La lista de Trump: qué países formalizaron su ingreso en los acuerdos de Abraham con Israel y cuáles no

Mientras impulsa negociaciones con Irán y advierte sobre una posible escalada militar en Medio Oriente, el presidente de Donald Trump volvió a apostar por uno de los proyectos diplomáticos más ambiciosos de su presidencia: expandir los Acuerdos de Abraham hacia una coalición regional más amplia que incluya a países árabes y musulmanes.

En un extenso mensaje publicado en Truth Social, Trump sostuvo que las conversaciones con Teherán “avanzan bien” y reclamó que varias naciones de la región formalicen su adhesión al pacto impulsado por Washington en 2020. El mandatario mencionó a Arabia Saudita, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Bahréin, además de Emiratos Árabes Unidos.

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Pero la lista mezcló países que efectivamente firmaron los Acuerdos de Abraham, estados que ya mantenían relaciones diplomáticas con Israel desde hace décadas y otros que se incorporaron posteriormente al marco diplomático promovido por Washington.

La declaración volvió a poner el foco sobre un acuerdo que transformó parte del mapa diplomático de Medio Oriente, aunque sin resolver el conflicto palestino-israelí ni las tensiones estratégicas que atraviesan la región.

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Qué son los Acuerdos de Abraham

Los Acuerdos de Abraham fueron anunciados en 2020 bajo mediación de Estados Unidos como una serie de pactos para normalizar relaciones diplomáticas entre Israel y varios países árabes.

El objetivo era abrir una nueva etapa de cooperación política, económica y de seguridad en Medio Oriente, rompiendo décadas de aislamiento regional hacia Israel.

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Emiratos Árabes Unidos y Bahréin fueron los primeros estados del Golfo en formalizar los Acuerdos de Abraham, abriendo nuevas rutas comerciales, tecnológicas y de defensa con Israel. (REUTERS/ARCHIVO)

Durante años, gran parte del mundo árabe sostuvo que no habría reconocimiento formal del Estado israelí sin una solución previa para la cuestión palestina. Los Acuerdos de Abraham alteraron parcialmente ese paradigma al priorizar intereses estratégicos comunes, especialmente frente a la influencia regional de Irán.

El nombre del pacto hace referencia a Abraham, figura compartida por el judaísmo, el cristianismo y el islam.

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Además de la normalización diplomática, los acuerdos habilitaron:

apertura de embajadas; vuelos directos; cooperación militar; inversiones; acuerdos comerciales; proyectos tecnológicos y energéticos conjuntos.

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Para Washington, el proceso también buscó consolidar un eje regional alineado con Estados Unidos y fortalecer la integración entre Israel y varios aliados árabes.

Los países que formalizaron su ingreso

Emiratos Árabes Unidos

Fue el primer país árabe del Golfo en establecer relaciones diplomáticas plenas con Israel bajo el nuevo marco impulsado por Washington.

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La firma, realizada en septiembre de 2020 en la Casa Blanca, abrió una rápida expansión de vínculos comerciales, tecnológicos y de seguridad entre ambos países.

Bahrain

Bahrain firmó el acuerdo el mismo día que Emiratos Árabes Unidos.

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El reino, cercano estratégica y militarmente a Estados Unidos y Arabia Saudita, avanzó desde entonces en cooperación diplomática y de defensa con Israel.

Marruecos

Marruecos formalizó la normalización en diciembre de 2020.

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Como parte del entendimiento, Washington reconoció la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental, uno de los principales objetivos diplomáticos de Rabat.

Sudán

Sudán anunció su incorporación al proceso de normalización en 2020 y posteriormente avanzó en acuerdos iniciales con Israel.

Sin embargo, la implementación plena quedó afectada por la crisis política y el conflicto interno sudanés, lo que frenó la consolidación definitiva de las relaciones diplomáticas.

El bloque pendiente

Arabia Saudita

El reino petrolero más extenso sigue siendo el gran objetivo diplomático pendiente para Estados Unidos e Israel.

Riad nunca formalizó su ingreso a los Acuerdos de Abraham, aunque durante 2023 existieron negociaciones avanzadas para una eventual normalización con Israel bajo mediación estadounidense.

