“CartelTok”: cómo los cárteles mexicanos utilizan las redes sociales para reclutar jóvenes en EEUU

Reportes confirman cómo los cárteles mexicanos recurren a TikTok y otras redes sociales para reclutar a jóvenes para sus actividades delictivas. (Infobae/Jovani Pérez)

Los cárteles mexicanos han encontrado en las redes sociales una herramienta poderosa para promover sus actividades ilegales y reclutar nuevos colaboradores. Los traficantes de personas han utilizado TikTok para exhibir sus operaciones y atraer a jóvenes tanto en México como en Estados Unidos. Aunque la plataforma ha eliminado el contenido relacionado con estas actividades, expertos advierten que el problema está lejos de resolverse.

Un reporte reciente de Fox News Digital reveló que “#CartelTok”, un hashtag utilizado para compartir videos en los que miembros de distintos cárteles exhiben montañas de dinero, artículos de lujo o joyas con el fin de atraer a adolescentes de EEUU para contrabandear migrantes indocumentados a través de la frontera estadounidense.

Estas operaciones de reclutamiento no se limitan únicamente a TikTok, ya que se extienden a otras redes sociales como Snapchat e Instagram, igualmente, recurren a aplicaciones de mensajería como WhatsApp para comunicarse de manera anónima, tal y como reveló Chris Olivarez, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, durante una entrevista con el medio

Un fenómeno que está lejos de ser resuelto

Los cárteles utilizan diferentes redes sociales para reclutar jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Héctor Garza, vicepresidente del Consejo Nacional de Patrulla Fronteriza, explicó que los videos subidos en TikTok y otras redes sociales no son nada nuevo.

“Nuestra comunidad de inteligencia, dentro de la Patrulla Fronteriza y otras agencias, siempre ha estado rastreando este tipo de actividades en redes sociales”, afirmó Garza.

Además, el vicepresidente del Consejo Nacional de Patrulla Fronteriza dijo que durante la administración del expresidente Joe Biden, ellos rastreaban “muchas de las caravanas que entraban a Estados Unidos”.

“Gran parte de la promoción y el marketing que algunos de estos cárteles realizaban en Centroamérica EEUU siempre ha rastreado esas actividades”, añadió.

Aseguró que “CartelTok” no es el único canal en que se han promovido las actividades de los cárteles, pues tienen conocimiento de “numerosas páginas” e incluyen trata de menores y tráfico de personas, “simplemente promocionando otras actividades ilegales que realizan en la frontera”.

Este fenómeno no es nada reciente. Alejandra León Olvera, antropóloga de la Universidad de Murcia que estudiaba la presencia de grupos del crimen organizado en redes sociales, habló en 2020 con The New York Times acerca del “CartelTok” o “Cartel TikTok”.

“Es narcomarketing. Usan este tipo de plataformas para publicidad, pero, por supuesto, es publicidad hedonista”, dijo.

Ricardo Ángeles, un TikToker de California de entonces 18 años quien estaba interesado en la cultura de los cárteles, explicó hace cinco años que le parecía fascinante, “como ver una película”.

Portavoces de diferentes redes sociales como TikTok, Snapchat y Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp) detallaron durante un diálogo con Fox News Digital que cuentan con políticas para tomar “medidas enérgicas” contra esta clase de contenido y eliminarlo en cuanto aparece en las plataformas.

“El problema con estos videos de TikTok y algunas de las redes sociales en las que se promueve el tráfico de personas, la trata de menores y personas es que surgen otros imitadores de esta situación. Y ahora tenemos la sensación de que involucrarse en actividades ilegales es algo de lo que enorgullecerse. Y está enviando un mensaje equivocado a nuestros jóvenes y a nuestras comunidades”, declaró Garza.

Un esfuerzo continuo de las autoridades por frenar este fenómeno

En agosto de 2023, 22 traficantes de personas que utilizaban redes sociales para reclutar camioneros fueron acusados por el DOJ. (Departamento de Justicia)

Como ejemplo de los esfuerzos de las autoridades estadounidenses por detener estos operativos está el de la acusación de 22 traficantes de personas que utilizaban redes sociales para reclutar gente para transportar a migrantes indocumentados a cambio de dinero, ocurrida el 22 de agosto de 2023, según informó la Fiscalía de EEUU.

Ellos utilizaban redes sociales, como Snapchat, para reclutar a personas en Arizona para transportar a extranjeros indocumentados.

“Tras reclutar a los conductores en redes sociales, los coordinadores solían recurrir a una aplicación de mensajería como WhatsApp para coordinar la logística”, explicaron las autoridades en un comunicado de prensa emitido en aquel entonces.

Oficiales revelaron que los coordinadores de tráfico de personas solían reclutar a menores y adultos jóvenes como conductores “mediante publicaciones en redes sociales que exaltan el trágico de inmigrantes”.

En muchos de esos posts, se aseguraba que los conductores podían ganar “grandes sumas de dinero sin riesgo de ser arrestados”.

Garza comentó durante su diálogo con Fox News Digital que tiene el sentimiento de que el presidente Donald Trump “hará algunos cambios positivos en TikTok”, si se llega a un acuerdo con la plataforma.

“Pero sabemos que estos cárteles siguen usando las redes sociales hasta el día de hoy. Saben que su popularidad está ahí”, subrayó.