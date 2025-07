Tiroteo en club nocturno de Chicago deja cuatro muertos y catorce heridos

El ataque ocurrió durante un evento musical de la rapera Mello Buckzz en River North. (Tyler Pasciak LaRiviere/Chicago Sun-Times via AP)

Cuatro personas murieron y otras catorce resultaron heridas a raíz de un tiroteo frente a un club en el barrio River North de Chicago la noche del miércoles, informó la policía local en declaraciones a Associated Press. La balacera ocurrió poco antes de las 23:00 horas, cuando una multitud se encontraba afuera del Artis Restaurant and Lounge, tras la realización de un evento vinculado a una artista de la escena musical local, según confirmaron fuentes de la policía.

Los hechos sucedieron durante una fiesta de lanzamiento de álbum de la rapera Mello Buckzz, convocando a numerosos jóvenes en el lugar. Testigos señalaron que los asistentes habían comenzado a salir del local minutos antes del ataque armado. Según información suministrada por las autoridades a NBC News, al menos trece mujeres y cinco hombres, de entre 21 y 32 años, resultaron alcanzados por los disparos, algunos en estado crítico. Además, la policía garantizó que todas las víctimas fueron trasladadas a diferentes hospitales de la ciudad para recibir atención especializada.

El vehículo involucrado, descrito como un automóvil de color oscuro por testigos y autoridades, se aproximó al lugar, disparó contra la multitud y se dio a la fuga. Hasta ahora, la policía no ha realizado detenciones relacionadas con el ataque. La rápida respuesta de las fuerzas de seguridad y de los equipos de emergencia permitió evacuar a los heridos en pocos minutos, pero las investigaciones continúan y las autoridades pidieron la colaboración ciudadana para identificar a los responsables. Los organismos de seguridad mantuvieron operativos especiales en el área durante la madrugada del jueves, conforme a los informes de medios locales.

¿Qué se sabe sobre el tiroteo masivo en River North, Chicago?

De acuerdo con la policía de Chicago, el ataque ocurrió sobre la 300 de West Chicago Avenue, en uno de los sectores con mayor actividad nocturna de la ciudad. La balacera se produjo en el exterior del Artis Restaurant and Lounge, establecimiento donde se celebraba un evento musical relacionado con la rapera Mello Buckzz. Según fuentes policiales citadas por Fox News, tras el ataque el automóvil involucrado escapó a gran velocidad y hasta la mañana del jueves no se había registrado ninguna detención vinculada a los hechos.

NBC News reportó que, según los primeros informes, se efectuaron múltiples disparos y la escena quedó acordonada durante varias horas para permitir las tareas de peritaje por parte de la policía y los forenses. Las edades de las víctimas varían entre los 21 y los 32 años. Entre los fallecidos hay dos hombres, de 24 y 25 años, y dos mujeres adultas que murieron a raíz de heridas de bala en el pecho y la cabeza, según lo constatado por la policía.

El vehículo de los atacantes huyó y la policía aún no realizó detenciones. (Tyler Pasciak LaRiviere/Chicago Sun-Times via AP)

¿Quiénes son las víctimas y cuántos heridos dejó el ataque?

Las autoridades informaron que entre los heridos se encuentran hombres y mujeres, que recibieron disparos en diferentes partes del cuerpo, como muslos, rodillas, pies y manos. Ocho de los lesionados se encuentran fuera de peligro, mientras tres pacientes continúan en estado crítico y dos en condición grave pero estable, de acuerdo con la información brindada por NBC News. Chris King, portavoz de Northwestern Medicine, indicó que varios de los heridos fueron recibidos en su hospital para su evaluación y tratamiento, pero no proporcionó cifras exactas respecto a la cantidad de internados ni detalles sobre sus lesiones, según Associated Press.

Además, fuentes allegadas a la investigación, citadas por NBC News, señalaron que el novio y la mejor amiga de la rapera Mello Buckzz habrían perdido la vida en el tiroteo, aunque la policía todavía no confirmó oficialmente sus identidades. Familiares y allegados de las víctimas aguardaron durante horas a las afueras de los hospitales en busca de información. Las autoridades de Chicago solicitaron que se sigan los canales institucionales para verificar el estado de los heridos y evitar rumores en redes sociales.

¿Cuál fue la respuesta de la policía y cuál es el estado de la investigación?

La policía de Chicago implementó un importante despliegue durante la madrugada, bloqueando el acceso a la cuadra donde sucedió el tiroteo y recogiendo cada evidencia presente en el lugar. Videos y fotografías muestran cómo patrullas, ambulancias y equipos médicos actuaron para contener la emergencia y trasladar los heridos hacia hospitales cercanos, de acuerdo con NBC News y Associated Press. El área permaneció acordonada durante varias horas, mientras los peritos analizaban los restos balísticos e intentaban reconstruir la secuencia del ataque.

Hasta el momento no se han producido arrestos relacionados con el caso. Las fuerzas de seguridad revisan registros de cámaras y buscan testimonios de posibles testigos, informó Fox News. La policía solicita colaboración ciudadana para aportar datos que ayuden a identificar a los responsables. Fuentes consultadas por Associated Press expresaron que todas las líneas de investigación permanecen abiertas y todavía no se han precisado los motivos del ataque.

Las víctimas tienen entre 21 y 32 años; tres permanecen en estado crítico. (Tyler Pasciak LaRiviere/Chicago Sun-Times via AP)

¿Qué antecedentes existen y cuál es el contexto del club Artis Restaurant and Lounge?

El Artis Restaurant and Lounge, donde ocurrió el tiroteo, se localiza en una zona de intensa actividad durante la noche y es conocido por albergar conciertos y fiestas privadas. De acuerdo con NBC News, en 2022 la policía cerró el club Hush, que operaba en la misma dirección bajo otra administración, por razones de seguridad pública tras un hecho violento similar. La alcaldía de Chicago, a través de su Oficina de Seguridad Comunitaria, confirmó que el ataque de este miércoles forma parte de una serie de incidentes recientes en diferentes barrios de la ciudad.

La constante preocupación por la seguridad en eventos nocturnos y concentraciones masivas motivó que las autoridades locales refuercen la presencia policial en zonas céntricas. Los organizadores de eventos recibieron recomendaciones para extremar las precauciones y mejorar los controles de acceso en sus actividades, según reportaron Fox News y Associated Press. Hasta que concluyan las investigaciones, la policía de Chicago mantiene operativos especiales en sectores de ocio nocturno, especialmente durante los días próximos a fechas festivas.