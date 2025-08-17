Estados Unidos

¿Cuál es la temperatura promedio en Miami?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Por Infobae Noticias

Guardar
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

A consecuencia del cambio climático, las variaciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y conocer el pronóstico del clima para este domingo en Miami.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este domingo, se prevé que en Miami habrá un 65% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 33 centígrados y una mínima de 27°. La nubosidad será del 37% y por la noche habrá una probabilidad del 55% de lluvias.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Miami (Imagen ilustrativa Infobae)

Miami es una de las ciudades más importantes en Estados Unidos, está ubicada al sur de Florida, en la costa del Océano Atlántico.

El clima en esta ciudad estadounidense es principalmente tropical, con el subtipo monzónico, lo que significa que registra altas temperaturas todo el año, con una pequeña estación seca y una predominantemente temporada de lluvias.

En julio es cuando se presentan las temperaturas más calientes, mientras que en enero es cuando se siente más frío.

Las más fuertes precipitaciones en Miami se dan durante el verano, mientras que la temporada seca llega en invierno.

Debido a su ubicación geográfica, Miami sufre constantemente de huracanes, cuya temporada regularmente va de junio a noviembre.

(Reuters)
(Reuters)

El clima en Estados Unidos

Al ocupar una gran extensión de territorio, Estados Unidos tiene de una enorme variedad de climas, casi todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos grandes climas: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más importante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaMiamiestados-unidos-noticiasclima eeuuEstados UnidosNoticias

Últimas Noticias

Powerball: números ganadores del 16 de agosto de 2025

Esta lotería estadounidense realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, en los que puedes ganar varios millones de dólares

Powerball: números ganadores del 16

Clima en Virginia: el pronóstico del tiempo para Reston

Identificar las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Clima en Virginia: el pronóstico

Clima en Texas: el pronóstico del tiempo para San Antonio

Para evitar cualquier imprevisto es esencial conocer el estado del clima para las próximas horas en la ciudad texana

Clima en Texas: el pronóstico

Clima en Seattle: el reporte del estado del tiempo para este domingo 17 de agosto

Conoce cuál será el estado del tiempo, la temperatura, lluvias y velocidad del viento para las próximas horas en la ciudad de Washington

Clima en Seattle: el reporte

Melania Trump entregó una “carta de paz” a Vladimir Putin durante la cumbre de Alaska

La primera dama de Estados Unidos pidió al líder ruso “proteger a las generaciones futuras” en un mensaje transmitido personalmente por Donald Trump al inicio del encuentro bilateral

Melania Trump entregó una “carta
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se disfrazaron de policías, fingieron

Se disfrazaron de policías, fingieron un allanamiento y se llevaron más de 13 millones en Etcheverry

Maniatado y con la cara tapada: encontraron un cuerpo calcinado en una zona rural de Santa Fe

Denunciaron un presunto caso de abandono de animales en el Aquarium de Mar del Plata

Dato preocupante: el 82% de los chicos que viajan en una moto no utiliza casco

¿Trader cripto o estafado? Sancionaron a un empleado del Poder Judicial vinculado a Generación Zoe

INFOBAE AMÉRICA
Israel bombardeó un sitio de

Israel bombardeó un sitio de infraestructura energética en Yemen utilizada por los rebeldes hutíes

Un tren fantasma y una laguna sin fondo: la leyenda que persiste en el corazón de los Andes ecuatorianos

Bolivia vota en unas elecciones que podrían marcar el fin de dos décadas de dominio del MAS

Por qué la Pirámide de Guiza sigue siendo un enigma para arqueólogos y viajeros

So Long, Marianne: quién fue la mujer que inspiró una de las canciones más recordadas de Leonard Cohen

TELESHOW
Carla Pandolfi brilla en En

Carla Pandolfi brilla en En el barro y enfrenta sus miedos en su primer unipersonal: “El desafío más grande es tenerse fe”

El emotivo viaje de Bicho Gómez hacia su esencia artística: “Mi lugar en el mundo es el teatro y el circo”

Lit Killah habló de su separación de Tuli Acosta y mencionó la posibilidad de una reconciliación

La despedida a Alberto Martín en las redes: Carmen Barbieri, Diego Pérez y el mensaje de Racing, el club de sus amores

“¿La violación existió?”, la fuerte pregunta de Mirtha Legrand a Jey Mammon por la denuncia en su contra