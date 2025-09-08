Un hombre fue arrestado por estar casado con tres mujeres a la vez; las autoridades piensan que hay más víctimas

Las autoridades de Carolina del Norte arrestaron a un hombre con tres matrimonios vigentes. (Davidson County Sheriff's Office)

En abril de 2025, el Departamento del Sheriff del Condado de Davidson inició una investigación contra Harry Irvine Burdick Jr. tras recibir un reporte por posible bigamia. Detectives descubrieron que Burdick, de unos 60 años, poseía tres licencias matrimoniales con mujeres diferentes, todas emitidas en Carolina del Norte, en los condados de Lincoln, Davidson y Guilford, según las autoridades. El caso surgió luego de no hallarse registros de divorcio antes de que Burdick contrajera matrimonio por segunda y tercera vez.

Durante las diligencias, las autoridades determinaron que el móvil principal de Burdick había sido el beneficio económico y personal, como se expuso en un comunicado oficial: “La motivación financiera y el beneficio personal fueron los motivos”, declaró el Departamento del Sheriff. Respecto a la cronología, las uniones ocurrieron mientras seguía casado legalmente y sin constancia de separaciones previas, lo que derivó en que se le imputaran dos cargos de bigamia en grado de delito grave.

El arresto de Burdick se realizó el viernes 22 de agosto de 2025. El acusado fue puesto en libertad tras comprometerse por escrito a comparecer ante las autoridades, con una primera audiencia programada para el 22 de septiembre en el tribunal del condado de Davidson. La investigación permanece abierta y las autoridades sospechan la existencia de posibles víctimas adicionales, invitando a las personas a contactar al despacho del sheriff si reconocen circunstancias relacionadas.

La bigamia en Carolina del Norte

La bigamia está catalogada como un delito grave de clase 1 en Carolina del Norte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Carolina del Norte, la bigamia constituye un delito clasificado como grave de clase I. De acuerdo con la legislación estatal, cualquier persona que contraiga matrimonio sin haber disuelto legalmente el vínculo anterior enfrenta sanciones penales, mientras que se establecen excepciones para casos donde un cónyuge estuvo ausente o ilocalizable durante siete años, o si el matrimonio anterior fue declarado nulo por un tribunal. Las penas asociadas varían según las circunstancias de cada caso específico.

Esta tipificación de la bigamia por parte de las leyes de Carolina del Norte implica, de forma precisa, que la pena máxima de prisión es de hasta 24 meses (2 años) para personas sin antecedentes graves. Para quienes presentan antecedentes, la sanción puede aumentar dentro del rango legal, dependiendo de la valoración judicial y criterios específicos aportados por el juez que tome el caso.

Los investigadores del Condado de Davidson señalaron que revisaron los registros matrimoniales y judiciales de Lincoln, Davidson y Guilford, pero no detectaron procedimientos de divorcio antes de que Burdick formalizara las segundas y terceras bodas.

Llamado a posibles afectadas

Las autoridades consideran que existen más víctimas, por lo que las exhortan a denunciar su caso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el Departamento del Sheriff de Davidson, la investigación contempla la posibilidad de que existan más mujeres en situaciones similares, por lo que se ha pedido a la ciudadanía: “Si usted o alguien que conoce ha estado legalmente casada con el Sr. Burdick sin estar divorciada, comuníquese con el Departamento”.

El caso ha implicado una revisión exhaustiva de documentos y archivos estatales, además de la difusión de comunicados de prensa a los medios locales y nacionales para obtener información de víctimas potenciales. Hasta el momento, ni Burdick ni las esposas identificadas han ofrecido declaraciones públicas sobre el caso y el Departamento no ha proporcionado comentarios adicionales fuera del comunicado oficial.