años, el aumento total calculado por los autores equivale a 45 millones de kilogramos de azúcar adicional consumida en Estados Unidos.
  • Los refrescos y bebidas endulzadas representan la fuente principal de azúcar añadido en la dieta, según los CDC.
  • Las poblaciones más expuestas al fenómeno climático también enfrentan mayor prevalencia de enfermedades metabólicas, lo que agrava el riesgo público.

¿Qué nuevas acciones y advertencias surgen tras el estudio sobre azúcar y temperaturas?

La publicación de estos resultados motivó nuevas llamadas a reforzar las estrategias de educación en salud y las campañas de prevención del consumo de azúcares. Pan He, autor principal, sostuvo en entrevista con Newsweek: “Resulta clave que la población conozca los riesgos asociados al consumo elevado de azúcar, especialmente ante un contexto donde las temperaturas no dejan de aumentar”. Además, la investigación destaca la importancia de adaptarse a los cambios nutricionales inducidos por el cambio climático, reforzando sistemas públicos y regulaciones para reducir la brecha sanitaria.

Los analistas consultados por AP News sostienen que el aumento en la demanda de productos azucarados podría afectar tanto la salud pública como las políticas agrícolas y comerciales en los próximos años, sobre todo si no se implementan medidas dirigidas a los sectores más vulnerables.

¿Qué se puede esperar a futuro sobre el vínculo entre cambio climático y consumo de azúcar?

De cara a los próximos años, el estudio plantea la posibilidad de que los efectos del cambio climático sobre los hábitos de compra y consumo alimentario intensifiquen presiones sobre los sistemas sanitarios de Estados Unidos. Los expertos llaman a priorizar la vigilancia del fenómeno y ajustar las políticas de salud pública, con el fin de evitar que los impactos indirectos del calentamiento global agraven desigualdades persistentes.

Temas Relacionados

Cambio climáticoConsumo de azúcarCDCestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Un niño de 13 años podría batir un récord mundial tras capturar un pez más grande que él mismo

El menor de New Hampshire no permitió que nadie lo ayudara a pescar el enorme ejemplar de un fletán atlántico de 80 kilogramos

Un niño de 13 años

Una reconocida automotriz retira 1,5 millones de autos por fallas en la cámara trasera

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras reportó 18 incidentes vinculados al sistema de visión de reversa, lo que llevó a ordenar una campaña masiva de revisión preventiva

Una reconocida automotriz retira 1,5

Donald Trump no apoya el ataque de Israel contra Doha: “Qatar es un aliado y amigo de Estados Unidos”

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que el mandatario considera que la ofensiva “no promueve los objetivos de Israel ni de EEUU”

Donald Trump no apoya el

El secretario de Defensa estadounidense dijo que las tropas en el Caribe no son un entrenamiento: “Es un ejercicio real”

Pete Hegseth ratificó que el despliegue tiene como objetivo “acabar con el envenenamiento del pueblo estadounidense”

El secretario de Defensa estadounidense

Estados Unidos supo del ataque de Israel a Hamas en Doha cuando los misiles se dirigían al búnker terrorista

La Casa Blanca no participó en la operación aérea contra la organización fundamentalista y cuestionó a Jerusalén por la ofensiva aérea cuando Qatar negociaba con los lideres palestinos un cese del fuego en Gaza

Estados Unidos supo del ataque
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dólar: para pagar menos retenciones,

Dólar: para pagar menos retenciones, el campo aceleró la declaración de exportaciones y tuvo un récord de liquidación

Julio De Vido pidió ser absuelto en el juicio por las irregularidades en la compra de Gas Natural Licuado

iPhone 17 Air en pesos: cuándo llegará a la Argentina y cuánto costará el nuevo “tanque” de Apple

Un estudio global encontró altos niveles de drogas estimulantes en ríos de Sudamérica

El peronismo recuperó el quorum en el Senado bonaerense y Kicillof tendrá más alfiles en la Legislatura

INFOBAE AMÉRICA
Se siente temblor de magnitud

Se siente temblor de magnitud 5.3 en Caleta El Cobre

Cuánto tiempo se tarda en formar el hábito de ir al gimnasio, según la ciencia

Donald Trump no apoya el ataque de Israel contra Doha: “Qatar es un aliado y amigo de Estados Unidos”

El Tapiz de Bayeux desata una batalla cultural entre Francia y Reino Unido por su polémico préstamo

Condena internacional tras el ataque de Israel en Doha: “Es una flagrante violación de la soberanía qatarí”

TELESHOW
El día de campo de

El día de campo de Wanda y Zaira Nara: fotos a caballo, risas entre hermanas y un picnic provocativo

Las coincidencias en redes sociales entre Trueno y Teresa Prettel

Darío Cvitanich contó cómo está su relación con Ivana Figueiras y habló de su separación de Chechu Bonelli

La sorprendente respuesta de L-Gante cuando le preguntaron si le pidió casamiento a Wanda Nara

Úrsula Corberó y el Chino Darín anunciaron que esperan su primer hijo: “Esto no es IA”