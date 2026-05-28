Anthropic supera a OpenAI, se consolida como la startup de IA más valorada por el mercado y roza el billón de dólares

Anthropic logró una ronda Serie H de USD 65.000 millones, elevando su valoración a USD 965.000 millones según Reuters (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Anthropic anunció este jueves una ronda Serie H de USD 65.000 millones que elevó su valoración a USD 965.000 millones, según Reuters. La operación elevó la valoración de la empresa, según Reuters.

La nueva valoración de Anthropic se disparó frente a febrero, cuando la empresa fue valuada en USD 380.000 millones tras una ronda por USD 30.000 millones, informó Reuters. En el sector, el salto es otra señal de que los laboratorios de modelos y sus inversores buscan llegar al mercado público con métricas de escala —ingresos, demanda y capacidad de cómputo— que justifiquen valuaciones cada vez más altas.

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La Serie H fue liderada por las firmas de inversión Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks y Sequoia Capital, indicó Reuters. El acuerdo también incluyó USD 15.000 millones de inversiones comprometidas con anterioridad por empresas “hiperescaladoras”, con USD 5.000 millones provenientes de Amazon, agregó la agencia. Reuters también consignó que a la inversión se sumaron socios estratégicos de infraestructura como los fabricantes de chips Micron, Samsung y SK Hynix.

Según Reuters, Anthropic sostuvo que el objetivo del financiamiento es expandir capacidad de cómputo para atender la demanda del chatbot Claude y escalar sus productos. La agencia reportó, además, que el interés por capital privado coincidió con conversaciones sobre una eventual salida a bolsa, citando a inversores y banqueros familiarizados con la empresa.

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En paralelo, CNBC había informado a fines de abril que Anthropic estaba en conversaciones para captar nuevo capital. Ese antecedente sirve para dimensionar el clima del mercado, según inversores consultados por CNBC: rondas de tamaño excepcional y negociaciones aceleradas, con fondos que compiten por entrar temprano en compañías que ya operan con ingresos a escala.

Anthropic dijo que su tasa de ingresos anual superó USD 47.000 millones a comienzos de mayo, según Reuters, que citó un post de la empresa. Esa cifra se comparó con una tasa de ingresos anual de USD 30.000 millones a comienzos de este año y de USD 10.000 millones el año pasado, según reportes sobre el crecimiento de herramientas de la familia Claude orientadas a programación.

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La demanda de Claude, la capacidad de cómputo y el rol de Amazon

La demanda por el chatbot Claude obligó a Anthropic a limitar el uso durante horas pico y a incentivar el consumo fuera de esos tramos (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Reuters señaló que Anthropic tuvo problemas para cubrir la demanda en los últimos meses. En ese período, la empresa impuso límites de uso durante horas pico y ofreció incentivos para que algunos clientes consumieran más capacidad fuera de esos tramos.

El dato expone una tensión del sector: el aumento de usuarios corporativos y de cargas de trabajo agentic (tareas más largas y con más pasos) elevó el consumo de GPU y de infraestructura a un ritmo que presionó la disponibilidad, incluso en compañías con respaldo de grandes inversores. En ese marco, la ronda apunta también a cerrar acuerdos de cómputo y sostener la expansión.

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La agencia agregó que, en abril, Amazon dijo que invertiría hasta USD 25.000 millones en Anthropic y que la startup se comprometió a gastar más de USD 100 mil millones en 10 años en tecnologías de nube de Amazon. Reuters indicó que ese plan se suma a USD 8.000 millones que Amazon ya había invertido.

Reuters incluyó un indicador operativo poco habitual en comunicados financieros: Anthropic tuvo problemas para cubrirla demanda en los últimos meses.

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En ese período, la empresa impuso límites de uso durante horas pico y ofreció incentivos para que algunos clientes consumieran más capacidad fuera de esos tramos, de acuerdo con la agencia.

Ese dato apunta a una tensión que atraviesa a la industria: el crecimiento de usuarios corporativos y de cargas de trabajo “agentic” (tareas más largas y con más pasos) empuja el consumo de GPU y de infraestructura a un ritmo que supera la disponibilidad, incluso para empresas con respaldo de grandes inversores.

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En ese marco, el dinero de la ronda no solo es una señal de confianza: también es un instrumento para cerrar acuerdos de cómputo y sostener la expansión.

Reuters también recordó un punto clave del vínculo con Amazon: en abril, la compañía tecnológica dijo que invertiría hasta USD 25.000 millones en Anthropic, y que la startup se comprometió a gastar más de USD 100.000 millones en diez años en tecnologías de nube de Amazon. La agencia agregó que ese plan se suma a USD 8.000 millones que Amazon ya había invertido.

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La comparación con OpenAI y la carrera hacia el mercado público

La valoración de Anthropic superó la de OpenAI, y ambas firmas consideran una salida a bolsa ante la presión del mercado por transparencia e inversiones estratégicas (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo/File Photo)

La comparación con OpenAI quedó atada a dos cifras: USD 965.000 millones para Anthropic y USD 852.000 millones para OpenAI en marzo, reportó Reuters. En conjunto, esos números muestran el tamaño de las apuestas que el mercado está dispuesto a hacer por empresas que todavía compiten por consolidar ventajas técnicas, contratos empresariales y acceso estable a capacidad de entrenamiento.

Reuters señaló que tanto Anthropic como OpenAI evalúan acudir al mercado público, posiblemente tan pronto como este año, para reunir recursos de cómputo suficientes para operar sus servicios y entrenar nuevos modelos.

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Ese movimiento se asocia a un cambio de etapa: del ciclo de rondas privadas récord a una transición en la que la transparencia y el escrutinio público pasan a ser parte del negocio.

En ese contexto, CNBC sostuvo que OpenAI se preparaba para avanzar con pasos formales hacia una oferta pública inicial.

Por ahora, el hecho verificable es el anuncio de la Serie H y sus condiciones: monto, valuación, inversores y destino declarado de los fondos.

La novedad es doble: la escala de la ronda —USD 65.000 millones— y la valorización resultante —USD 965.000 millones—, que reordena el ranking de compañías privadas de inteligencia artificial y eleva el piso de referencia para futuras rondas y eventuales salidas a bolsa.