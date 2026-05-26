Los accidentes en bicicletas eléctricas se multiplican y crecen las internaciones de menores en Estados Unidos

El aumento de lesiones graves por e-bikes en Estados Unidos preocupa a hospitales y autoridades por el riesgo en niños y adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de lesiones graves por el uso de bicicletas eléctricas en Estados Unidos entre niños y adolescentes en Estados Unidos ha puesto en alerta a hospitales, autoridades y familias. Mientras las ventas de e-bikes se disparan y los modelos alcanzan velocidades similares a las de una motocicleta, los accidentes se multiplican.

Solo en 2024, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor documentó 97 muertes por e-bikes y más de 149.000 visitas a salas de emergencia, según datos citados por CNN. La preocupación principal se centra en el uso de estos vehículos por menores de edad sin la protección adecuada.

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Los padres, frecuentemente, desconocen el poder real de las e-bikes o permiten que sus hijos las usen sin casco. En varios estados, los fiscales comenzaron a presentar cargos penales contra adultos responsables por permitir el uso ilegal de motocicletas eléctricas, mientras los médicos advierten sobre lesiones cerebrales cada vez más frecuentes.

El accidente que encendió la alarma

En la Navidad pasada, Kennedi Chandler, de 13 años, estrenó una e-bike en su barrio de Indiana. Sus padres no lograron resistirse a su pedido de salir a rodar sin casco, aprovechando el clima cálido. Menos de dos horas después, Kennedi sufrió una caída que la llevó al hospital con un traumatismo cerebral grave.

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Permaneció 20 días internada, 14 de ellos en terapia intensiva, y requirió una cirugía para aliviar la presión en su cráneo. Los médicos, según relató su madre a CNN, expresaron que la adolescente tuvo suerte de sobrevivir.

Los menores de 11 a 14 años concentran el 61,7 % de los accidentes de e-bikes y sufren las lesiones más graves, según autoridades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este episodio, junto a otros registrados en California, Texas y Florida. Dieron cuenta de una tendencia alarmante: los accidentes de e-bikes afectaron principalmente a niños entre 11 y 14 años, quienes a menudo utilizaron vehículos más potentes de lo permitido por la ley.

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Qué son las e-bikes y por qué preocupan

Las e-bikes modernas presentan diseños atractivos y motores que superan los 48 km/h, en contraste con las bicicletas tradicionales.

En muchos casos, los modelos superan los límites legales y pueden transformarse en verdaderas motocicletas eléctricas mediante modificaciones caseras o ajustes de fábrica. Los padres adquieren estos vehículos creyendo que son similares a una bicicleta común, aunque en realidad pueden alcanzar velocidades comparables a los autos urbanos.

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La confusión se extiende también a la policía y a los propios vendedores. Según CNN, muchos comercios ofrecen vehículos ilegales como si fueran e-bikes, omitiendo advertencias sobre la edad mínima, el tipo de casco necesario o los requisitos de licencia. Las autoridades alertan que la falta de control favorece una comercialización indiscriminada.

Cuándo y dónde ocurren los accidentes

La mayoría de los accidentes suceden cuando los menores circulan por calles abiertas al tránsito, a menudo sin respetar normas viales ni usar la protección adecuada. Los médicos señalan que, aunque el uso de casco reduce riesgos, la violencia de los impactos a alta velocidad puede causar lesiones graves incluso con protección.

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En el sur de California, los siniestros con e-bikes y motocicletas eléctricas crecieron un 430% en cuatro años, y los hospitales reportan un aumento sostenido de casos que requieren atención especializada.

Nuevas leyes en Nueva Jersey y acciones legales en California buscan frenar accidentes e imponer el uso de cascos y restricciones por edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los incidentes no se limitan a una región. CNN también menciona casos en Indiana, Texas y Florida. En algunos, adolescentes fallecieron tras perder el control o chocaron contra peatones, como un joven de 14 años que atropelló a un veterano de guerra en Lake Forest.

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Quiénes son los más afectados

La franja más vulnerable corresponde a chicos entre 11 y 14 años. Datos de la fiscalía del condado de Orange, citados por CNN, indican que este grupo representa el 61,7 % de los accidentes de e-bike y motocicletas eléctricas en la región.

El uso inadecuado, la falta de experiencia y la tendencia a modificar los vehículos agravan el problema. Los médicos destacan que, a diferencia de los adultos, los niños suelen subestimar los riesgos y desconocen las consecuencias de circular a altas velocidades.

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Las lesiones más frecuentes incluyen traumatismos de cráneo, fracturas, lesiones internas y en algunos casos, muerte.

El informe de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor muestra un salto de cinco fallecimientos en 2017 a 135 en 2024 dentro de la categoría de micromovilidad, que incluye e-bikes y scooters eléctricos.

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Qué dicen padres y especialistas

Padres como Jade Sharpe, madre de Kennedi, reconocen que no dimensionaron el peligro hasta enfrentar una emergencia. “Pensé que dándole un casco la protegía, pero nunca imaginé un final así”, declaró a CNN.

Los médicos, por su parte, recomiendan no dejar que los niños utilicen e-bikes en la vía pública, evitar cualquier modificación y equiparlos con cascos homologados para motocicleta y ropa resistente.

El Dr. Darria Long, especialista de emergencias en Atlanta, advierte que “no hay choque menor cuando se trata de un vehículo motorizado contra un ciclista en la calle”. Insiste en que la industria y los padres deben asumir que se trata de “mini motocicletas” y no simples juguetes.