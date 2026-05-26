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Estados Unidos observó una escalada de las amenazas por parte de Irán antes de los últimos ataques contra embarcaciones del régimen

Aviones de guerra estadounidenses hundieron dos lanchas rápidas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) que intentaban colocar minas en el Estrecho de Ormuz

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Un avión de vigilancia E-2D Hawkeye despega de la cubierta de vuelo del portaaviones USS Abraham Lincoln, de la clase Nimitz de la Armada de los Estados Unidos, durante la Operación Furia Épica, un ataque contra Irán el 31 de marzo de 2026. Armada de los Estados Unidos/vía REUTERS
Un avión de vigilancia E-2D Hawkeye despega de la cubierta de vuelo del portaaviones USS Abraham Lincoln, de la clase Nimitz de la Armada de los Estados Unidos, durante la Operación Furia Épica, un ataque contra Irán el 31 de marzo de 2026. Armada de los Estados Unidos/vía REUTERS

El Ejército de Estados Unidos ejecutó el lunes ataques de autodefensa contra objetivos militares en el sur de Irán tras detectar una serie de acciones amenazantes del régimen iraní en las 24 horas previas a los bombardeos, según informaron a The New York Times dos funcionarios estadounidenses el martes bajo condición de anonimato para poder hablar de asuntos operativos.

Los aviones de guerra estadounidenses hundieron dos lanchas rápidas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) que intentaban colocar minas en el estrecho de Ormuz, una vía marítima por la que transitaba aproximadamente un quinto del suministro mundial diario de petróleo y gas antes del conflicto, y que Irán ha bloqueado desde entonces.

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Irán también lanzó drones de ataque unidireccionales cerca de casi dos docenas de buques de guerra de la Armada de Estados Unidos desplegados en el Golfo de Omán y el Mar Arábigo. Esas naves cumplen funciones de bloqueo contra embarcaciones que intentan entrar o salir de puertos iraníes.

Los analistas militares estadounidenses detectaron además actividad en varios sitios de misiles tierra-aire iraníes próximos al Estrecho de Ormuz, los cuales representaban una amenaza para los aviones de ataque —tanto de base terrestre como de portaaviones— que operan en la región en el marco del bloqueo naval.

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El capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos (U.S. Central Command), confirmó en un comunicado del lunes que Washington llevó a cabo “ataques de autodefensa” contra objetivos en el sur de Irán “para proteger a nuestras tropas de las amenazas de las fuerzas iraníes”. El martes, Hawkins declinó ampliar sus declaraciones y remitió al mismo comunicado, en el que señaló que el Comando Central “continúa defendiendo a sus fuerzas mientras actúa con mesura”.

Marineros de la Armada de los Estados Unidos preparan municiones en la cubierta de vuelo del portaaviones de clase Nimitz USS Abraham Lincoln en apoyo del ataque de la Operación Furia Épica contra Irán desde una ubicación no revelada el 4 de marzo de 2026. Armada de los Estados Unidos/vía REUTERS
Marineros de la Armada de los Estados Unidos preparan municiones en la cubierta de vuelo del portaaviones de clase Nimitz USS Abraham Lincoln en apoyo del ataque de la Operación Furia Épica contra Irán desde una ubicación no revelada el 4 de marzo de 2026. Armada de los Estados Unidos/vía REUTERS

Funcionarios del Pentágono descartaron los informes de medios iraníes que afirmaban que Irán había derribado un dron estadounidense MQ-9 Reaper.

Funcionarios estadounidenses señalaron el martes que el CGRI podría haber estado tanteando si sus fuerzas disponen de mayor margen de maniobra mientras ambas partes intentan consolidar un posible acuerdo. El presidente Donald Trump ha afirmado que ese acuerdo podría poner fin al conflicto y reabrir el Estrecho de Ormuz.

Trump celebrará una inusual reunión de Gabinete en Camp David

Imagen de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un discurso sobre inteligencia artificial en Washington D.C., EEUU. 23 julio 2025. REUTERS/Kent Nishimura
Imagen de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un discurso sobre inteligencia artificial en Washington D.C., EEUU. 23 julio 2025. REUTERS/Kent Nishimura

Trump reunirá a su Gabinete en Camp David en medio de las negociaciones con Irán para un acuerdo que contemplaría el desbloqueo del estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones contra Teherán.

La cita del miércoles será la duodécima reunión de Gabinete del segundo mandato del presidente y contará con la presencia de todos sus integrantes, incluida Tulsi Gabbard, directora saliente de Inteligencia Nacional, quien ha anunciado su salida del cargo el 30 de junio.

La residencia campestre de los mandatarios estadounidenses, ubicada en el estado de Maryland, es una instalación de acceso altamente restringido, custodiada por una fuerte presencia militar. Los presidentes la utilizan para trabajar y celebrar reuniones en un entorno más privado que la Casa Blanca y alejado de los medios de comunicación.

Washington y Teherán han acercado posturas en torno a un acuerdo que pondría fin al conflicto armado y desbloquearía el estrecho de Ormuz, una vía de tránsito del comercio petrolero mundial que la República Islámica cerró en represalia por los ataques estadounidenses e israelíes contra ella. La Casa Blanca se ha mostrado confiada en que el pacto podría cerrarse en los próximos días, aunque Teherán advirtió el lunes que, pese a los avances registrados, la firma no es inminente.

Según los términos filtrados a la prensa, el borrador en discusión contempla el desbloqueo de Ormuz y el levantamiento de sanciones a Irán, pero dejaría las negociaciones nucleares para una fase posterior. Esa cláusula ha provocado el rechazo de varios senadores republicanos aliados de Trump, quienes consideran insuficiente un acuerdo que no aborde de forma inmediata el programa nuclear iraní.

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