Wall Street alcanzó nuevos máximos históricos por el avance de las negociaciones en Medio Oriente y los resultados corporativos

Fotografía de archivo de trabajadores en la Bolsa de Nueva York (EE.UU.). EFE/EPA/SARAH YENESEL

Los mercados financieros de Estados Unidos cerraron este jueves con nuevos máximos históricos, impulsados por sólidos resultados corporativos y un acuerdo provisional para extender el alto el fuego en la guerra con Irán 60 días más, aunque la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz mantuvo los precios del petróleo en terreno volátil.

El S&P 500 avanzó un 0,6% hasta los 7.563,63 puntos, superando el récord establecido la jornada anterior, según informó la agencia AFP y medios financieros estadounidenses. El Nasdaq subió un 0,9%, hasta los 26.917,47 puntos, mientras que el Dow Jones sumó 24,69 puntos para cerrar en 50.668,97, ambos índices también en máximos históricos.

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El acuerdo tentativo entre Washington y Teherán —que aún aguarda la aprobación del presidente Donald Trump— generó alivio inicial en los mercados bursátiles al reducir la presión alcista sobre el crudo.

El crudo Brent del Mar del Norte, de referencia global, cerró con una caída del 0,62%, en USD 93,71 por barril, tras haber tocado un máximo intradía de USD 98,20. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), subió un 0,25% y se situó en USD 88,90 por barril, retrocediendo desde un máximo nocturno superior a USD 92,50.

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La volatilidad respondió al estado de las negociaciones entre ambas potencias. Ambas partes se acusaron mutuamente de violar el alto el fuego tras un intercambio de ataques aéreos, lo que alimentó el escepticismo sobre un acuerdo rápido.

“El mercado ha aprendido a tomar este tipo de noticias con reservas”, declaró a la AFP Stephen Schork, analista de The Schork Group. Para algunos operadores, añadió, “esto es un juego de faroles entre Washington e Irán”.

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El estrecho de Ormuz permanece bloqueado de facto desde los primeros ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán a finales de febrero, cuando arrancó el conflicto que ya entra en su cuarto mes. Por ese corredor transita normalmente casi una quinta parte del petróleo mundial.

Operadores trabajan en la sala de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 27 de mayo de 2026. REUTERS/Jeenah Moon

Schork advirtió que, “incluso si se reabriera el estrecho, no sería completamente navegable antes del otoño” boreal, en referencia a las operaciones de desminado necesarias para asegurar las rutas marítimas. Numerosos especialistas coinciden en que la normalización del flujo de crudo podría tardar varios meses.

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Irán, por su parte, no ha abandonado su pretensión de controlar la navegación por ese paso. El 18 de mayo, Teherán formalizó la creación de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA), un organismo destinado a gestionar el tránsito marítimo y recaudar tasas a los buques que lo crucen. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos amenazó el miércoles con sancionar a quienes abonen esas tasas.

La escalada del crudo se ha trasladado a los precios al consumidor: un informe publicado este jueves mostró que la inflación en Estados Unidos se aceleró el mes pasado hasta su nivel más alto en tres años, aunque el dato coincidió con las previsiones de los analistas. Con todo, la fortaleza de los beneficios empresariales siguió siendo el motor del alza bursátil.

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Las acciones de Dollar Tree se dispararon un 17,9% después de que la cadena presentara ganancias superiores a las esperadas. Su director ejecutivo, Mike Creedon, atribuyó el resultado a la mejora de las condiciones en los establecimientos, que permitió elevar el margen por cada dólar vendido pese al encarecimiento derivado de los aranceles. La compañía también entregó una previsión de beneficios para el año completo que superó las estimaciones del mercado.

Kohl’s repuntó un 20,6% tras publicar resultados trimestrales mejores de lo que el mercado anticipaba, y Best Buy avanzó un 15,8% después de su propio informe de ganancias por encima de las expectativas. Hormel Foods ganó un 12,5% gracias a la solidez de su marca Jennie-O y las exportaciones de la carne enlatada Spam, que le permitieron superar las proyecciones de los analistas.

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La mayor subida de la jornada correspondió a Snowflake, cuyas acciones se dispararon un 36,5% tras confirmar que la inteligencia artificial sigue siendo un motor de crecimiento, con ingresos y beneficios trimestrales que rebasaron las previsiones. En sentido contrario, Salesforce retrocedió un 0,8% pese a presentar también resultados superiores a los estimados, lastrada por la preocupación de que competidores basados en inteligencia artificial puedan erosionar su cuota de mercado.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años bajó hasta el 4,45% desde el 4,48% del cierre del miércoles, aliviada por el retroceso del petróleo y la menor presión inflacionaria. Los tipos elevados en los mercados de bonos globales habían llevado la tasa hipotecaria promedio a largo plazo en Estados Unidos a su nivel más caro en nueve meses.

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Un informe publicado este jueves reveló que las ventas de viviendas nuevas en el país frenaron de forma inesperada el mes pasado, penalizadas por el encarecimiento del crédito hipotecario. En los mercados internacionales, los índices europeos y asiáticos cerraron mayoritariamente a la baja; el Hang Seng de Hong Kong registró una de las caídas más pronunciadas del día, con un descenso del 1,3%.

(Con información de AFP y AP)

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