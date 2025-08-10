Estados Unidos

El FBI reportó un récord de decomiso de fentanilo en los primeros 200 días de la administración de Donald Trump

El director del FBI, Kash Patel, precisó que desde el 20 de enero se han confiscado 1.500 kilogramos de esta droga sintética. Según sus cálculos, la cantidad equivale a dosis letales suficientes para causar la muerte de más de 113,8 millones de personas

El FBI reportó un récord
El FBI reportó un récord de decomiso de fentanilo en los primeros 200 días de la administración de Donald Trump (Crédito: Administración para el Control de Drogas)

El decomiso de fentanilo en Estados Unidos aumentó un 25% interanual a un nivel récord durante los primeros 200 días de la actual administración del presidente Donald Trump, informó este sábado el director del FBI, Kash Patel. El funcionario afirmó que trabajará con las Fuerzas Armadas para incrementar las incautaciones.

Patel precisó que desde el 20 de enero, fecha en que Trump asumió la presidencia, se han confiscado 1.500 kilogramos de esta droga sintética. Según sus cálculos, la cantidad equivale a dosis letales suficientes para causar la muerte de más de 113,8 millones de personas.

Los decomisos hasta la fecha han incrementado un 25% frente al mismo periodo del año pasado, más que nunca. Esperamos trabajar con nuestros socios, el secretario de Defensa (Pete Hegseth) y el DoD (Departamento de Defensa) para conseguir incluso más”, señaló Patel en sus redes sociales.

El director del FBI agradeció a Trump “por las nuevas autoridades” concedidas, que permitirían intensificar la ofensiva contra el tráfico de fentanilo. Patel no explicó cómo se desarrollará la cooperación entre el FBI y el Departamento de Defensa, pero informó que en paralelo se han arrestado más de 1.600 personas por “crímenes violentos contra los niños”, entre ellos 270 detenidos por tráfico humano.

El decomiso de fentanilo en
El decomiso de fentanilo en Estados Unidos aumentó un 25% interanual a un nivel récord durante los primeros 200 días de la actual administración del presidente Donald Trump, informó este sábado el director del FBI, Kash Patel (AP)

El presidente Donald Trump defendió el viernes el envío de tropas contra los carteles del narcotráfico en América Latina, una acción que, según la Casa Blanca, busca frenar el ingreso de droga producida por estas organizaciones con precursores químicos provenientes de China.

América Latina tiene muchos carteles. Hay mucho tráfico de drogas. Queremos proteger nuestro país. Tenemos que proteger nuestro país. No lo hemos hecho durante cuatro años”, declaró Trump en la Casa Blanca ante periodistas. Añadió que los narcotraficantes “libran un juego difícil” y afirmó que su postura responde al interés nacional, aunque no ofreció detalles del posible operativo.

Sus declaraciones se produjeron después de que The New York Times publicara que el mandatario habría firmado una orden secreta para autorizar al Pentágono a utilizar la fuerza militar contra los carteles, citando a fuentes familiarizadas con la medida. Según The Wall Street Journal, Trump pidió preparar opciones que incluirían el despliegue de fuerzas especiales y apoyo de inteligencia, con acciones coordinadas junto a socios extranjeros.

The New York Times publicó
The New York Times publicó que el mandatario habría firmado una orden secreta para autorizar al Pentágono a utilizar la fuerza militar contra los carteles (REUTERS)

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, no confirmó esos reportes, pero afirmó que “la máxima prioridad de Trump es proteger la patria, razón por la cual tomó la audaz medida de designar a varios cárteles y pandillas como organizaciones terroristas extranjeras”.

Trump responsabiliza a los carteles, en particular a los de México, de las muertes por consumo de fentanilo en Estados Unidos. En 2024, último año de la presidencia de Joe Biden, se registraron 80.400 muertes por sobredosis, una reducción del 27 % respecto al año anterior y la cifra más baja desde 2019, según datos oficiales.

(Con información de EFE)

