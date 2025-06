Donald Trump advirtió que Elon Musk sufrirá “graves consecuencias” si decide financiar a candidatos demócratas

Trump advirtió a Musk sobre “graves consecuencias” si apoya a los demócratas que se oponen a su proyecto de ley presupuestario (REUTERS)

El presidente Donald Trump advirtió a Elon Musk sobre “graves consecuencias” si continúa con sus críticas a su proyecto de ley presupuestario y decide financiar a candidatos demócratas para competir contra los republicanos que lo respaldan.

En diálogo con la cadena NBC News, Trump sostuvo que si Musk toma tal decisión “tendrá que pagar las consecuencias”. “Tendrá que pagar consecuencias muy graves si lo hace”, añadió, aunque se negó a proporcionar detalles sobre cuáles podrían ser esas acciones.

Asimismo, aseguró que “no” tiene ningún deseo de restaurar el vínculo con quien supo ser su estrecho aliado sino que, por el contrario, respondió que “supongo que sí” al ser consultado sobre si este sería el fin de su amistad.

“Estoy demasiado ocupado haciendo otras cosas. No tengo intención de hablar con él”, dijo en lo que fueron sus declaraciones más extensas a la prensa sobre este cruce.

Trump sugirió que este sería el fin de su relación con Musk (REUTERS)

La relación entre Trump y Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX, se tensó con la salida del segundo del Gobierno y sus posteriores comentarios críticos a la Administración y el proyecto que envió al Congreso, que se estima podría añadir 2,4 billones de dólares a la deuda estadounidense en un periodo de 10 años.

Los ataques se centraron en su mayoría en intercambios en redes sociales, que incluyeron críticas y amenazas, tanto en el plano laboral como en el personal.

Así, Musk cargó contra el proyecto de ley de gastos republicano, ya aprobado en la Cámara de Representantes y actualmente bajo consideración del Senado, el cual -asegura- no conocía y nunca hubiera apoyado.

“Estoy muy decepcionado porque Elon conocía los entresijos de este proyecto de ley. Estoy muy decepcionado con Elon. Le he ayudado mucho. Es muy irrespetuoso. No se puede faltar al respeto a la presidencia”, dijo el mandatario luego de mencionar que el empresario estaba al tanto del texto.

Trump dijo estar decepcionado por la actitud de Musk (AP)

No obstante los esfuerzos de su ex aliado por sabotear su iniciativa, Trump aseguró que el Partido Republicano nunca había estado tan unido como en estos momentos y confió en que el proyecto será aprobado antes del 4 de julio.

“Creo que, en realidad, Elon ha sacado a relucir los puntos fuertes del proyecto de ley, porque personas que no estaban tan centradas en él han empezado a fijarse en él y ven lo bueno que es... la gente que iba a votar a favor, ahora va a votar con entusiasmo a favor, y esperamos que se apruebe”, dijo Trump, sugiriendo que la atención mediática había favorecido el conocimiento de las ventajas del proyecto.

En X, Musk también hizo alusión a la supuesta vinculación de Trump en el caso de Jeffrey Epstein y aseguró que esa es la razón por la cual los documentos no se han hecho públicos, a diferencia de otros casos importantes.

Sobre ello, Trump describió la publicación del empresario como “noticias viejas”, señalando que “se ha hablado de ello durante años” y que los abogados del caso ya han aclarado que él no tenía relación alguna con el asunto.

El presidente, sin embargo, también lanzó su contraataque y sugirió que se podrían cancelar los contratos federales que SpaceX mantiene con el gobierno estadounidense.

Por el momento, Trump no está considerando cancelar los contratos del Gobierno con SpaceX (REUTERS)

“La forma más fácil de ahorrar dinero en nuestro presupuesto, miles y miles de millones de dólares, es poner fin a las subvenciones y contratos gubernamentales de Elon”, escribió Trump en Truth Social. “¡Siempre me sorprendió que Biden no lo hiciera!“, continuó el presidente, refiriéndose a la administración anterior.

Sobre las sugerencias de algunos aliados conservadores, como el activista Steve Bannon, sobre la posible necesidad de investigar los negocios de Musk o su historial de inmigración, Trump indicó que tales asuntos no le preocupan en este momento, sugiriendo así que descarta avanzar sobre ellos, pese a los cruces.

“Quiero decir que no es algo que me preocupe en este momento. Se me permitiría hacerlo pero no lo he pensado”, comentó.