Los multimillonarios estadounidenses alcanzan un patrimonio histórico: ¿Quiénes son los 10 más ricos?

Donald Trump también figura en el ranking de multimillonarios de Forbes 2025, en la posición 201, con una fortuna estimada en USD 7.300 millones (Portada Forbes/ Neil Jamieson)

El patrimonio de los 400 estadounidenses más ricos alcanzó un nivel histórico este año, con un total combinado de USD 6,6 billones, tras un incremento de USD 1,2 billones de en los últimos 12 meses, según el último ranking de Forbes.

Para figurar en el listado de los multimillonarios, ahora se necesita un mínimo de USD 3.800 millones, 500 millones más que en 2024, lo que marca una barrera de entrada récord.

El líder indiscutido es Elon Musk, cuya fortuna asciende a USD 428.000 millones, convirtiéndolo en la primera persona en superar los 400.000 millones en la historia de la lista.

Musk consolidó su posición gracias a un aumento del 56% en las acciones de Tesla, así como al crecimiento sostenido de su empresa de cohetes SpaceX y su equipo de inteligencia artificial xAI.

Los 10 multimillonarios más ricos de Estados Unidos en 2025

La riqueza de los 10 estadounidenses más ricos de 2025 se basa principalmente en tecnología, software, comercio electrónico y exploración espacial, sectores que impulsaron sus fortunas a partir de innovación y creación de valor.

10. Michael Dell

Fortuna: USD 138.100 millones

Fuente: Dell Technologies y DFO Management

Inició su empresa desde la universidad y hoy lidera Dell Technologies, uno de los mayores fabricantes globales de computadoras y soluciones de TI (REUTERS)

Dell, presidente y CEO de Dell Technologies, tiene un patrimonio de USD 138.100 millones, principalmente gracias a su empresa tecnológica, que ofrece computadoras, servidores, almacenamiento, software y servicios de TI, y a su firma de inversiones privadas DFO Management. Además, donó más de USD 3.000 millones a su fundación contra la pobreza infantil.

9. Warren Buffett

Fortuna: USD 147.400 millones

Fuente: Berkshire Hathaway

Con 95 años, Warren Buffett sigue siendo un referente mundial en inversión y filantropía (AP)

Buffett dirige Berkshire Hathaway, un conglomerado que controla decenas de empresas. Aunque se retirará como CEO a finales de 2025, continuará como presidente. También se comprometió a donar más del 99% de su riqueza, habiendo entregado hasta ahora casi USD 65.000 millones, principalmente a través de la Fundación Gates.

8. Jensen Huang

Fortuna: USD 146.300

Fuente: Nvidia

Cofundador y CEO de NVIDIA, pionero en el desarrollo de GPU y líder en inteligencia artificial (REUTERS)

Huang es cofundador, CEO y presidente de Nvidia, empresa líder en chips gráficos que impulsó el desarrollo de la inteligencia artificial. Desde su fundación en 1993, ha llevado a la empresa a convertirse en una compañía con una capitalización de mercado superior a USD 4 billones.

7. Steve Ballmer

Fortuna: USD 151.000

Fuente: Microsoft y Los Angeles Clippers (equipo de la NBA)

Figura clave en el crecimiento de Microsoft y actual propietario de Los Angeles Clippers, franquicia valorada en miles de millones en la NBA (REUTERS)

Ballmer fue CEO de Microsoft desde 1980 hasta 2014, uniéndose como el empleado número 30 y desempeñando un papel clave en la empresa.

Tras su retiro, adquirió Los Angeles Clippers por USD 2.000 millones, equipo que ahora vale USD 5.500 millones. Además, incrementó su actividad filantrópica, donando más de USD 5.700 millones.

6. Sergey Brin

Fortuna: USD 181.000

Fuente: Google (Alphabet)

Impulsor de los primeros desarrollos de Google, hoy enfoca su filantropía en la investigación del Parkinson y conserva un rol activo en Alphabet (REUTERS)

Brin es cofundador de Google y mantiene un rol activo en la junta directiva de Alphabet. Se destacó por su filantropía, habiendo donado más de USD 1.500 millones a la investigación del Parkinson y otras causas.

