Estados Unidos

Reforman los sistemas de reembolso de préstamos estudiantiles en Estados Unidos: qué es importante saber

Las cartas enviadas desde julio establecerán plazos concretos para que los usuarios seleccionen entre nuevos esquemas, dado a que la migración automática podría derivar en pagos notablemente mayores para muchos prestatarios

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Una mujer joven, una mujer mayor y un hombre se sientan alrededor de una mesa, mirando una computadora portátil con documentos universitarios esparcidos. Todos lucen preocupados
El gobierno eliminará el plan SAVE y los prestatarios deberán elegir un nuevo esquema de pago desde el 1 de julio en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el 1 de julio, millones de prestatarios de préstamos estudiantiles federales en Estados Unidos deberán adaptarse a un panorama completamente modificado. El gobierno federal pondrá en marcha una profunda transformación del sistema de pagos, obligando a quienes están inscritos en el plan SAVE —hasta ahora el más accesible— a elegir una nueva modalidad o asumir la que el Estado disponga.

El cambio llega en un contexto de presiones económicas crecientes, marcado por el aumento de la inflación y de los gastos básicos, y genera inquietud entre quienes deberán retomar pagos suspendidos desde hace casi dos años.

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Cambios en los planes de pago de préstamos estudiantiles

A partir de la fecha mencionada, se desmantela oficialmente el plan Saving for a Valuable Education (SAVE). Los cerca de 7 millones de beneficiarios de este programa tendrán que seleccionar un nuevo plan de pago federal para sus préstamos estudiantiles.

Si no lo hacen en el plazo indicado por su prestador de servicios, sus préstamos pasarán automáticamente al plan estándar existente, que suele implicar cuotas fijas durante 10 años —o más si se trata de préstamos consolidados—, generalmente más elevadas que las de otras alternativas.

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Se introducen además dos nuevos programas de pago, y varios de los actuales serán eliminados gradualmente hasta 2028. Los cambios afectan tanto a quienes estaban en SAVE como a otros prestatarios, por lo que resulta fundamental analizar las opciones disponibles y actuar de forma proactiva.

Los nuevos planes de pago, como I.B.R. y RAP, dependen de la fecha de otorgamiento de los préstamos y ofrecen diferentes condiciones para los prestatarios (REUTERS/Jim Urquhart)
Los nuevos planes de pago, como I.B.R. y RAP, dependen de la fecha de otorgamiento de los préstamos y ofrecen diferentes condiciones para los prestatarios (REUTERS/Jim Urquhart)

Opciones disponibles para actuales beneficiarios del plan SAVE

Los inscritos en SAVE recibirán notificaciones con plazos concretos para actuar. Quienes no gestionen una transición serán ubicados en el plan estándar, lo que probablemente implique cuotas más altas que las que venían pagando. La nueva legislación introduce el Repayment Assistance Plan (RAP) y mantiene el acceso al Income-Based Repayment (I.B.R.) para quienes no tomen nuevos préstamos federales después del 1 de julio.

El I.B.R. exige destinar el 10% del ingreso discrecional durante 20 años (préstamos posteriores a 2014) o el 15% durante 25 años si los préstamos son previos a esa fecha.

Alternativamente, se podrá optar temporalmente por los planes Pay as You Earn (PAYE) o Income-Contingent Repayment (I.C.R.), que estarán disponibles hasta julio de 2028. La elección depende de cuál resulte más conveniente en función de los ingresos y la antigüedad de los préstamos.

Características y funcionamiento del nuevo plan RAP

El RAP se basa en la lógica de los planes de pago según ingresos, pero introduce particularidades. La cuota mensual se calcula como un porcentaje del ingreso bruto ajustado, oscilando del 1% al 10% según el nivel de ingresos.

Asimismo, el plazo de pago puede extenderse hasta 30 años, más que en planes anteriores. Por cada dependiente declarado, se descuentan USD 50 del pago mensual, pero quienes tengan ingresos muy bajos deberán abonar al menos USD 10 al mes, a diferencia de otros planes que permiten pagos nulos.

El RAP ofrece una protección importante: si la cuota mensual no cubre los intereses, el saldo de intereses se elimina y el gobierno garantiza que el capital disminuya cada mes. Sin embargo, el plan no ajusta sus tramos por inflación, lo que puede llevar a aumentos significativos en las cuotas si los ingresos crecen al ritmo inflacionario. Además, pequeños incrementos salariales pueden desplazar rápidamente al prestatario a tramos superiores de pago.

