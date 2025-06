Este grupo de personas aún puede volar sin necesidad de Real ID en EEUU: conoce si estás incluido

La Ley Real ID exige nuevas identificaciones para vuelos domésticos en Estados Unidos desde el 7 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir del 7 de mayo de este año, todos los viajeros que desean abordar vuelos domésticos en Estados Unidos deben identificarse con un documento que siga la Ley Real ID.

A pesar de que esta ley ya entró en vigor y es aplicada en todos los aeropuertos del país, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) admite que cierto grupo de ciudadanos puede viajar, esto incluso si no cuentan con una identificación que cumpla con los requisitos del Real ID.

En el sitio web oficial de la administración, funcionarios señalan que las identificaciones del Departamento de Defensa de EEUU (DOD), incluidas las emitidas a dependientes, así como las Tarjetas de Identificación Sanitaria para Veteranos (VHIC) son válidas para mostrar en el punto de control del aeropuerto y seguir con el viaje.

Qué personas están exentas de presentar Real ID al volar

Los menores de 18 años no necesitan identificación para vuelos domésticos en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dave Fitz, portavoz de la TSA, declaró durante una entrevista con el medio Mililtary Times que los oficiales de la agencia están capacitados para aceptar identificaciones militares en los controles de seguridad y afirmo que “en el improbable caso” de que uno de los agentes no acepte uno de estos documentos, “el pasajero debe solicitar hablar con un supervisor”.

El portavoz señaló que, si bien la página oficial de la TSA no detalla que las identificaciones militares retiradas son aceptables, “las identificaciones del DOD, incluidas las de militares activos y retirados, son formas aceptables de identificación, incluso si no tienen fecha de vencimiento”.

Además de las identificaciones militares, la TSA confirmó que los pasajeros pueden optar por presentar otras credenciales federales que figuren en la lista oficial, como las Licencias de Conducir Mejoradas (EDL) o las Identificaciones Mejoradas (EID). Todas estas formas cumplen con las disposiciones de la nueva ley federal y permiten el acceso a los controles de seguridad para vuelos nacionales.

La entrada en vigor de la Real ID afectó en gran medida a muchos viajeros, puesto que ahora debían contar con una identificación válida que siguiera los lineamientos requeridos por la ley.

El medio subrayó que, pese a la nueva normativa, las políticas de acceso a bases militares no han cambiado para quienes ya poseen credenciales emitidas por el Departamento de Defensa, como jubilados militares, cónyuges sobrevivientes y dependientes, quienes seguirán ingresando con normalidad.

Qué pasa con aquellos viajeros que no presentan una identificación aprobada

La TSA acepta credenciales federales alternativas como EDL y EID para cumplir con la Real ID. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, se recomienda a quienes portan versiones antiguas de estas identificaciones, incluyendo los formularios DD 2, DD 1173, DD 1173-1 y DD 2785 en variantes de color azul, rosa o canela, prestar atención ante posibles actualizaciones en los requisitos, ya que su validez podría verse modificada en el futuro aunque, por ahora, siguen siendo aceptadas para el ingreso a bases militares.

Quienes no logren presentar una identificación aprobada al viajar o ingresar a instalaciones federales pueden solicitar verificar su identidad con un agente de la TSA. Si ese procedimiento tiene éxito, el pasajero podrá pasar el control de seguridad, aunque deberá someterse a inspecciones adicionales y experimentar demoras. En caso contrario, si los oficiales de la TSA no pueden confirmar la identidad de la persona, se le negará el acceso a la zona de embarque para vuelos domésticos.

“Si se confirma su identidad, podrá ingresar al punto de control, donde podría ser sometido a un control adicional. No se le permitirá ingresar al punto de control de seguridad si decide no proporcionar una identificación aceptable, se niega a cooperar con el proceso de verificación de identidad o no se puede confirmar”, explicaron los funcionarios de la TSA en su página de Internet.

La administración no exige que menores de 18 años presenten identificación al momento de realizar viajes domésticos dentro de EEUU.