La guerra en Gaza, iniciada tras el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023, complicó seriamente ese proceso y elevó el costo político regional de cualquier acercamiento público hacia Israel.

La relevancia saudita es central: es la mayor economía árabe, alberga los principales lugares sagrados del islam y ocupa una posición clave dentro del mundo sunita.

Una eventual adhesión saudita modificaría de manera profunda el equilibrio diplomático regional.

Los países mencionados por Trump que permanecen fuera del pacto

Qatar

Qatar no integra formalmente los Acuerdos de Abraham.

Doha mantiene canales de diálogo indirectos con Israel y desempeña un rol activo como mediador regional, especialmente en negociaciones vinculadas a Gaza y Hamas.

Pakistan

Pakistán tampoco adhirió al acuerdo.

El país no reconoce oficialmente al Estado de Israel y mantiene una posición históricamente alineada con la causa palestina.

Turquía

Turquía permanece fuera del pacto, aunque mantiene relaciones diplomáticas con Israel desde 1949.

La relación bilateral atravesó períodos de cooperación y también etapas de fuertes tensiones políticas.

Los casos de Egipto y Jordania

Egipto

Egipto no forma parte de los Acuerdos de Abraham porque ya había firmado un tratado de paz con Israel en 1979 tras los acuerdos de Camp David.

Fue el primer país árabe en reconocer oficialmente al Estado israelí.

Jordania

Jordania tampoco integra el pacto debido a que normalizó relaciones con Israel en 1994.

Amán mantiene desde entonces cooperación diplomática y de seguridad con el gobierno israelí.

El caso de Kazajistán

Trump también mencionó a Kazajistán entre los países vinculados al marco de los Acuerdos de Abraham.

Aunque el país centroasiático no participó de las firmas originales de 2020 ni formó parte del proceso inicial de normalización árabe-israelí, el 6 de noviembre de 2025 el presidente Kassym-Jomart Tokayev formalizó la adhesión de Kazajistán a los Acuerdos de Abraham durante una cumbre y reuniones celebradas en Washington con la administración Trump.

La incorporación convirtió a Kazajistán en uno de los países no árabes en sumarse formalmente al marco diplomático impulsado por Estados Unidos, ampliando el alcance geopolítico original del acuerdo más allá de Medio Oriente.

La propuesta más inesperada: sumar a Irán

Uno de los puntos más llamativos del mensaje de Trump fue su propuesta de que Irán también pueda incorporarse a los Acuerdos de Abraham si se alcanza un acuerdo con Washington.

El mandatario afirmó que varios líderes regionales considerarían “un honor” que la República Islámica se sumara al pacto diplomático impulsado por Estados Unidos.

La idea representaría un cambio histórico en la arquitectura regional debido a que los Acuerdos de Abraham surgieron originalmente como un mecanismo para acercar a Israel con países árabes y fortalecer un eje regional alineado con Washington frente a la influencia iraní.

Los Acuerdos de Abraham, impulsados por Estados Unidos en 2020, modificaron el mapa diplomático de Medio Oriente al normalizar relaciones entre Israel y países árabes clave. (REUTERS/ARCHIVO)

Una eventual incorporación de Teherán transformaría por completo la lógica geopolítica original del acuerdo.

Un acuerdo histórico que aún enfrenta límites regionales

Los Acuerdos de Abraham representaron uno de los cambios diplomáticos más importantes de Medio Oriente en décadas al permitir la normalización abierta entre Israel y varios países árabes.

El pacto modificó alianzas históricas, expandió la cooperación regional y consolidó nuevos vínculos económicos y estratégicos.

Sin embargo, el acuerdo no resolvió el conflicto palestino-israelí ni eliminó las rivalidades regionales entre Israel, Irán y las potencias árabes.

La guerra en Gaza volvió políticamente mucho más sensible cualquier acercamiento público hacia Israel para numerosos gobiernos árabes, incluso mientras varios de ellos mantienen cooperación estratégica silenciosa con Estados Unidos y con el propio Estado israelí.