Mujer de cabello oscuro con blazer azul y camiseta blanca sentada en un escritorio, mirando papeles mientras sostiene un bolígrafo. Hay una laptop, taza y diploma con bandera de Estados Unidos al fondo.
El Repayment Assistance Plan (RAP) establece cuotas progresivas de entre 1% y 10% del ingreso bruto ajustado y extiende la cancelación de deuda hasta 30 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comparación de pagos mensuales según los distintos planes

Según simulaciones para un préstamo de USD 60.000 a una tasa del 6,8% y un hogar de dos personas, las cuotas varían de manera significativa según el plan seleccionado y el ingreso.

Por ejemplo, con un ingreso de USD 30.001, el pago mensual es de USD 690 en el plan estándar, pero puede ser de sólo USD 25 bajo RAP y de USD 0 bajo I.B.R. o PAYE. A medida que los ingresos aumentan, las diferencias se mantienen: con USD 70.001 de ingreso, el RAP exige USD 358, el I.B.R. (10%) solicita USD 319 y el estándar sigue en USD 690. PAYE e I.C.R. se eliminan en 2028, por lo que su beneficio es transitorio.

Consideraciones para elegir el mejor plan y consolidación de préstamos

Para identificar la mejor opción, lo recomendable es comparar las cuotas y el costo total de cada plan usando simuladores oficiales. Quienes tengan ingresos bajos —menos del 150% del umbral de pobreza— suelen beneficiarse del I.B.R., accediendo a pagos de USD 0 y condonación más rápida.

Los con ingresos medios y deudas manejables pueden amortizar el saldo antes de 20 años bajo RAP. Es importante calcular el efecto de potenciales aumentos salariales y la duración total del préstamo.

Consolidar préstamos implica contratar uno nuevo para saldar los anteriores, lo que puede tener consecuencias negativas. Tras el fallo judicial que anuló la normativa de SAVE, quienes consoliden pierden los créditos acumulados hacia la condonación bajo planes de pago según ingresos. Además, consolidar después del 1 de julio restringe el acceso a RAP y el plan estándar escalonado, excluyendo otros esquemas como I.B.R.

La decisión entre los planes RAP, I.B.R., PAYE e I.C.R. es crítica para quienes buscan condonación de deuda o piensan consolidar sus préstamos estudiantiles (Adobe Stock)
La decisión entre los planes RAP, I.B.R., PAYE e I.C.R. es crítica para quienes buscan condonación de deuda o piensan consolidar sus préstamos estudiantiles (Adobe Stock)

Repercusiones para prestatarios de Parent PLUS

Los padres que obtengan nuevos préstamos federales después del 1 de julio solo podrán acceder al plan estándar escalonado, perdiendo la posibilidad de inscribir esos créditos en planes de pago según ingresos, incluso para préstamos antiguos.

Los que hayan consolidado o estén en I.C.R. antes de esa fecha podrán migrar a I.B.R. tras realizar al menos un pago bajo I.C.R., antes de su eliminación en 2028. Las condiciones de pago bajo I.B.R. varían según la fecha de los préstamos.

Tiempos y proceso para inscribirse a nuevos planes

La inscripción en los nuevos planes suele resolverse en pocos días, especialmente si el prestatario autoriza al prestador a consultar su última declaración de impuestos. Si se requiere documentación alternativa, el trámite puede demorar entre ocho y diez días. Se prevé que la demanda aumente a medida que se acerquen los plazos, y que los trámites sean más ágiles si se inicia el proceso antes de julio.

Quienes enfrenten dificultades económicas podrán pausar los pagos mediante períodos de forbearance, con un máximo de nueve meses consecutivos, ya que las prórrogas por dificultades económicas y desempleo serán eliminadas para préstamos emitidos desde julio de 2027. Permanecen vigentes las prórrogas por tratamiento de cáncer, servicio militar o estudios.

Vista cercana de un estudiante tomando notas en una libreta con un bolígrafo y escribiendo en un MacBook Air en un escritorio de madera.
La consolidación de deuda después del 1 de julio puede implicar la pérdida de beneficios y el acceso limitado solo a RAP y al nuevo plan estándar escalonado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recursos y lugares donde buscar ayuda o asesoría

El portal de Federal Student Aid ofrece un simulador y una sección dedicada a los cambios recientes. También existen organizaciones como The Institute of Student Loan Advisors (TISLA), que brinda asesoría gratuita y calculadoras.

Los residentes en Nueva York cuentan con servicios adicionales, y algunas entidades estatales tienen oficinas de ombudsman para asistencia. Proyectos como Student Loan Borrower Assistance y Student Debt Crisis Center ofrecen recursos y talleres, y expertos reconocidos orientan a través de sus plataformas.

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