Estados Unidos

Un ex piloto cubano acusado junto a Raúl Castro fue condenado por otra causa en Estados Unidos

La sanción anunciada por la corte federal solo implica 10 días adicionales para el exmilitar, quien además enfrenta una acusación en Estados Unidos por aparentes vínculos con el derribo letal de avionetas en 1996

Guardar
A la izquierda, el teniente coronel Luis Raúl González-Pardo junto a Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, ambos pilotos de MiG de la Fuerza Aérea Cubana. (Departamento de Justicia de EE. UU. vía The New York Times)
A la izquierda, el teniente coronel Luis Raúl González-Pardo junto a Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, ambos pilotos de MiG de la Fuerza Aérea Cubana. (Departamento de Justicia de EE. UU. vía The New York Times)

El expiloto cubano Luis Raúl González-Pardo Rodríguez fue condenado este jueves a siete meses de prisión por fraude migratorio en un tribunal federal de Jacksonville, Florida, aunque deberá cumplir solo 10 días adicionales de esa pena por llevar más de seis meses detenido. La condena queda eclipsada por una acusación mucho más grave: conspirar para asesinar a ciudadanos estadounidenses en el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996.

El exteniente coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, de 65 años, llegó a un acuerdo de culpabilidad en el caso migratorio. Admitió haber mentido al solicitar la residencia permanente en abril de 2025, cuando declaró no haber recibido entrenamiento militar ni haber servido en el ejército, pese a haber integrado la Fuerza Aérea Cubana entre 1980 y 2009.

PUBLICIDAD

González-Pardo ingresó a Estados Unidos en 2024 bajo el programa de parole humanitario habilitado por la administración del entonces presidente Joe Biden y fue arrestado en noviembre de ese año. Su defensa alegó que la omisión en el formulario migratorio pudo deberse a miedo, confusión o al temor de que una respuesta veraz comprometiera su permanencia en el país.

El caso de mayor peso fue revelado el 20 de mayo pasado, cuando la Fiscalía estadounidense acusó a González-Pardo, junto con otras cinco personas, de conspirar para matar a ciudadanos estadounidenses. Los hechos se remontan al 24 de febrero de 1996, cuando cazas MiG de la Fuerza Aérea Cubana derribaron dos avionetas desarmadas de Hermanos al Rescate sobre el Estrecho de la Florida, causando la muerte de sus cuatro tripulantes.

PUBLICIDAD

Según la acusación, González-Pardo pilotaba uno de los cazas que persiguió a una tercera avioneta civil, en la que viajaba el líder de la organización, José Basulto, quien logró escapar. La Fiscalía sostiene además que el expiloto y otros tres acusados recibieron entrenamiento específico para localizar y perseguir aeronaves pequeñas como las utilizadas por Hermanos al Rescate.

Raúl Castro. REUTERS/Alexandre Meneghini
Raúl Castro. REUTERS/Alexandre Meneghini

Entre los imputados figura el exdirigente cubano Raúl Castro, de 94 años, quien ejercía como ministro de Defensa en el momento de los hechos y quien, según la acusación, autorizó el uso de la fuerza letal contra la organización. Castro enfrenta cargos de conspiración, asesinato y destrucción de aeronaves, en lo que constituye la primera vez que la justicia estadounidense imputa a un alto cargo del gobierno cubano.

El abogado criminalista Nelson Rodríguez Varela advirtió que la condena por fraude migratorio resultará insignificante frente a lo que podría recibir González-Pardo en el proceso por asesinato. “La sentencia que él vaya a recibir en el segundo caso va a ser una sentencia mucho más seria”, señaló el letrado, quien añadió que el expiloto permanecerá bajo custodia hasta que se resuelva ese proceso.

Rodríguez Varela apuntó también que González-Pardo podría convertirse en el testigo central contra Raúl Castro, dado que es el único de los acusados que se encuentra bajo la jurisdicción de la justicia estadounidense. “Pienso que ya debe haber estado cooperando” con las autoridades, afirmó el abogado.

El caso por asesinato podría tardar varios meses en avanzar, ya que González-Pardo aún no ha sido presentado ante un juez en ese proceso. Por el delito de fraude migratorio, la pena máxima contemplada es de 10 años de prisión, aunque la condena impuesta este jueves se situó muy por debajo de ese techo.

La Habana sostiene que las avionetas derribadas en 1996 se encontraban dentro del espacio aéreo cubano en el momento del incidente. El gobierno de la isla acusa además a Basulto de haber pertenecido a la CIA y de haber participado en acciones paramilitares, incluida la invasión de Bahía de Cochinos de 1961.

