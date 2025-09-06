Fue atropellada en su primer día de clases y arrastrada más de 18 metros: la mochila escolar salvó su vida

Skylynn Banick, de 12 años, recibe el apoyo de su familia y la comunidad mientras continúa su recuperación tras el accidente ocurrido en su primer día de clases en Wisconsin. (Crédito: GoFundMe)

La vida de Skylynn Banick, una estudiante de 12 años de Wisconsin, fue preservada en el primer día de clases gracias a su mochila escolar, tras ser embestida por un vehículo al salir de la escuela. De acuerdo con el informe policial, el accidente ocurrió el martes 2 de septiembre alrededor de las 15:31 hora local, cuando Banick transitaba por una acera montando su scooter eléctrico y un automóvil que salía del estacionamiento de un Kwik Trip la impactó. La familia y las autoridades han destacado la relevancia del incidente, que mantiene a la comunidad de Kaukauna pendiente de la recuperación de la menor.

Según relató la Policía de Kaukauna en declaraciones a PEOPLE, el accidente sucedió cuando el conductor del vehículo giró hacia la acera sin percatarse de la presencia de la niña. Banick, que apenas acababa de empezar séptimo grado, fue arrollada y arrastrada más de 18 metros (60 pies) hasta que los transeúntes alertaron y detuvieron al automovilista. Los primeros auxilios fueron brindados en el hospital, al que fue enviada de inmediato, aunque sus lesiones no resultaron mortales.

La familia ha señalado que la intervención providencial de su mochila escolar fue significativa. Según una campaña de recaudación realizada en GoFundMe y citada por PEOPLE, la mochila quedó atrapada entre la rueda y el chasis del coche, frenando el avance del vehículo y evitando daños aún mayores. “Su mochila le salvó la vida,” indicaron sus allegados, enfatizando la importancia del accesorio en el desenlace del incidente.

La solidaridad comunitaria ha sido decisiva en el proceso de recuperación de la menor accidentada. (Crédito: GoFundMe)

Relato de los hechos y primeras reacciones tras el accidente

Testimonios recogidos por PEOPLE indican que Skylynn y su hermano pensaron que el conductor se detendría al verlos cruzar, pero la menor fue embestida y se encontró atrapada bajo el vehículo durante el arrastre. “Con un fuerte golpe y la sensación del coche viniendo hacia mí, supe de inmediato que había sido atropellada,” compartió Banick. Ambos hermanos gritaron pidiendo ayuda mientras Skylynn intentaba golpear la parte inferior del coche para intentar captar la atención del conductor.

El padre de la menor, Matthew Banick, explicó que recibió la noticia a través de un mensaje de texto de la madre de la niña, según WBAY. “Sentí muchísima rabia y, cuando entré en la habitación [del hospital], empecé a llorar. Es duro ver y oír a tu hija contar cosas de las que muchos niños no salen,” relató Banick, con voz afectada por el impacto emocional del suceso.

La atención médica oportuna es fundamental para la recuperación física y emocional de niños heridos. (Crédito: GoFundMe)

El papel de la mochila escolar y la reacción de los testigos

La familia subraya la función salvadora de la mochila de Skylynn, que quedó atascada entre la rueda y el paso de rueda del automóvil. Gracias a este inesperado obstáculo, la menor no fue completamente arrastrada bajo el vehículo. Testigos presenciales prestaron socorro levantando el coche para extraer a la niña, una acción clave para evitar consecuencias más trágicas. Mientras tanto, la investigación policial continúa abierta para determinar eventuales responsabilidades del conductor o de otros factores relacionados con el accidente, según informa PEOPLE.

El conductor involucrado detuvo su marcha al recibir la alerta de varios ciudadanos que lo interceptaron en el momento. De acuerdo con la recaudación publicada en GoFundMe, el conductor inicialmente no se percató de la gravedad del hecho y fue necesario que varias personas actuaran rápidamente para asistir a la menor.

Mochilas escolares se han vuelto símbolo de protección para estudiantes en Wisconsin tras recientes incidentes. (Crédito: GoFundMe)

Proceso de recuperación y apoyo comunitario para la familia Banick

Según la información recabada por PEOPLE, Skylynn sufrió lesiones consistentes en quemaduras severas por fricción en hombros, espalda, tobillos y pies, además de dolor e hinchazón en las piernas y pies. Aunque ya se encuentra en casa bajo el cuidado de su familia, continúa presentando dificultades como dolor persistente por las heridas, pesadillas nocturnas y problemas para dormir.

La campaña de GoFundMe subraya la importancia del acompañamiento comunitario: “Skylynn es una chica brillante y de buen corazón que siempre pone a los demás por delante de ella misma. Ahora necesita que su comunidad se una para apoyarla,” comunicaron sus allegados en la publicación, refiriéndose a la solidaridad y los cuidados requeridos durante el proceso de recuperación.

La familia no ha emitido declaraciones adicionales, según la última actualización informada por PEOPLE, pero la situación sigue generando respuestas de apoyo por parte de allegados y vecinos, quienes continúan atentos al proceso de restablecimiento físico y emocional de la menor.