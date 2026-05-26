Las cinco ciudades donde más bajaron los precios de la vivienda en EE.UU.: claves para hispanos que quieren comprar o mudarse

Phoenix lideró en abril el ranking de mercados inmobiliarios de Estados Unidos con mayor proporción de viviendas en venta con recortes de precio, superando el 31% (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante abril, cinco grandes mercados inmobiliarios de Estados Unidos registraron una alta proporción de viviendas con recortes de precio, en un contexto de mayor oferta y demanda limitada, según datos de Realtor.com citados por Fox Business.

Phoenix encabezó la lista con 31,3% de avisos con rebajas, seguida de Tampa con 29,3%; también destacaron San Antonio, Denver y el área de Portland/Vancouver (Washington).

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La proporción nacional de viviendas en venta con rebaja alcanzó 16,7% durante ese mes. El reporte sostuvo que el registro de abril se ubicó por encima de la tendencia histórica, aunque permaneció por debajo del nivel interanual previo, de acuerdo con Realtor.com citado por Fox Business.

Jake Krimmel, economista principal de Realtor.com, explicó que el ajuste respondió a un aumento de viviendas disponibles y a que muchos compradores no aceptaron pagar los valores y las tasas de interés vigentes.

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El movimiento abrió un escenario de negociación más frecuente para quienes buscan comprar, incluida la comunidad hispana, en especial en plazas donde se acumuló inventario y las ventas avanzaron con menor ritmo.

La oferta de viviendas y una demanda limitada impulsaron aumentos en los recortes de precios en ciudades como Tampa, San Antonio, Denver y Portland/Vancouver (AP Foto/Jenny Kane, Archivo)

Qué explicó Realtor.com sobre las causas de las rebajas

Krimmel señaló a Fox Business que la combinación de oferta abundante y demanda anémica derivó en ventas más lentas.

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En ese entorno, los vendedores ajustaron expectativas y precios tras meses de menor dinamismo en las operaciones, con inmuebles que permanecieron más tiempo publicados.

En las regiones del Sun Belt y Mountain West, el economista sostuvo que la tendencia persistió en mercados puntuales.

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También indicó que, en parte, se mantuvieron expectativas poco realistas entre propietarios, pero que el descenso en los precios reflejó señales claras de ajuste ante el nuevo equilibrio entre oferta y demanda.

A nivel operativo, esos recortes suelen aparecer cuando el inmueble no recibe visitas, cuando la comparación con propiedades similares se vuelve desfavorable o cuando el vendedor prioriza cerrar una operación frente al costo de sostener la vivienda en el mercado, según la lectura atribuida a Realtor.com en la nota de Fox Business.

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El 16,7% de las viviendas en venta a nivel nacional registró rebajas en abril, cifra superior a la tendencia histórica pero inferior a la de un año antes (REUTERS/Marco Bello/File Photo)

Las ciudades con más recortes y el patrón del último año

De acuerdo con la lista publicada por Fox Business, basada en información de Realtor.com, Phoenix y Tampa ya habían figurado entre los mercados con mayor proporción de recortes el año anterior. En abril volvieron a concentrar los porcentajes más altos de avisos con rebaja.

San Antonio, Denver y el área de Portland/Vancouver (Washington) completaron el grupo de ciudades con ajustes frecuentes.

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En otras regiones, la proporción de viviendas con rebaja se ubicó por debajo del promedio nacional, lo que subrayó el carácter focalizado del fenómeno.

Más allá de las cifras, cada plaza refleja influencias propias como movilidad interna, cambios en el empleo y patrones demográficos.

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Esos factores suelen incidir en la demanda efectiva y, por extensión, en la velocidad con la que se cierran las ventas, un punto clave para quienes evalúan mudarse y comparar oportunidades de vivienda.

Recursos y orientación en español para compradores hispanos

Mercados como Phoenix y Tampa repitieron el patrón de encabezamiento en los recortes de precios, consolidando su lugar como focos nacionales de ajuste inmobiliario (REUTERS/Marco Bello/File Photo)

Para quienes buscan comprar vivienda, existen recursos en español orientados a comprender el proceso, comparar hipotecas y acceder a asesoría.

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El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) ofrece orientación gratuita, guías para compradores primerizos y un buscador de consejeros certificados.

La Agencia de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) dispone de herramientas digitales y calculadoras para entender el costo total de un préstamo hipotecario, detectar prácticas engañosas y revisar derechos del consumidor, también en español.

Organizaciones como UnidosUS publican análisis por estado sobre el acceso de la comunidad latina a la vivienda. A su vez, la National Association of Hispanic Real Estate Professionals (NAHREP) difunde reportes y materiales prácticos con datos estatales y recomendaciones para compradores y agentes.

No es requisito ser ciudadano estadounidense para solicitar una hipoteca, pero sí contar con residencia legal y comprobantes de ingresos.

Mantener un historial crediticio positivo es un factor determinante, y puede construirse con productos bancarios destinados a personas sin trayectoria crediticia.

Además, existen programas estatales y locales orientados a facilitar el pago inicial, muchos de ellos diseñados para compradores primerizos.

En casos de discriminación, se pueden presentar denuncias ante HUD o CFPB, ya que la normativa prohíbe rechazos por origen nacional o idioma.