EEUU revocó la visa a los integrantes de Bob Vylan tras cánticos contra Israel en Glastonbury

El dúo punk-rap Bob Vylan quedó vetado por EE.UU. tras corear “muerte al IDF” durante su show en Glastonbury. (Facebook)

El gobierno de Estados Unidos revocó los visados del grupo británico Bob Vylan luego de que sus integrantes lideraran cánticos considerados como incitación al odio durante una presentación en el festival Glastonbury, realizado el sábado 29 de junio en Inglaterra.

Durante el concierto, los músicos corearon “muerte, muerte al IDF” —en referencia a las Fuerzas de Defensa de Israel—, y alentaron al público con frases como “Palestina será libre, inshallah”.

La decisión fue anunciada por el subsecretario de Estado adjunto, Christopher Landau, quien aseguró en un comunicado que los visados fueron revocados “a la luz de su discurso de odio en Glastonbury, que incluyó cánticos de muerte”. Añadió que “los extranjeros que glorifican la violencia y el odio no son bienvenidos en nuestro país”.

Estados Unidos canceló los visados de Bob Vylan, que tenía prevista una gira por más de 15 ciudades del país. (REUTERS/Henry Nicholls)

Bob Vylan tenía programada una extensa gira por Estados Unidos que iniciaba el 24 de octubre en Spokane, Washington, con paradas en ciudades como Seattle, Chicago, Boston, Nueva York, Atlanta, Dallas y Los Ángeles. Todos los conciertos quedan ahora suspendidos.

La BBC admite error y ofrece disculpas

La actuación fue transmitida en vivo por la BBC, que reconoció el lunes 30 de junio su responsabilidad por no haber interrumpido la señal ante los cánticos. En un comunicado oficial, la emisora británica expresó que los comentarios realizados por el dúo eran “completamente inaceptables” y que, aunque estaban manejando una transmisión en vivo, “con retrospectiva, deberíamos haber cortado la señal”.

La cadena pública, financiada por los contribuyentes del Reino Unido, fue ampliamente criticada por la demora en su reacción. El primer ministro británico, Keir Starmer, y varios miembros de su gabinete se manifestaron en contra de la transmisión sin censura del evento.

“Desde el río hasta el mar, Palestina será libre”, gritó el vocalista de Bob Vylan ante miles de asistentes. (Europa Press)

El festival Glastonbury, uno de los más grandes del mundo con más de 200.000 asistentes, también emitió un comunicado de rechazo: “Los cánticos cruzaron una línea clara. No hay lugar en Glastonbury para el antisemitismo, los discursos de odio o el llamado a la violencia”.

La policía del condado de Somerset inició una investigación para determinar si las declaraciones durante el concierto constituyen un delito de odio bajo la legislación británica. Un detective fue asignado al caso y las autoridades señalaron haber recibido múltiples denuncias de personas de distintas partes del mundo.

“Reconocemos la intensidad del sentimiento público y afirmamos que no hay lugar para el odio en la sociedad”, indicó la policía en un comunicado.

El mensaje de Bob Vylan: sin arrepentimientos

Tras la controversia, el dúo —cuyos integrantes utilizan seudónimos y mantienen sus identidades en el anonimato— publicó una declaración en su cuenta de Instagram en la que no mostraron arrepentimiento. Bajo el lema “I said what I said” (“dije lo que dije”), defendieron sus acciones como parte de una lucha social.

“Los extranjeros que glorifican la violencia no son bienvenidos”, dijo el subsecretario de Estado Christopher Landau. (Ben Birchall/PA/AP)

“La juventud necesita ver lo correcto cuando se quiere un cambio”, escribieron. “Marchemos en las calles, organicémonos en línea y gritemos en cualquier escenario que se nos ofrezca”.

El grupo también compartió un mensaje personal del vocalista principal, Pascal Robinson-Foster, quien reflexionó sobre el activismo y su deseo de inspirar a su hija a luchar por sus ideales.

El cántico “del río al mar”

Durante su presentación, Bob Vylan también repitió la consigna “From the river to the sea, Palestine will be free” (Del río al mar, Palestina será libre), una frase que ha cobrado fuerza desde el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023. El lema hace referencia a la zona comprendida entre el río Jordán y el mar Mediterráneo.

La presentación de Bob Vylan precedió a la del grupo Kneecap, excluido de la transmisión por antecedentes polémicos. (Yui Mok/PA/AP)

Mientras que algunos defensores de la causa palestina aseguran que es una frase que simboliza esperanza y unidad, críticos y organismos internacionales la asocian con un llamado a eliminar el Estado de Israel, lo que puede ser interpretado como incitación al odio.

La presentación de Bob Vylan precedió a la del grupo irlandés Kneecap, cuya actuación no fue transmitida en vivo por la BBC debido a antecedentes de comentarios controversiales.

En presentaciones pasadas, se les ha acusado de apoyar a Hamas y Hezbolá, así como de promover violencia contra parlamentarios británicos. El grupo ha negado tales acusaciones y ofreció disculpas a las familias de dos diputados británicos asesinados en años recientes.