Joe Biden reaparece en público tras diagnóstico de cáncer con un emotivo mensaje para su hijo Beau

Joe Biden reaparece en público en Delaware tras ser diagnosticado con cáncer de próstata agresivo, acompañado por su familia y figuras políticas. (REUTERS/Ken Cedeno)

El recuerdo de Beau Biden y su legado militar marcó el tono de la ceremonia en el Veterans Memorial Park de New Castle, Delaware, donde el expresidente Joe Biden ofreció su primer discurso público tras el anuncio de su diagnóstico de un cáncer de próstata agresivo.

El evento, realizado el viernes, coincidió con el décimo aniversario del fallecimiento de su hijo, quien murió de cáncer cerebral el 30 de mayo de 2015. En este contexto, la noticia principal fue la reaparición pública de Biden, quien abordó tanto su situación personal de salud como el homenaje a los caídos en servicio militar.

De acuerdo con CBS News, la oficina del expresidente informó a principios de mes que padece un cáncer de próstata con un puntaje Gleason de 9, lo que lo ubica en el Grupo 5, la categoría más severa de la enfermedad. “El cáncer nos toca a todos”, expresó Biden en una publicación reciente en redes sociales, y añadió: “Al igual que muchos de ustedes, Jill y yo hemos aprendido que somos más fuertes en los lugares rotos. Gracias por levantarnos con amor y apoyo”.

El expresidente rinde homenaje a su hijo Beau Biden en el décimo aniversario de su fallecimiento durante una emotiva ceremonia en Veterans Memorial Park. (REUTERS/Jonathan Ernst)

La portavoz de Biden detalló que el exmandatario recibió el diagnóstico a mediados de mayo y que no se le había detectado previamente esta enfermedad. Según los registros médicos citados por CBS News, Biden no se sometió a pruebas de detección de cáncer de próstata durante su último chequeo médico en febrero de 2024, y la última prueba de antígeno prostático específico data de 2014.

Las recomendaciones médicas actuales no sugieren este tipo de exámenes para hombres mayores de 70 años. Durante la ceremonia, Joe Biden compartió con los asistentes el peso emocional de la fecha. “Este día es el décimo aniversario de la pérdida de mi hijo Beau, quien pasó un año en Irak. Y, para ser honesto, es un día difícil”, afirmó el expresidente, en el evento. Rodeado de veteranos, familiares y funcionarios, Biden agradeció la compañía: “Estar con todos ustedes, francamente, hace que las cosas sean un poco más fáciles, realmente lo hace. Así que gracias por permitirme llorar con ustedes”.

El acto en Veterans Memorial Park reunió a figuras políticas como la senadora Lisa Blunt Rochester, la representante Sarah McBride, la vicegobernadora Kyle Evans Gay y el exsenador Tom Carper, quienes también ofrecieron palabras en memoria de los caídos. El evento se realizó cuatro días después del feriado oficial de Memorial Day, lo que subrayó el carácter íntimo y personal de la conmemoración para la familia Biden.

El diagnóstico de cáncer de próstata de Biden, con puntaje Gleason de 9, genera inquietud sobre su salud y futuro político. (REUTERS/Ken Cedeno)

El expresidente dedicó parte de su discurso a recordar la trayectoria militar de su hijo. “Algunos de ustedes conocieron a mi hijo Beau. Sirvió en la Guardia Nacional de Delaware, incluyendo un año en Irak”, relató. Biden evocó una anécdota familiar: “Recibí una llamada. ‘Papá, ¿qué haces el viernes?’ Le pregunté, ‘¿qué necesitas?’ Me dijo, ‘quiero que me pongas las insignias’. Le respondí, ‘¿poner tus insignias? Tienes dos hijos, ya sabes’. ‘Papá, alguien tiene que hacerlo’. El día más orgulloso de su vida fue ponerse ese uniforme. No es una broma. No es hipérbole. Es real”, recordó el expresidente, según Irish Star.

La memoria de Beau Biden permanece viva en la familia y en la comunidad militar de Delaware. “Su legado vive en sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, como los que ustedes han perdido”, afirmó el expresidente, según el medio. Además, destacó que la sede de la Guardia Nacional de Delaware lleva el nombre de su hijo, lo que representa un símbolo de continuidad y homenaje para la familia y la comunidad.

