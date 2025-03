Un exempleado de Eminem es acusado de vender 25 canciones inéditas del rapero por USD 50,000 en Bitcoin

Joseph Strange, exempleado de Eminem, acusado de vender canciones inéditas del rapero por USD 50,000 en Bitcoin. (Foto AP/Carlos Osorio, archivo)

Un exingeniero de sonido que trabajó con el rapero estadounidense Eminem enfrenta cargos federales por presuntamente filtrar y vender canciones inéditas del artista a través de transacciones con criptomonedas. La denuncia fue presentada por la Fiscalía del Distrito Este de Michigan.

El acusado, identificado como Joseph Strange, de 46 años, residenciado en Holly, Michigan, es señalado de haber comercializado 25 temas de Eminem que aún no habían sido publicados. Según documentos judiciales, Strange habría recibido pagos equivalentes a USD 50,000 en Bitcoin por el material, cuya producción abarcó desde 1999 hasta 2018.

El caso fue detectado a inicios de 2025 por empleados del estudio de grabación del artista, quienes alertaron al FBI tras encontrar que parte del archivo musical no publicado estaba disponible en internet. La investigación posterior llevó a identificar a Strange, quien había trabajado para Eminem entre 2007 y 2021, como uno de los cuatro empleados con acceso directo a los discos duros del estudio Effigy, ubicado en Ferndale, Michigan, según detalló NBC News.

¿Qué cargos enfrenta el exempleado de Eminem?

De acuerdo con la acusación formal, Joseph Strange fue imputado por dos delitos federales: infracción criminal de derechos de autor e ingreso interestatal de bienes robados. Según la legislación estadounidense, la primera infracción contempla hasta cinco años de prisión y una multa máxima de USD 250,000, mientras que la segunda podría conllevar una condena de hasta 10 años de prisión, según la información proporcionada por la Fiscalía y recogida por People.

La fiscal interina del distrito, Julie Beck, declaró que “proteger la propiedad intelectual de los creadores es esencial para salvaguardar sus derechos exclusivos y evitar que terceros lucren indebidamente con su obra creativa”. La declaración fue difundida por NBC News.

La Fiscalía imputa a Strange por infracción de derechos de autor y tráfico interestatal de bienes robados. (REUTERS/Mario Anzuoni)

¿Cómo fue detectada la filtración de las canciones inéditas?

El 16 de enero de 2025, empleados del estudio de Eminem descubrieron que material musical en desarrollo estaba circulando en línea. Según la denuncia penal revisada por People, se trataba de canciones grabadas entre 1999 y 2018, varias de las cuales estaban disponibles en Reddit y YouTube.

Los trabajadores detectaron una imagen con el listado de canciones inéditas, extraída directamente de uno de los discos duros del estudio. Este detalle llevó a sospechar que el contenido había sido sustraído por una persona con acceso físico al sistema de almacenamiento digital de Effigy, un estudio privado no abierto al público.

¿Quién compró la música filtrada de Eminem?

La investigación del FBI rastreó a varios compradores del material robado. Uno de ellos, residente en Canadá, declaró haber pagado USD 8,500 en Bitcoin por cuatro canciones. En total, transfirió aproximadamente USD 50,000 a cambio de 25 temas. Según la denuncia citada por NBC News y Fortune, el comprador obtuvo el dinero con la ayuda de una comunidad de seguidores del artista.

El comprador, identificado en línea como “Doja Rat”, explicó que Strange le ofreció las canciones y alegó que necesitaba el dinero para cubrir los gastos de una cirugía. Esta información fue compartida por un fanático británico al socio comercial de Eminem, Fred Nasser, lo que permitió reforzar la denuncia ante las autoridades, según People.

El FBI halló discos duros, letras escritas y una cinta VHS inédita en la casa del acusado. (Foto AP/Carlos Osorio)

¿Qué evidencia encontró el FBI en la casa del acusado?

El 28 de enero de 2025, el FBI ejecutó una orden de registro en la vivienda de Joseph Strange en Holly, Michigan. Según la denuncia penal, se encontraron discos duros, letras manuscritas atribuidas a Eminem y una cinta VHS con un video musical inédito.

También fueron incautados registros financieros que documentaban pagos realizados a Strange por la venta del material. Testigos afirmaron que el acusado estaba vinculado a la minería de criptomonedas y que solo aceptaba pagos en activos digitales, informó Fortune.

¿Cuál fue la reacción del equipo de Eminem?

El portavoz de Eminem, Dennis Dennehy, emitió una declaración pública en la que agradeció al FBI por la investigación. “Eminem y su equipo están muy agradecidos por los esfuerzos de la oficina de Detroit del FBI, que llevaron a la imputación de Joe Strange”, afirmó el representante en un comunicado citado por People y Fortune.

Además, indicó que el incidente provocó un “daño significativo a la integridad creativa y al legado artístico de Eminem”, así como pérdidas económicas para los colaboradores que participaron en la producción de las canciones.

El portavoz del rapero agradeció al FBI y denunció daños a la integridad creativa de Eminem. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dijo la defensa legal del acusado?

El abogado defensor de Strange, Wade Fink, declaró a Associated Press que las acusaciones aún no han sido evaluadas judicialmente. “Una denuncia penal es simplemente un conjunto de alegaciones firmadas por un fiscal”, señaló. “Todavía no hemos estado en un tribunal ni los cargos han sido evaluados por un juez o un jurado”, añadió, según declaraciones reproducidas por NBC News y Fortune.

Fink afirmó que el caso será tratado en los tribunales federales y expresó confianza en los jueces del distrito. Hasta el momento, Strange no ha emitido declaraciones públicas sobre las acusaciones.

¿Ha ocurrido antes una filtración de música de Eminem?

Según Fortune, en 2002, varios temas del álbum The Eminem Show fueron pirateados antes de su lanzamiento. Esto obligó al artista a adelantar la fecha de publicación para mitigar las pérdidas. Aquel incidente tuvo impacto financiero para la discográfica y precedentes legales que han sido citados en el contexto actual.

¿Qué sigue en el proceso judicial?

El caso continúa en la Corte Federal del Distrito Este de Michigan. Las autoridades indicaron que no se descarta la participación de otras personas en la distribución o comercialización del contenido robado. La investigación se mantiene activa y el FBI continúa analizando la trazabilidad de las transacciones en Bitcoin asociadas al caso.