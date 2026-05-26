Los compradores colombianos aceleran la compra de viviendas de lujo en el sur de Florida

El flujo de compradores colombianos de alto poder adquisitivo impulsa la demanda de viviendas de lujo en el sur de Florida (The Grande Condo Kendall )

Los compradores de alto poder adquisitivo de Colombia aumentaron la adquisición de viviendas de lujo en el sur de Florida. Miami y otras ciudades del “estado del sol” se consolidaron como destinos preferidos para resguardar capital en bienes raíces estadounidenses. Así lo registró el portal inmobiliario Realtor, que documentó una tendencia sostenida con señales de aceleración reciente.

Miami concentra casi un tercio del interés internacional de compradores colombianos. La ciudad también supera el 55% de la demanda total dirigida a Florida, de acuerdo con los datos del portal. Realtor señala tres factores detrás de ese patrón: la proximidad geográfica con Colombia, la presencia de una comunidad latina consolidada en la región y la confianza en la seguridad financiera del mercado inmobiliario estadounidense.

PUBLICIDAD

Quiénes son los compradores y por qué eligen el sur de Florida

Miami concentra casi un tercio del interés internacional de colombianos, con más del 55% de la demanda dirigida a Florida (Google Maps )

La mayoría de los compradores colombianos pertenecen a segmentos acomodados y buscan propiedades como un mecanismo de protección patrimonial.

Rubán Sánchez, presidente electo de la Asociación de Realtors de Miami, entidad del sector inmobiliario local, para 2026, explica que los colombianos encuentran en Florida un entorno conocido y accesible. “Pueden invertir en cualquier otro lugar, pero se concentran aquí porque ya conocen el mercado y muchos tienen familiares en la zona”.

PUBLICIDAD

El desplazamiento no se limita a Miami: ciudades como Hollywood y Orlando comenzaron a atraer parte de esa demanda, aunque la capital del sur de Florida sigue siendo la favorita.

Qué tipo de propiedades adquieren y cómo las utilizan

La preferencia de los compradores colombianos se inclina hacia condominios de lujo listos para habitar, especialmente los que ofrecen vistas al mar y servicios sociales. En desarrollos como Nexo Residences, en North Miami Beach, los precios oscilan entre USD 600.000 y 1,8 millones y las unidades más solicitadas son de dos o tres dormitorios.

PUBLICIDAD

Alejandra O’Connor, ejecutiva de ventas en Nexo Residences, destaca que los colombianos valoran especialmente los espacios para familias grandes y amenidades como terrazas, piscinas y áreas de reunión al aire libre. “Realmente disfrutan todo lo social”, señaló O’Connor a Realtors.

Cerca del 75% de los inversionistas colombianos en Florida utiliza las propiedades como viviendas de vacaciones o para alquiler, generando ingresos en dólares (Nexo Residences Miami)

Un dato: cerca de 3 de cada 4 compradores colombianos planean destinar sus propiedades a alquileres o como viviendas de vacaciones. De esta manera, buscan generar ingresos en dólares estadounidenses y diversificar así sus fuentes de rentabilidad.

PUBLICIDAD

Dónde se concentran las inversiones y cómo impactan en la comunidad

Miami lidera la preferencia, con barrios como Kendall, Doral y South Miami como polos de atracción, según la Miami Association of Realtors. En estos enclaves, la comunidad colombiana ya cuenta con una presencia, lo que facilita la integración y la gestión de propiedades.

El informe internacional de Realtor del primer trimestre de 2026 confirma que Miami es el principal destino en Estados Unidos para compradores extranjeros, al captar el 10,3% de las búsquedas internacionales, muy por encima de ciudades como Nueva York o Los Ángeles.

PUBLICIDAD

Según registros de la Miami Association of Realtors, en 2025 los compradores internacionales representaron cerca del 50 % de las ventas en el condado de Miami-Dade.

Cuándo y cómo surgió el fenómeno

Si bien la inversión colombiana en Florida no es nueva, el portal inmobiliario Realtor asocia esta intensificación con el clima electoral en Colombia y la percepción de nuevas cargas fiscales.

PUBLICIDAD

El fenómeno se ha intensificado en 2026 por las reformas fiscales y la percepción de inseguridad jurídica bajo la presidencia de Gustavo Petro en Colombia (Nexo Residences Miami)

El debate sobre la tributación a grandes fortunas y las reformas fiscales bajo la presidencia de Gustavo Petro habrían incrementado las inquietudes entre los colombianos de altos ingresos.

La ejecutiva de ventas de Nexo Residences resume la motivación de sus clientes: “Mencionan que invertir aquí es un plan B, sin importar lo que pase allá”, subraya.

PUBLICIDAD

Por qué eligen Estados Unidos

Ana Bozovic, agente inmobiliaria en Miami y fundadora de Analytics Miami, firma de análisis inmobiliario, describe este flujo de capital como parte de una tendencia global de movilidad patrimonial.

“Las personas acomodadas buscan diversificar y proteger su riqueza, alejándose de jurisdicciones impredecibles y acercándose a mercados más estables y propicios para la preservación de capital”, comentó Bozovic a Realtor.

PUBLICIDAD

Cómo proyectan su inversión y qué buscan a futuro

Los colombianos rara vez compran con la intención de mudarse de inmediato a Estados Unidos. Su estrategia apunta a establecer bases sólidas para el futuro, ya sea como refugio ante posibles crisis o como vía para incrementar su patrimonio mediante la valorización de los inmuebles.

Sanchez, con dos décadas de experiencia en el sector, observa un interés creciente en unidades en preventa, que ofrecen la posibilidad de adquirir a precios actuales y sumar valor durante el proceso de construcción. En el segmento más exclusivo, las preferencias incluyen balcones frente al mar, acceso a instalaciones deportivas y vecindarios transitables.

Qué implica este fenómeno para el mercado inmobiliario

Según Realtor, el efecto de la demanda colombiana se traduce en una mayor dinámica para el sector inmobiliario de Florida, lo cual contribuye a la diversificación de la base de compradores y sostiene el atractivo del estado como destino internacional de inversiones.

La fortaleza del dólar estadounidense y la percepción de seguridad jurídica siguen siendo factores determinantes para este perfil de inversores, que priorizan la estabilidad y la rentabilidad ante los desafíos económicos y políticos de su país de origen.