El discurso de Joe Biden también incluyó un mensaje de solidaridad para quienes han perdido a seres queridos en el servicio militar. “Así que todos los que vinieron hoy con dolor en el corazón, por favor, sepan: no están solos”, dijo. “Nunca estarán solos, y su ser querido nunca será olvidado”, subrayó el expresidente, según CBS News. La jornada comenzó con una misa conmemorativa en la iglesia católica Saint Joseph on the Brandywine en Wilmington, donde Joe Biden y la ex primera dama Jill Biden asistieron en memoria de Beau.

La familia Biden asiste a una misa conmemorativa en Wilmington y celebra la graduación de su nieto Hunter en Connecticut, mostrando fortaleza ante la adversidad. (REUTERS/Ken Cedeno)

Fotografías del evento muestran a la familia en actitud solemne, recordando la pérdida y el impacto que ha tenido en sus vidas. Más tarde, la familia fue vista en Connecticut, donde celebraron la graduación de secundaria de su nieto Hunter, lo que evidenció la importancia de los lazos familiares en momentos de adversidad. El diagnóstico de cáncer de próstata del expresidente ha generado inquietud sobre su estado de salud y su futuro.

Según CBS News, la oficina de Biden no ha informado si ya ha iniciado tratamiento, aunque se confirmó que el cáncer se ha extendido a los huesos. A sus 82 años, Biden enfrenta la enfermedad con el apoyo de su familia y de la comunidad, como lo expresó en su mensaje: “Gracias por levantarnos con amor y apoyo”. Durante su intervención, Joe Biden reflexionó sobre el significado de Memorial Day para las familias de militares.

“Cada año nos reunimos para recordar, para recordar, para recordar a las valientes mujeres y hombres que dieron todo por esta nación, o como lo llamó Lincoln, la última medida completa de devoción. Eso fue, la última medida completa de devoción. Entregaron sus vidas para que nosotros pudiéramos vivir en paz y, tal vez, la palabra más importante, con posibilidades”, declaró, según Nebraska TV News.

Joe Biden destaca el legado militar de Beau y la importancia de la memoria para las familias de militares caídos en servicio. (REUTERS/Ken Cedeno)

El expresidente también resaltó el papel fundamental de las fuerzas armadas en la sociedad estadounidense. “El ejército es la columna vertebral sólida, la columna vertebral de nuestra nación, nuestras tropas, nuestros veteranos, nuestras familias militares y, en particular, nuestras familias Gold Star. Solo alrededor del 1% de todos los estadounidenses defienden al 99% de nosotros, 1%. Solo el 1% de los estadounidenses arriesga el sacrificio máximo. Les debemos mucho más de lo que jamás podremos devolverles”, afirmó.

La presencia de Hunter Biden, hijo del expresidente, en la ceremonia, añadió un matiz familiar al evento. Biden mencionó que su nieto, quien acaba de graduarse de la secundaria y se prepara para ingresar a la universidad, asistió a la ceremonia, al igual que lo hacía su padre, Beau, cuando tenía la misma edad.

“Su papá venía a este evento conmigo a la misma edad cuando empezó. Acaba de graduarse de la secundaria, se dirige a la universidad. Y, ya sabes, estar con todos ustedes, francamente, hace que las cosas sean un poco más fáciles. Realmente lo hace. Así que gracias por permitirme llorar con ustedes”, compartió el expresidente, según Nebraska TV News.

El evento en Delaware reúne a veteranos, funcionarios y familiares, subrayando el carácter íntimo y personal de la conmemoración. (REUTERS/Ken Cedeno)

La jornada estuvo marcada por la combinación de duelo personal y homenaje colectivo. El expresidente reiteró la importancia de la memoria y el reconocimiento a quienes han servido y caído en defensa del país. “Así como el legado de todos nuestros héroes caídos sigue vivo, viven en nosotros y viven en la fortaleza y la libertad de nuestra nación”, expresó, según CBS News.

La cobertura de Irish Star destacó el tono sobrio del evento y la manera en que la familia Biden se mostró unida en los actos públicos recientes, incluyendo la celebración de la graduación de Hunter en Connecticut. Imágenes difundidas muestran a Joe Biden y Jill Biden recibiendo muestras de apoyo y afecto de quienes los reconocieron en el aeropuerto y durante la ceremonia.