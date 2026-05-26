Donald Trump se sometió a un nuevo examen médico a días de cumplir 80 años: “Todo salió perfecto”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandona el Centro Médico Militar Walter Reed rumbo a la Casa Blanca tras su evaluación médica en Bethesda, Maryland (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sometió este martes a un nuevo examen clínico en el Centro Médico Militar Walter Reed, en las afueras de Washington, como parte de su control médico rutinario.

Tras finalizar la evaluación, Trump comunicó los resultados a través de su red social Truth Social, donde destacó el desempeño del equipo de doctores y aseguró que los estudios se desarrollaron sin inconvenientes.

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“Acabo de terminar mi examen físico semestral en el Centro Médico Militar Walter Reed. Todo salió PERFECTO. ¡Gracias a los excelentes médicos y al personal!”, expresó el mandatario.

El examen forma parte de una serie de controles médicos realizados desde el inicio de su segundo mandato, en el marco de los procedimientos habituales para el presidente de Estados Unidos, que incluyen evaluaciones periódicas para monitorear su condición general de salud.

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Trump, que cumplirá 80 años el próximo 14 de junio, es actualmente el presidente de mayor edad en ejercer el cargo en la historia del país. Su entorno ha señalado en reiteradas ocasiones que mantiene una rutina de trabajo intensa y una agenda de actividades políticas tanto a nivel nacional como internacional.

Donald Trump abandona Walter Reed tras someterse a su chequeo médico anual (REUTERS/Archivo)

Tras el examen, el portavoz presidencial Davis Ingle señaló en un comunicado que el mandatario “continúa en excelente estado de salud” y destacó su nivel de actividad en el ejercicio de sus funciones. “El presidente mantiene un ritmo de trabajo constante y cumple con todas sus responsabilidades”, afirmó.

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El chequeo realizado en Walter Reed incluyó evaluaciones físicas generales y estudios complementarios de carácter preventivo, en línea con los protocolos médicos establecidos para la presidencia estadounidense. Este tipo de controles suelen ser informados públicamente por la Casa Blanca en forma de resúmenes oficiales, aunque los detalles clínicos completos permanecen bajo criterio del equipo médico presidencial.

En comunicaciones previas difundidas por la administración, el médico del presidente, capitán de la Marina estadounidense Sean Barbabella, ha brindado detalles sobre distintos estudios realizados en el último año. En una de esas evaluaciones, señaló que la salud cardiovascular del mandatario se encontraba dentro de parámetros altamente favorables. En ese informe indicó que la edad cardíaca de Trump “resultó ser aproximadamente 14 años menor que su edad cronológica”.

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Trump informa que su examen físico semestral en Walter Reed salió "perfecto"

El presidente también ha sido evaluado en controles anteriores realizados en el mismo centro médico, incluyendo estudios de rutina efectuados durante el año pasado, todos en el marco de un seguimiento periódico de su estado general de salud.

En julio del año pasado, las autoridades sanitarias informaron que padecía insuficiencia venosa crónica, una condición frecuente en personas mayores que puede provocar hinchazón en extremidades inferiores, y que fue detectada tras estudios médicos realizados de forma preventiva.

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Tras abandonar el centro médico, Trump retomó sus actividades habituales y mantuvo reuniones previstas en su agenda oficial. La Casa Blanca confirmó que no hubo modificaciones en su cronograma de trabajo tras la evaluación.

El mandatario ha hecho referencia en diversas ocasiones a su condición física durante actos públicos y entrevistas, destacando su capacidad para sostener un ritmo de trabajo intenso en el ejercicio de la presidencia.

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El Centro Médico Militar Walter Reed es el principal hospital militar de referencia para los presidentes de Estados Unidos. Allí se realizan evaluaciones completas que incluyen análisis de laboratorio, controles cardiovasculares, estudios de rutina y revisiones físicas generales.

Una imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es exhibida en el Centro Médico Militar Walter Reed durante su visita en Bethesda, Maryland (REUTERS)

En este tipo de controles también se incorporan evaluaciones odontológicas y chequeos complementarios, con el objetivo de actualizar el historial médico del presidente de forma periódica.

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(Con información de EFE y AFP)