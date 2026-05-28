Estados Unidos

Costco vende plantas con plaga peligrosa en California y enciende la alarma: advierten riesgo para viñedos y granjas familiares

El insecto invasor puede diseminar la bacteria vinculada a la enfermedad de Pierce, capaz de matar parras y afectar otros cultivos, por lo que se activó un operativo con socios estatales y locales para rastrear envíos

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Costco y las oficinas agrícolas estatales coordinan inspecciones y, en caso de detectar la plaga, eliminen las plantas de forma segura para frenar la expansión (REUTERS/Brendan McDermid)
Costco y las oficinas agrícolas estatales coordinan inspecciones y, en caso de detectar la plaga, eliminen las plantas de forma segura para frenar la expansión (REUTERS/Brendan McDermid)

La venta de plantas de uva en tiendas Costco del estado de California activó una alerta sanitaria agrícola tras la detección del glassy-winged sharpshooter, un insecto invasor capaz de diseminar la bacteria que provoca la enfermedad de Pierce, letal para las vides.

La advertencia fue difundida por la Oficina del Comisionado Agrícola del Condado de San Joaquin y replicada por Fox Business.

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La alerta se concentró en plantas de uva comercializadas en sucursales de Costco en Stockton, Lodi, Manteca y Tracy.

Las autoridades pidieron a quienes las compraron que no las planten ni las muevan, y que contacten a las oficinas agrícolas locales para coordinar inspecciones y evitar que la plaga se expanda a viñedos, cultivos y jardines domésticos.

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La Oficina del Comisionado Agrícola del Condado de San Joaquin informó que el insecto se alimenta de más de 250 especies de plantas, entre ellas vides, cítricos y almendros, lo que amplía el riesgo más allá de la industria vitivinícola.

Las plantas de uva afectadas se comercializaron en tiendas Costco de Stockton, Lodi, Manteca y Tracy, ampliando la preocupación agrícola en California (REUTERS/Emilie Madi)
Las plantas de uva afectadas se comercializaron en tiendas Costco de Stockton, Lodi, Manteca y Tracy, ampliando la preocupación agrícola en California (REUTERS/Emilie Madi)

La oficina aclaró que el suministro de alimentos no está afectado y que Costco no fue responsable del problema, porque la infestación se originó en el vivero mayorista proveedor, ubicado en el condado de Fresno.

Dónde se detectó la plaga y qué plantas están bajo investigación

Inspectores agrícolas hallaron el glassy-winged sharpshooter en plantas de uva vendidas en las tiendas de Costco de Stockton, Lodi, Manteca y Tracy, de acuerdo con la oficina agrícola del condado citada por Fox Business.

A partir de ese hallazgo, el condado trabaja con Costco Wholesale y con socios estatales y locales para ubicar los ejemplares potencialmente afectados y frenar una mayor propagación.

El llamado no se limitó al Valle Central. Medios locales también informaron sobre advertencias vinculadas a envíos de plantas de uva distribuidos a tiendas de Costco en el norte de California.

Qué deben hacer quienes compraron plantas entre el 21 de abril y el 19 de mayo

La recomendación oficial alcanzó a quienes compraron plantas de uva en esas tiendas entre el 21 de abril y el 19 de mayo, según la Oficina del Comisionado Agrícola del Condado de San Joaquin citada por Fox Business. La instrucción principal fue aislar las plantas y mantenerlas alejadas de otra vegetación.

La introducción de especies invasoras: un problema ambiental que crece sin control
Las autoridades de California recomiendan aislar las plantas de uva compradas entre el 21 de abril y el 19 de mayo para evitar la propagación de la plaga (Captura de video)

Las autoridades indicaron no plantar los ejemplares en el suelo, no trasladarlos a otro lugar y no desecharlos en la basura ni en contenedores de compost.

Si es posible, recomendaron colocar las plantas dentro de dos bolsas de basura, una dentro de la otra, y sellarlas hasta que se organice una inspección.

En el condado de San Joaquin, los residentes pueden solicitar una inspección al 209-953-6000 o al correo StocktonAg2@sjgov.org, de acuerdo con la oficina agrícola.

Los inspectores revisarán las plantas y la vegetación cercana y, si encuentran la plaga, retirarán los ejemplares y los eliminarán de forma segura; además, pueden instalar trampas de monitoreo en las propiedades afectadas.

Por qué el insecto preocupa a viñedos, cítricos y almendros

La Oficina del Comisionado Agrícola del Condado de San Joaquin explicó que el glassy-winged sharpshooter disemina la bacteria que causa la enfermedad de Pierce, un cuadro que puede matar las parras y también afectar otras plantas.

La detección del glassy-winged sharpshooter en plantas de uva de Costco en California activa una alerta sanitaria agrícola por riesgo para los viñedos (REUTERS/Emilie Madi)
La detección del glassy-winged sharpshooter en plantas de uva de Costco en California activa una alerta sanitaria agrícola por riesgo para los viñedos (REUTERS/Emilie Madi)

Por esa razón, el condado describió el hallazgo como un riesgo para la industria vitivinícola de California, los viñedos y los jardines domésticos.

A escala estatal, el Programa de Control de la Enfermedad de Pierce de California busca reducir la propagación del insecto mediante inspecciones, trampas, tratamientos e investigaciones destinadas a proteger viñedos y otros cultivos, según informó Fox Business.

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