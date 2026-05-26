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Israel lanzó un ataque contra el nuevo líder militar de Hamas en Gaza

Un operativo dirigido a Mohammed Odeh involucró misiles en una zona residencial de la ciudad, lo que provocó víctimas civiles y heridos, de acuerdo con reportes médicos y declaraciones de fuentes oficiales

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Un operativo dirigido a Mohammed Odeh involucró misiles en una zona residencial de la ciudad, lo que provocó víctimas civiles y heridos, de acuerdo con reportes médicos y declaraciones de fuentes oficiales. REUTERS/Mahmoud Issa
Un operativo dirigido a Mohammed Odeh involucró misiles en una zona residencial de la ciudad, lo que provocó víctimas civiles y heridos, de acuerdo con reportes médicos y declaraciones de fuentes oficiales. REUTERS/Mahmoud Issa

Israel atacó este martes en Gaza a Mohammed Odeh, designado comandante de las Brigadas Ezzedine Al-Qassam —brazo armado de Hamas— apenas una semana después de haber sido nombrado para el cargo, según un comunicado conjunto del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz.

“Hemos llevado a cabo un ataque en Gaza contra Mohammed Odeh, el nuevo comandante del ala militar de la organización terrorista Hamas y uno de los arquitectos de la masacre del 7 de octubre”, señalaron Netanyahu y Katz en el texto difundido por el gabinete israelí. El comunicado no precisó el resultado del ataque ni si Odeh resultó muerto o herido.

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Odeh fue designado jefe de las Brigadas Al-Qassam tras el asesinato de su predecesor, Ezzedine Al-Haddad, abatido por Israel el 15 de mayo en Gaza. Según el mismo comunicado, Odeh se desempeñó como jefe de inteligencia de Hamas durante el ataque del 7 de octubre de 2023 y fue “responsable del asesinato, secuestro y lesiones de numerosos civiles israelíes y soldados”.

“Llegaremos a todos”, afirmó Netanyahu en Telegram, según informó Reuters. El comunicado conjunto con Katz lo señaló como uno de los arquitectos de la ofensiva de octubre de 2023, que, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales israelíes, dejó 1.221 muertos en territorio israelí.

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Fuentes médicas en Gaza informaron a EFE que las tropas israelíes lanzaron tres misiles contra un edificio residencial del barrio Rimal, en el oeste de la ciudad de Gaza. El saldo fue de una mujer muerta y siete heridos, entre ellos dos niñas, trasladados al hospital Shifa de la capital gazatí, según las mismas fuentes.

Odeh fue designado jefe de las Brigadas Al-Qassam tras el asesinato de su predecesor, Ezzedine Al-Haddad, abatido por Israel el 15 de mayo en Gaza. REUTERS/Mahmoud Issa
Odeh fue designado jefe de las Brigadas Al-Qassam tras el asesinato de su predecesor, Ezzedine Al-Haddad, abatido por Israel el 15 de mayo en Gaza. REUTERS/Mahmoud Issa

La agencia de defensa civil de Gaza —que opera como servicio de rescate bajo administración de Hamas— confirmó la muerte de esa mujer en el mismo barrio. Poco después, un helicóptero israelí atacó un vehículo en la misma zona, mientras sobre la ciudad se registraba un despliegue de helicópteros, drones de vigilancia y aeronaves de combate, según constató EFE en el lugar. El Ejército israelí no respondió a la consulta de esa agencia sobre si los ataques tenían como objetivo específico a Odeh.

Desde el ataque transfronterizo del 7 de octubre de 2023, Israel ha ejecutado una campaña de eliminación de líderes políticos y comandantes militares de Hamas en Gaza y en la región. Entre los abatidos figuran el exjefe político del grupo Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar —considerado uno de los principales artífices del ataque— y Mohammed Deif, quien dirigió durante años el brazo armado de la organización.

Las operaciones israelíes también alcanzaron a operativos de Hamas en Líbano y a comandantes de Hezbolá respaldados por Irán, incluido el exlíder del grupo Hassan Nasrallah. El ministerio de Salud de Gaza, que opera bajo autoridad de Hamas, contabiliza al menos 72.803 muertos en el territorio como consecuencia de la respuesta militar israelí; cifra que Naciones Unidas considera fiable.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)

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