Los cargos contra Castro se producen en un contexto de máxima presión de Washington sobre Cuba, sometida a un embargo estadounidense desde 1962 que fue agravado en enero pasado. El abogado de inmigración José Guerrero subrayó, al margen del caso penal, la obligación legal que rige para cualquier solicitante: “Siempre tienes que decir la verdad en cualquier aplicación que sometas al servicio de inmigración”.

Temas Relacionados

Hermanos al RescateFuerzas Armadas RevolucionariasFraude MigratorioAsesinato Político

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Quién paga 37 dólares por una ensalada de huevo en Miami? El supermercado Nude y la fiebre del lujo viral en Brickell

La apertura de un local premium desató críticas por valores como fresas a 25 y licuados arriba de 20, con tickets y recorridos que explotaron en TikTok e Instagram y reabrieron el debate por el costo de vida

¿Quién paga 37 dólares por una ensalada de huevo en Miami? El supermercado Nude y la fiebre del lujo viral en Brickell

Tragedia en Westchester: dos adolescentes murieron en un incendio

La muerte de los jóvenes se produjo tras un siniestro registrado durante la madrugada en una vivienda del norte de Westchester, cuyas causas preliminares señalan un posible desperfecto eléctrico como origen del fuego

Tragedia en Westchester: dos adolescentes murieron en un incendio

Retiran del mercado populares chocolates por presencia de maní no declarado y riesgo de reacciones alérgicas

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó que ciertos lotes distribuidos en el país contenían un ingrediente no incluido en el etiquetado, situación que podría afectar a personas con sensibilidad alimentaria severa

Retiran del mercado populares chocolates por presencia de maní no declarado y riesgo de reacciones alérgicas

Así funcionan los robotaxis sin conductor de Waymo en Los Ángeles: cómo son, cuánto cuestan y qué pueden hacer

La filial de Alphabet estrena el modelo Ojai, más barato de fabricar y con nueva generación de conducción autónoma, con un despliegue inicial limitado en la ciudad de California y pruebas con viajes gratuitos para usuarios seleccionados

Así funcionan los robotaxis sin conductor de Waymo en Los Ángeles: cómo son, cuánto cuestan y qué pueden hacer

El endurecimiento de los requisitos de SNAP redefine los desafíos sociales y alimentarios a la población joven de Nueva York

A partir del 1 de junio, la implementación de nuevos requisitos para acceder al programa SNAP expone a los residentes de Nueva York al riesgo de perder beneficios, modificando el equilibrio entre las políticas de asistencia social y la vulnerabilidad en el entorno urbano.

El endurecimiento de los requisitos de SNAP redefine los desafíos sociales y alimentarios a la población joven de Nueva York

TECNO

Así puedes convertir tu televisor viejo en Smart TV usando el puerto HDMI

Así puedes convertir tu televisor viejo en Smart TV usando el puerto HDMI

CEO de Google afirma que algunas respuestas de AI Overviews probablemente sean “más subjetivas de lo que deberían”

Cómo usar la lavadora gastando menos electricidad: los trucos que ayudan a reducir la factura de luz

Toda la tecnología del primer Ferrari eléctrico: ya fue manejado por Lewis Hamilton y el papa León XIV

Qué hacer con un celular viejo: 4 ideas para darle una segunda vida

ENTRETENIMIENTO

Madonna confiesa quién ha sido el mejor amante de su vida: “Solo voy a nombrar a la gente muerta”

Madonna confiesa quién ha sido el mejor amante de su vida: “Solo voy a nombrar a la gente muerta”

Brad Pitt es demandado por una marca de cremas para el desempeño sexual

Melissa Gilbert revela un curioso vínculo familiar que la conecta más con la pequeña Laura de ‘La familia Ingalls’: “Es una coincidencia demasiado grande”

Un álbum olvidado y una figurita imposible: la historia del británico que tardó 56 años en completar su colección del Mundial 1970

El spin-off de The Big Bang Theory ya tiene fecha de estreno y abre el multiverso con un regreso único

MUNDO

Japón calificó de “ridícula” la crítica de Rusia por su fortalecimiento militar durante un debate en la ONU

Japón calificó de “ridícula” la crítica de Rusia por su fortalecimiento militar durante un debate en la ONU

Tres petroleros de la flota fantasma rusa son atacados con drones en el mar Negro frente a las costas de Turquía

Irán disparó misiles en el estrecho de Ormuz en medio de las negociaciones con Estados Unidos

Nueva York reactiva su agenda cultural al aire libre con SummerStage y Bryant Park

Starmer rechazó las críticas del ex primer ministro Tony Blair sobre la gestión laborista en Reino Unido