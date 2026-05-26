Los conductores de servicios de transporte compartido de Massachusetts se convierten en los primeros de Estados Unidos en sindicalizarse

Massachusetts se convierte en el primer estado de Estados Unidos donde los conductores de Uber y Lyft logran sindicalizarse oficialmente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los conductores de servicios de transporte compartido de Massachusetts han marcado un hito al convertirse en los primeros en Estados Unidos en sindicalizarse formalmente. Esta noticia, que ha captado la atención nacional, tiene sus raíces en años de descontento y desafíos económicos que han experimentado quienes trabajan para plataformas como Uber y Lyft. En los aparcamientos cercanos al aeropuerto Logan, el ambiente es de expectativa, pero también de reivindicación: allí se escuchan los relatos de hombres y mujeres que, tras largas jornadas, sienten que su esfuerzo no se traduce en una retribución justa.

Muchos conductores comparten historias de frustración por las políticas de tarifas y comisiones impuestas por las empresas tecnológicas. El aumento de los precios de la gasolina y el costo de vida han agravado la situación para miles de familias que dependen de estos ingresos. Según Steve Kalmanides, conductor de Uber, la sensación general es que la compañía “se ha estado aprovechando de todos los conductores” en un contexto donde “los precios de la gasolina han subido muchísimo”. A este sentimiento se suman las declaraciones de Elchin Abdulov, también conductor, quien detalló que “a veces Uber y Lyft cobran el 60%, a veces el 65%, a veces el 50%” del total de la tarifa que paga el pasajero. De esta forma, la parte que reciben quienes están al volante se reduce, generando incertidumbre y malestar.

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Las preocupaciones de los conductores no son nuevas, pero en Massachusetts encontraron un eco institucional. El Departamento de Relaciones Laborales del estado certificó, la semana pasada, la creación del Sindicato de Conductores de Aplicaciones. Este paso, que beneficia a unos 70.000 trabajadores de aplicaciones de transporte en Massachusetts, se formalizó 18 meses después de que los votantes apoyaran una medida específica en las urnas. La certificación representa un cambio histórico en el sector, ya que por primera vez se reconoce el derecho de estos trabajadores a organizarse colectivamente y negociar condiciones laborales.

La sindicalización beneficia a unos 70.000 trabajadores de apps de transporte compartido, marcando un hito en los derechos laborales del sector (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sindicalización de los conductores de aplicaciones en Massachusetts fue posible gracias al impulso y respaldo de organizaciones sindicales consolidadas. Entre ellas, destacan 32BJ SEIU y la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales, que prestaron apoyo logístico, legal y estratégico durante todo el proceso. Los organizadores de la iniciativa consideran que el siguiente desafío, tras la certificación, es negociar un contrato que establezca nuevas reglas del juego para la relación laboral con las plataformas.

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Según Mike Vartabedian, director general del Sindicato de Conductores de Aplicaciones, la prioridad inmediata es “ponerse en contacto con las empresas para solicitarles fechas de negociación”. Al mismo tiempo, el sindicato planea “realizar una encuesta entre los miembros” para conocer de primera mano las demandas y expectativas que llevarán a la mesa de diálogo. Este paso resulta clave, ya que la fuerza de la organización sindical dependerá en buena medida de la cohesión interna y la capacidad de presentar propuestas representativas de la diversidad de realidades de los conductores.

El respaldo político tampoco ha faltado en este proceso. La gobernadora Maura Healey manifestó públicamente su apoyo a la sindicalización y subrayó la importancia de la medida para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. En una breve declaración ante periodistas, Healey enfatizó que este avance “significa mejores sueldos, mejores salarios para ellos y para sus familias”. Este tipo de respaldos refuerza la legitimidad del proceso y coloca el tema en el centro del debate público sobre los derechos laborales en la economía digital.

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El aumento del costo de la gasolina y las tarifas impuestas por Uber y Lyft generan creciente descontento entre los conductores de Massachusetts (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sindicalización de los conductores de aplicaciones en Massachusetts no solo tiene repercusiones inmediatas para quienes trabajan en el sector, sino que también plantea interrogantes económicos de mayor alcance. Christopher Knittel, economista del MIT, advierte que cualquier incremento en los salarios de los conductores deberá financiarse a través de otros mecanismos. Knittel explica que “esto puede deberse a tarifas más altas, menores incentivos para los conductores o márgenes de beneficio más bajos en la plataforma”. Este análisis introduce una dosis de cautela sobre las consecuencias de la negociación colectiva, ya que cualquier mejora en la remuneración podría trasladarse, en última instancia, al precio que pagan los usuarios o a la rentabilidad de las empresas.

Por su parte, las reacciones oficiales de las plataformas no se hicieron esperar. Uber, a través de un comunicado, afirmó que su compromiso es “asegurar que la flexibilidad de los conductores y los beneficios que tanto les ha costado conseguir sigan siendo la base de nuestro progreso”. Este mensaje busca transmitir tranquilidad a quienes valoran la autonomía y horarios flexibles que caracterizan al trabajo en aplicaciones. Lyft, en una declaración similar, sostuvo que “a Lyft le va bien cuando a los conductores les va bien”, sugiriendo que el éxito de la empresa está ligado al bienestar de quienes prestan el servicio.

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El proceso abierto en Massachusetts representa un caso testigo para el resto de Estados Unidos, donde millones de conductores observan con atención si la organización colectiva puede efectivamente traducirse en mejores condiciones laborales y un reparto más equilibrado de los ingresos generados por la economía de plataformas.