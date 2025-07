Trump pidió la renuncia del presidente de la Reserva Federal y lo acusó de retrasar los recortes de las tasas de interés

Trump exigió la renuncia “inmediata” del presidente de la Reserva Federal y lo acusó de demorar la reducción de los tipos de interés (REUTERS/Carlos Barria)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió el miércoles la renuncia inmediata del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, a quien acusa de demorar excesivamente la reducción de los tipos de interés.

“¡El Tardón debería renunciar de inmediato!”, escribió Trump en la red Truth Social, utilizando el apodo con el que suele referirse a Powell. El mensaje fue publicado junto al enlace de una noticia de Bloomberg, en la que el empresario Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de Viviendas (FHFA), pidió al Congreso investigar a Powell por presuntamente mentir durante su última comparecencia ante el Senado.

El mensaje de Donald Trump publicado en Truth Social

Trump, que nombró a Powell en 2018 durante su presidencia, ha intensificado sus críticas en los últimos meses, acusando al funcionario de frenar el crecimiento económico por mantener los tipos de interés en un rango del 4,25 % al 4,5 %.

Aunque la Reserva Federal actúa de forma independiente del poder ejecutivo, el mandatario ha mantenido presión pública para que se recorten las tasas.

Trump nombró a Powell en 2018 durante su presidencia (REUTERS/Kevin Mohatt)

Durante una intervención el martes, Powell declaró que aún no se perciben los efectos de los aranceles anunciados por la Casa Blanca y dejó abierta la posibilidad de un recorte de tipos en julio, en función de la evolución de los indicadores económicos.

Powell continuó al frente de la Fed bajo la presidencia de Joe Biden, quien respaldó su continuidad y su mandato actual finaliza en mayo de 2026.

Los posibles candidatos que Trump tiene en mente

La semana pasada, Donald Trump, anunció que ya tiene en mente “tres o cuatro” posibles candidatos para suceder a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal (Fed), a quien ha criticado con frecuencia desde su regreso a la presidencia en enero.

Durante una rueda de prensa celebrada en La Haya, donde participó en la cumbre de la OTAN, Trump declaró: “Sé de entre tres o cuatro personas a quien voy a elegir. Afortunadamente, se va muy pronto, porque creo que es terrible”.

Donald Trump anunció que ya tiene en mente “tres o cuatro” posibles candidatos para suceder a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal (EP)

Entre sus críticas, Trump volvió a cuestionar la decisión del presidente de la Fed de no recortar los tipos de interés, argumentando que no hay presiones inflacionarias en la actualidad. “Están entrando cientos de miles de millones de dólares por los aranceles. Se están construyendo fábricas porque no quieren pagar los aranceles, y las están construyendo por todo el país”, añadió el mandatario.

Trump ha intensificado su presión sobre Powell para que rebaje los tipos de interés lo antes posible. No obstante, la Reserva Federal ha insistido en mantener una postura prudente, observando de cerca la evolución económica y el impacto de las políticas comerciales.

(Con información de EFE)