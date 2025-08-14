La madre le sacó el celular y él la mató de dos disparos en la cabeza mientras dormía

Shawn Willis, de 16 años al momento del hecho, usó el arma de su madre para cometer el asesinato (Captura de video Court TV)

Un joven de 21 años fue condenado a 30 años de prisión por asesinar a su madre de dos disparos en la cabeza mientras dormía, tras una discusión porque ella le había sacado el celular. Shawn Willis tenía apenas 16 años cuando cometió el crimen en abril de 2020 en Rocky Top, Tennessee, con el arma de fuego de su propia madre, según informó NBC.

El fiscal general del distrito, Dave Clark, confirmó que Willis deberá cumplir el “100 por ciento” de la sentencia impuesta el último martes. El ahora joven de 21 años se declaró culpable como parte de un acuerdo judicial que redujo el cargo de asesinato en primer grado a segundo grado.

El joven fue condenado a 30 años de prisión y deberá cumplir la totalidad de la sentencia (Captura de video Court TV)

Reconstrucción del crimen

La noche del 20 de abril de 2020, Willis había discutido con Sandy Willis porque quería que le devolviera su celular. Después de protestar sin éxito, la madre subió a su habitación para acostarse. El adolescente entonces tomó el arma del escritorio, bajó las escaleras para cargarla y regresó para ejecutar el crimen mientras Sandy dormía.

Según se supo durante el juicio, Willis disparó dos veces a corta distancia. El primer disparo impactó en la parte posterior de la cabeza de su madre, pero no la mató. Cuando ella comenzó a moverse, el joven disparó nuevamente, esta vez en la sien, causándole la muerte instantánea.

Sandy Willis, mamá de Shawn Willis (Captura de video Court TV)

Inicialmente, Willis mintió a las autoridades. Llamó a su novia, cuyo padre acudió a examinar a Sandy antes de contactar a la policía. El adolescente afirmó que había despertado y encontrado la puerta abierta y a su madre cubierta de sangre en su cama, detalló el The Oak Ridger.

Sin embargo, su declaración presentó varias modificaciones durante los interrogatorios. Ante las contradicciones detectadas por un oficial, el joven terminó por reconocer que había matado a su madre después de una discusión relacionada con el teléfono.

El impacto en la familia

Durante la audiencia de sentencia, Willis se mostró abatido, habló de manera monótona al declararse culpable y evitó el contacto visual mientras su familia presentaba las declaraciones de impacto.

Su padre, Jeremy Willis, se dirigió directamente a su hijo en el tribunal: “Fuiste muy egoísta de muchas maneras. Te llevaste a mi esposa, la mujer con la que se suponía que debía envejecer. Ahora, nunca tendré la oportunidad de experimentar eso debido a tu acto egoísta", declaró según las imágenes captadas por Court TV.

Durante el juicio, se reveló que el joven disparó dos veces a su madre mientras dormía (Captura de video Court TV)

Jeremy también describió el impacto devastador en los hermanos menores de Shawn. “Te llevaste a la mamá de tu hermano con tu acto egoísta. JJ ya no tiene a su mamá. Él siempre la llamaba para pedir consejos o para hablar. JJ nunca más escuchará ‘te amo’ o ‘que tengas un buen día’ de parte de su mamá”, expresó el padre. “Dylan no puede ir a abrazar a su mamá otra vez para consolarse. Dylan nunca más escuchará ‘te amo’ de su mamá”.

El padre añadió que los hermanos de Willis nunca más tendrán la oportunidad de “jugar” con él o crecer juntos. “Te amo, pero no estoy de acuerdo de ninguna manera con lo que has hecho. Mamá no se merecía lo que le hiciste”.

Willis se declaró culpable de asesinato en segundo grado como parte de un acuerdo judicial (Captura de video Court TV)

Por su parte, Lucian Willis, el hermano mayor, ofreció un testimonio aún más contundente. “No solo te llevaste una vida, te llevaste a nuestra madre. La mujer más fuerte que he conocido y mi mejor amiga, mi ancla, la persona que más necesitaba”, declaró ante el tribunal.

“¿Qué te dio el derecho de quitárnosla?”, continuó Lucian. “Estoy ante ti en el tribunal, no por un cierre, sino para dejar abundantemente claro que el hermano que conocía se fue. La persona que eres ahora es un extraño, y ese vínculo está roto para siempre”.