Estados Unidos

Un paracaidista murió y otra resultó herida tras colisión durante salto en Washington

Las autoridades reportaron que el choque ocurrió durante el descenso en una operación de paracaidismo grupal, descartando que las condiciones meteorológicas hayan influido en el suceso ocurrido a unos 88 kilómetros de Spokane

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Cinco hombres con trajes de paracaidismo y paracaídas plegados de colores brillantes posan en un campo verde bajo un cielo azul nublado
El salto grupal en Washington terminó en tragedia con la muerte, Randy Hubbs (2° de derecha a izquierda), uno de los paracaidistas más experimentados de la zona (Facebook)

Una colisión en el aire durante un salto grupal de paracaidismo dejó un muerto y una herida en la localidad de Ritzville, en el estado de Washington, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Adams.

El accidente ocurrió la tarde del domingo, durante una operación coordinada por la empresa Skydive West Plains, con la participación de 11 personas.

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Vista lateral de un vehículo patrulla del Sheriff de Adams County, color negro y blanco, estacionado sobre grava con un fondo de árboles y césped
Autoridades locales desplegaron un operativo de emergencia tras el accidente ocurrido en las afueras de Ritzville (Adams County Sheriff's Office)

Las víctimas y la secuencia del accidente

La víctima fatal fue identificada como Randy Hubbs, del área de Kennewick. La persona herida, Nicole Klein, reside en la zona de Colville. Ambos integraban el grupo que participó del salto programado por la compañía.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff, los servicios de emergencia acudieron a las 17:37 tras recibir un aviso de emergencia médica en la zona de E. Schoessler Road.

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Las primeras indagaciones indican que la colisión ocurrió durante el descenso, cuando ambos paracaidistas volaban a unos 152 metros sobre el suelo. Tras el impacto, Hubbs perdió el control de su paracaídas y comenzó a alejarse del área designada para el aterrizaje.

Testigos y personal de la empresa observaron que el paracaidista no reaccionaba, con la cabeza y los brazos caídos, antes de desaparecer detrás de una colina. Klein, en tanto, sufrió una lesión en la cadera y fue trasladada a un centro médico para recibir atención.

La Oficina del Sheriff detalló que las condiciones meteorológicas no influyeron en el incidente. Tras la intervención de los servicios de emergencia, la víctima fue entregada a la Oficina del Forense del Condado de Adams.

Selfie de un hombre con gafas de sol y una mujer sonriendo, con el horizonte de Seattle, su bahía y barcos en un día soleado de fondo
Hubbs, originario de Kennewick, perdió la vida mientras practicaba su pasión en una jornada rutinaria de salto (Randy Hubbs)

Experiencia de los involucrados y reacción de la comunidad

La empresa Skydive West Plains precisó que tanto Hubbs como Klein tenían una amplia trayectoria en la disciplina. Hubbs, de 70 años, acumulaba aproximadamente 800 saltos, mientras que Klein, de 52 años, había participado en cerca de 900.

La compañía indicó que ambos utilizaban su propio equipamiento y que ninguno conocía la ubicación del otro al momento del choque.

Una vista de un aeródromo con dos grandes hangares, uno azul y blanco y otro curvado, junto a varios vehículos recreativos estacionados bajo un cielo nublado
El accidente generó conmoción entre los entusiastas del paracaidismo, quienes destacaron la pericia de ambos participantes (ABC News)

Desde la organización, señalaron que Hubbs fue parte activa de la comunidad de salto de la empresa durante casi una década y lamentaron profundamente su fallecimiento.

Además, manifestaron su respaldo a la familia de la víctima y a Klein durante el proceso de recuperación. La empresa, miembro de la United States Parachute Association, reiteró su compromiso con los estándares de seguridad y formación vigentes en el sector.

Dos hombres en equipo de paracaidismo, uno con cabello gris y otro con casco, sonríen frente a un edificio claro
Con alrededor de 800 saltos realizados, Hubbs era considerado un paracaidista veterano en el circuito local (Randy Hubbs)

Investigación en curso y llamado a testigos

Las autoridades locales mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias exactas de la colisión. La Oficina del Sheriff solicitó que cualquier persona que haya presenciado el hecho o que pueda aportar información relevante se comunique con las autoridades.

El accidente de Ritzville puso en foco los riesgos asociados a la práctica del paracaidismo, incluso entre deportistas experimentados y bajo condiciones climáticas favorables. El grupo participante en el salto estaba compuesto por más de 10 personas.

La caída de Hubbs fue monitoreada por personal y testigos, quienes siguieron su trayectoria hasta perderlo de vista detrás de una colina, donde finalmente se confirmó su deceso.

Los mensajes de condolencias se multiplicaron en la comunidad de paracaidismo del estado de Washington, que perdió a uno de sus miembros más experimentados. La Oficina del Sheriff cerró su parte oficial con un mensaje de acompañamiento a los afectados y reiteró que la causa del accidente sigue bajo análisis.

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