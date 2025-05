Analista se desmaya durante un programa en vivo en medio de un debate político

Camryn Kinsey se desmaya en vivo durante transmisión de Fox News at Night. (Fox News)

Camryn Kinsey, comentarista política estadounidense asociada al entorno del presidente Donald Trump, se desmayó en plena transmisión del programa Fox News at Night el miércoles 8 de mayo de 2025. El incidente ocurrió en vivo desde el estudio de la cadena en Los Ángeles, mientras discutía la candidatura de la vicepresidenta Kamala Harris en las elecciones de 2024. El momento provocó una pausa repentina en la programación y requirió asistencia médica inmediata.

La intervención de Kinsey se interrumpió cuando comenzó a hablar con dificultad. Mientras señalaba que la derrota de Harris se debía a “incompetencia” y no a factores ideológicos, perdió el conocimiento frente a cámaras. En las imágenes transmitidas por Fox News, se observa cómo su discurso se fragmenta antes de que su cuerpo colapse. El presentador Jonathan Hunt pidió ayuda en directo y envió a comerciales de inmediato, según reportaron E! News y USA Today.

Al regresar al aire, Hunt informó a la audiencia que Kinsey había recuperado la conciencia y se encontraba siendo revisada por paramédicos. El incidente generó múltiples reacciones en redes sociales y forzó a la cadena a emitir un comunicado con detalles del estado de salud de su invitada. Kinsey confirmó posteriormente su recuperación a través de una publicación personal en la red social X, antes conocida como Twitter.

¿Qué le pasó a Camryn Kinsey en Fox News?

Durante un segmento de Fox News at Night, Kinsey estaba participando como panelista invitada. En ese contexto, comenzó a criticar la campaña electoral de Kamala Harris, sucesora de Joe Biden en la contienda presidencial de 2024. Mientras hablaba, repitió palabras, titubeó y, sin completar su frase, cayó de su silla al suelo del estudio. “Esto se trata de incompetencia, no se trata de, uh, uh, ideología”, alcanzó a decir antes de desplomarse, según USA Today.

El conductor del programa, Jonathan Hunt, reaccionó sorprendido e interrumpió el segmento. “Oh, por Dios. Vamos a conseguir ayuda para Camryn”, dijo mientras personal de producción se acercaba a asistirla. Hunt intentó continuar la transmisión con otro comentarista, pero poco después decidió enviar a una pausa comercial.

Al regresar del corte, Hunt actualizó la situación en vivo. “Camryn está de pie y se está moviendo. Los paramédicos la están revisando. Los mantendremos informados. Le deseamos lo mejor”, declaró al aire.

Fox News confirma atención médica inmediata tras el desmayo de la invitada Camryn Kinsey. (Captura de video Fox News)

¿Cuál es el estado de salud de Camryn Kinsey?

Fox News emitió un comunicado confirmando que Kinsey fue atendida por personal médico en el estudio. “Después de que la invitada de Fox News at Night, Camryn Kinsey, se desmayara durante una aparición en vivo anoche en nuestra oficina de Los Ángeles, se llamó a los paramédicos, quienes la atendieron y la dieron de alta. Nos alegra saber que ahora se siente mucho mejor y le deseamos una pronta recuperación”, señaló un vocero de la cadena a USA Today.

Kinsey también abordó el incidente el 9 de mayo a través de su cuenta oficial en X, donde agradeció a quienes la asistieron. “Gracias al increíble equipo de Fox News y a los paramédicos que respondieron con tanta rapidez y cuidado. Fue un momento inesperado y aterrador, pero gracias a su profesionalismo, estoy bien”, escribió. También expresó su agradecimiento por los mensajes de apoyo que recibió: “A todos los que han llamado, enviado mensajes, orado o se han preocupado, gracias desde el fondo de mi corazón”.

La comentarista aseguró que se encuentra en proceso de descanso, evitando esfuerzos físicos innecesarios y priorizando su recuperación. “Estoy tomando las cosas con calma, manteniéndome hidratada, dejando que mi cuerpo descanse y agradeciendo a Dios que todo está bien”, añadió. En tono irónico, concluyó que espera regresar pronto a la pantalla “para finalmente terminar mi punto sobre Kamala”.

¿Quién es Camryn Kinsey?

Camryn Kinsey fue funcionaria del gobierno de Donald Trump, donde se desempeñó durante seis meses como directora de relaciones externas en la Oficina de Personal Presidencial. Luego trabajó como corresponsal y reportera en el canal One America News Network (OANN), medio de comunicación con una línea editorial alineada a posturas políticas conservadoras, según información verificada por USA Today.

Actualmente, Kinsey aparece ocasionalmente como comentarista en programas de opinión de Fox News. Su perfil público se ha centrado en análisis políticos desde una perspectiva alineada con el Partido Republicano y ha sido una figura activa en redes sociales.

La comentarista asegura estar en recuperación y priorizando su descanso físico tras el incidente. (Captura de pantalla Fox News)

¿Cuál fue la reacción del público y de los medios?

La publicación original de Kinsey en X recibió múltiples interacciones de figuras políticas, periodistas y ciudadanos que expresaron preocupación por su salud y le desearon una pronta recuperación.

Hasta el momento, no se han informado causas médicas específicas del desmayo ni se han ofrecido detalles adicionales sobre posibles condiciones de salud preexistentes. Fox News no ha emitido nuevos comunicados desde el parte inicial y no se ha confirmado cuándo Kinsey retomará sus actividades en televisión.