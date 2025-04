Un hombre con obesidad mórbida fue ejecutado en Florida por el asesinato de una mujer en el 2000

Michael Tanzi pidió perdón en sus últimos momentos antes de la inyección letal. (EFE/Paul Buck)

Michael Tanzi, condenado por el asesinato de Janet Acosta, una empleada del Miami Herald, fue ejecutado el martes por la noche en la Prisión Estatal de Florida. Según informó The Associated Press, Tanzi, de 48 años, recibió una inyección letal y fue declarado muerto a las 18:12 horas (hora local). Este caso, ocurrido en el año 2000, culminó con una disculpa final de Tanzi dirigida a la familia de la víctima antes de que comenzara el procedimiento.

Acosta, quien trabajaba en el área de producción del periódico, fue secuestrada y asesinada durante su hora de almuerzo el 25 de abril de 2000. Según los registros judiciales citados por The Associated Press, la víctima se encontraba descansando en su camioneta, leyendo un libro, cuando Tanzi se le acercó, le pidió un cigarrillo y luego la atacó violentamente. El caso se convirtió en uno de los crímenes más impactantes de la época debido a la brutalidad de los hechos.

Un secuestro que terminó en tragedia

El asesino fue arrestado después de que la policía encontrara la camioneta de la mujer secuestrada, en la que Tanzi, escapó. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los detalles proporcionados por The Associated Press, Tanzi golpeó a Acosta en el rostro, la amenazó con una cuchilla de afeitar y la obligó a conducir hasta Homestead, al sur de Miami.

En una gasolinera, el agresor ató y amordazó a la víctima, robándole 53 dólares en efectivo y su tarjeta bancaria. Posteriormente, se dirigieron a Tavernier, en los Cayos de Florida, donde Tanzi utilizó la tarjeta de Acosta para retirar dinero de su cuenta.

El recorrido continuó hasta una ferretería, donde Tanzi adquirió cinta adhesiva y hojas de afeitar. Según un resumen de la Comisión Estatal de Casos Capitales, el agresor condujo hasta una zona remota en Cayo Cudjoe, donde le informó a Acosta que planeaba matarla.

En ese lugar, intentó calmarla colocando cinta adhesiva sobre su boca, nariz y ojos, pero finalmente la estranguló hasta causarle la muerte. El cuerpo de Acosta fue abandonado en la isla, mientras que Tanzi huyó con su camioneta.

La confesión y el juicio

La confesión del condenado reveló los motivos detrás del trágico desenlace de la víctima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La desaparición de Janet Acosta fue reportada por sus amigos y compañeros de trabajo cuando no regresó de su descanso. Según The Associated Press, la policía localizó la camioneta de la víctima en Cayo Hueso, donde Tanzi había huido tras cometer el crimen. Durante el interrogatorio, el acusado confesó los hechos y guió a los investigadores hasta el lugar donde había dejado el cuerpo de Acosta, a más de 225 kilómetros al suroeste de Miami.

En su confesión, Tanzi admitió que no dejó ir a Acosta porque temía ser capturado. “Si la hubiera dejado ir, me habrían atrapado más rápido”, declaró, según los registros judiciales. “No quería que me atraparan. Me estaba divirtiendo demasiado... Le dije: ‘No puedo dejarte ir. Si te dejo ir, me voy a meter en un buen lío’”.

El juicio concluyó con la condena de Tanzi por asesinato en primer grado, secuestro, robo de vehículo y robo a mano armada. El jurado recomendó la pena de muerte con una votación unánime de 12 a 0.

Apelaciones rechazadas y el desenlace final

A lo largo de los años, Tanzi presentó múltiples apelaciones para evitar su ejecución, pero todas fueron rechazadas. Según The Associated Press, una de sus últimas solicitudes argumentaba que su condición de “obesidad mórbida” y ciática podría causarle un dolor inconstitucional durante la ejecución.

Sin embargo, la Corte Suprema de Florida desestimó este argumento, señalando que su condición médica era conocida desde 2009 y que la apelación no fue presentada a tiempo.

El martes, la Corte Suprema de Estados Unidos también rechazó una solicitud de último momento para suspender la ejecución, sin emitir comentarios al respecto. Finalmente, Tanzi se convirtió en la tercera persona ejecutada en Florida en lo que va del año.

La pena de muerte en Florida y Estados Unidos

Florida intensificó las ejecuciones este año bajo órdenes del gobernador Ron DeSantis. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

La ejecución de Michael Tanzi forma parte de un contexto más amplio en el que Florida ha intensificado la aplicación de la pena de muerte.

Según The Associated Press, el gobernador Ron DeSantis ha firmado varias órdenes de ejecución este año, incluida una programada para el 1 de mayo. En 2025, Florida ya ha llevado a cabo dos ejecuciones previas: Edward James, condenado por el asesinato de una niña de 8 años y su abuela, además de James Dennis Ford, quien mató a una pareja en una granja remota.

A nivel nacional, ocho personas han sido ejecutadas en Estados Unidos en lo que va del año, en estados como Carolina del Sur, Texas, Alabama, Arizona, Luisiana y Oklahoma. En Carolina del Sur, una de estas ejecuciones se realizó mediante un pelotón de fusilamiento, y otra está programada bajo el mismo método.

Florida utiliza un cóctel de tres medicamentos para las ejecuciones por inyección letal: un sedante, un paralizante y un fármaco que detiene el corazón, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, una organización sin fines de lucro que monitorea la aplicación de esta práctica en el país.

Los últimos momentos de Michael Tanzi

En el día de su ejecución, Tanzi despertó temprano, a las 4:45 horas y recibió la visita de un asesor espiritual, según informaron las autoridades penitenciarias. Su última comida incluyó una chuleta de cerdo, tocino, helado y una barra de chocolate. Antes de recibir la inyección letal, ofreció una disculpa a la familia de Janet Acosta, cerrando así un caso que marcó profundamente a la comunidad de Florida y al Miami Herald.