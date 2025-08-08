Identifican y detienen a un joven de 18 años tras arrojar un objeto sexual en partido de la WNBA en Phoenix

Kaden Lopez, de 18 años, fue arrestado tras lanzar un objeto sexual en pleno partido de la WNBA en Phoenix. (AP Foto/Jessica Hill)

La Policía de Phoenix detuvo a Kaden Lopez, de 18 años, después de que arrojó un objeto sexual en medio del público durante el partido de la WNBA entre las Phoenix Mercury y las Connecticut Sun el martes 5 de agosto en el PHX Arena.

De acuerdo con registros policiales y documentos del tribunal del condado de Maricopa, el incidente causó conmoción entre los asistentes y resultó en cargos por comportamiento desordenado, agresión y exhibición pública de material sexual explícito.

Según la versión oficial, Lopez extrajo el objeto de su sudadera y lo lanzó en dirección a los asientos frente a él. El objeto impactó a un hombre y a su sobrina de nueve años. Todo quedó registrado en un video que, además, muestra cómo Lopez abandonó su lugar tras el hecho. El joven fue interceptado y retenido por un testigo, quien logró mantenerlo en el suelo hasta la llegada de las autoridades.

En su declaración ante la policía, Lopez expresó arrepentimiento. “Fue solo una broma estúpida que estaba de moda en las redes sociales”, afirmó ante los investigadores, según los documentos judiciales.

El joven señaló que adquirió el objeto sexual un día antes del partido y tenía intenciones de llevarlo al encuentro, pero negó haber premeditado que este cayera junto a una menor. “Estoy muy apenado”, reiteró ante los agentes. El hombre afectado, acompañado de su sobrina, se pronunció en favor de presentar cargos, al igual que la WNBA y la administración de PHX Arena.

Por su parte, el fiscal del condado de Maricopa informó el jueves 7 de agosto que el juez no halló causa probable para procesar a Lopez por el cargo de exhibición pública de material sexual explícito. Sin embargo, recomendó la presentación de cargos menores ante el fiscal municipal correspondientes a conducta desordenada y agresión.

Mientras tanto, Lopez fue liberado bajo condiciones, entre ellas la prohibición de regresar a la arena y de tener contacto con las víctimas. Debe comparecer nuevamente ante la justicia el 25 de agosto en una audiencia preliminar. Por ahora, no se ha confirmado si cuenta con representación legal.

La WNBA emitió un comunicado sobre el incidente, remarcando que “la seguridad y el bienestar de todos en nuestras arenas es una prioridad máxima para la liga. Los objetos lanzados a la cancha o áreas de asientos pueden representar un riesgo para jugadores, oficiales y aficionados”.

El objeto impactó a un hombre y a una niña de nueve años durante el encuentro entre Phoenix Mercury y Connecticut Sun. (John Froschauer/REUTERS)

Además, el organismo enfatizó que cualquier espectador que arroje un objeto intencionalmente a la cancha será expulsado de inmediato y se le impondrá una sanción mínima de un año sin acceso a partidos, además de quedar sujeto a posibles cargos criminales.

No es un caso aislado

El caso de Lopez corresponde al cuarto incidente de este tipo en eventos de la WNBA en dos semanas. El 29 de julio, Carver Delbert, de 23 años, fue arrestado tras arrojar un objeto sexual de color verde al piso durante el encuentro entre las Golden State Valkyries y el Atlanta Dream en College Park, Georgia.

Delbert, quien filmó el hecho con su teléfono, fue acusado de conducta desordenada, exhibicionismo y entrada ilegal. Tras intentar huir, fue aprehendido por personal de seguridad y admitió ante la policía: “se suponía que era una broma para hacerse viral”.

Durante el tercer cuarto del partido entre las Golden State Valkyries y las Chicago Sky en Wintrust Arena, Chicago, ocurrió un incidente similar, al igual que el martes por la noche en el Crypto.com Arena durante el encuentro entre las Indiana Fever y las Los Angeles Sparks. Un dispositivo fue lanzado desde las gradas, cayendo cerca de los pies de la jugadora Sophie Cunningham.

La WNBA advirtió que lanzar objetos implica expulsión automática y al menos un año de sanción. (AP Foto/Ross D. Franklin)

Las reacciones no se hicieron esperar. Lynne Roberts, entrenadora de las Los Angeles Sparks, repudió el episodio sucedido en su estadio: “es ridículo. Es tonto. Es peligroso y la seguridad de los jugadores es lo más importante. Respetar el juego, todo eso. De verdad pienso que es muy estúpido, no tengo más que decir”.

La WNBA y los responsables de las arenas reforzaron sus llamados a la responsabilidad de los asistentes y advirtieron sobre mayores medidas de control para evitar incidentes similares en el futuro.

La tendencia de arrojar objetos sexuales en estadios, alentada por retos virales en redes sociales, ha activado protocolos de seguridad y preocupaciones sobre la exposición de menores y familias en estos eventos. Más detalles sobre el desarrollo de estos casos y las sanciones impuestas por las autoridades locales y la liga se esperan en los próximos días.