5. Larry Page

Fortuna: USD 195.000 millones

Fuente: Google (Alphabet)

Cofundador de Google y creador del algoritmo PageRank, mantiene gran influencia en Alphabet y en áreas clave como inteligencia artificial y publicidad digital (REUTERS)

Page, es el otro cofundador de Google y uno de los creadores del algoritmo PageRank, y sigue siendo miembro de la junta directiva y accionista clave de Alphabet. También tiene gran influencia en sectores estratégicos como inteligencia artificial, publicidad digital y tecnología de navegación web

4. Jeff Bezos

Fortuna: USD 246.900 millones

Fuente: Amazon, The Washington Post y Blue Origin

Fundador de Amazon y referente del comercio electrónico, diversificó su influencia con Blue Origin, dedicada a los cohetes (REUTERS)

Bezos, fundador de Amazon, continúa como presidente ejecutivo mientras dirige otros proyectos como The Washington Post, uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos, y la compañía aeroespacial Blue Origin, dedicada al desarrollo de cohetes. Además, ha anunciado su intención de donar gran parte de su fortuna a lo largo de su vida.

3. Mark Zuckerberg

Fortuna: USD 257.600 millones

Fuente: Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp)

Creador de Facebook y principal impulsor de Meta, compañía que apuesta al desarrollo del metaverso y gestiona algunas de las aplicaciones más usadas en el mundo (REUTERS)

Zuckerberg, cofundador de Meta Platforms (antes Facebook), posee alrededor del 13% de la empresa y se comprometió, junto con su esposa Priscilla Chan, a donar el 99% de sus acciones a lo largo de sus vidas.

2. Larry Ellison

Fortuna: USD 286.300 millones

Fuente: Oracle

Ellison, es un empresario que transformó a Oracle en un gigante del software y mantiene un rol central como presidente ejecutivo y director de tecnología (REUTERS)

Ellison es cofundador y líder de Oracle, donde posee cerca del 40% de las acciones. Oracle participa en el Proyecto Stargate, una iniciativa conjunta con OpenAI, SoftBank y MGX para desarrollar infraestructura de inteligencia artificial en Estados Unidos. Además, posee casi el 50% del gigante de medios Paramount Skydance y mantiene otros activos importantes, incluyendo la isla hawaiana de Lanai

1. Elon Musk

Fortuna: USD 435.000 millones

Fuente: Tesla, SpaceX, xAI

Musk lidera la lista con una fortuna de USD 435.300 millones, impulsado por Tesla, SpaceX y xAI (Reuters)

Conocido por su visión futurista, Musk es un innovador incansable que cofundó siete empresas, con un enfoque en la tecnología y la exploración. Es el CEO del fabricante de vehículos eléctricos Tesla y de la empresa de cohetes SpaceX, valorada en USD 400 mil millones. También es el fundador de la startup de inteligencia artificial xAI.

Concentración de riqueza y mujeres multimillonarias

La riqueza estadounidense continúa concentrándose en la cima: las 20 personas más ricas poseen USD 3 billones, casi la mitad de la fortuna combinada de los 400 más acaudalados. 15 de estos 20 individuos forman parte del club de los USD 100.000 millones, frente a los 12 del año pasado.

Entre los nuevos miembros de este selecto grupo se encuentran Alice, Rob y Jim Walton, hijos del fundador de Walmart, cuyos activos se beneficiaron de un incremento del 26% en las acciones de la compañía.

Alice Walton se convierte en la primera mujer con más de USD 100.000 millones en la lista de los más ricos de Estados Unidos (Captura de video: YouTube)

Alice Walton, con USD 106.000 millones, se convirtió en la la primera mujer en la lista con una fortuna superior a los 100.000 millones de dólares.

En total, 62 mujeres integran el ranking, alrededor del 16% del total, una ligera reducción respecto a 2024. Entre ellas, la más rica que construyó su fortuna por sí misma sigue siendo Diane Hendricks, propietaria de ABC Supply, con USD 22.300 millones de dólares.

Caídas y exclusiones

A pesar de la bonanza, 89 multimillonarios vieron estancarse o disminuir su fortuna, incluyendo a Bill Gates, que por primera vez en 34 años queda fuera del top 10, tras donar grandes sumas a organizaciones benéficas y a su exesposa Melinda French Gates (puesto 33).

Bill Gates sale del top 10 por primera vez en 34 años tras grandes donaciones y divisiones patrimoniales (REUTERS)

Con la mayor competencia hasta la fecha, 26 personas abandonaron la lista, como Travis Kalanick, cofundador de Uber, y Frank VanderSloot, mientras que un grupo récord de 500 multimillonarios estadounidenses, incluidos Oprah Winfrey, LeBron James y Taylor Swift, quedaron fuera pese a tener fortunas de miles de millones, debido al aumento del mínimo requerido.