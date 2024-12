Sentencian a cadena perpetua a mujer de Florida que asesinó a su novio encerrándolo en una maleta

Sarah Boone fue sentenciada por el asesinato de su pareja Jorge Torres. (Foto vía Correccionales del Condado de Orange / fox35orlando)

Una mujer de Florida, Sarah Boone, fue sentenciada este lunes a cadena perpetua tras ser declarada culpable del asesinato en segundo grado de su pareja, Jorge Torres, quien murió asfixiado después de ser encerrado en una maleta en 2020. La sentencia fue dictada por el juez de circuito Michael Kraynick en Orlando, Florida.

El caso, ocurrido en Winter Park, un suburbio de Orlando, ha generado atención pública debido a los detalles presentados durante el juicio. Boone, de 47 años, mantuvo que el encierro de Torres fue parte de un juego mientras ambos estaban bajo los efectos del alcohol, pero las pruebas presentadas por la fiscalía, incluidos videos encontrados en su teléfono móvil, revelaron un acto deliberado.

Según el informe de arresto, los investigadores descubrieron videos en el teléfono móvil de Boone que documentan los últimos momentos de Torres. En las grabaciones, Torres suplica salir de la maleta, gritando que no puede respirar y llamando repetidamente por su nombre. En respuesta, Boone se burla de él diciendo: “Sí, eso es lo que haces cuando me ahorcas”.

Sarah Boone: ¿cómo mató a su novio?

Videos en el teléfono de Boone revelaron que Torres suplicaba salir de la maleta y declaraba no poder respirar. (Joe Burbank/Orlando Sentinel via AP)

El incidente ocurrió la noche del 23 de febrero de 2020, cuando Boone y Torres, ambos bajo los efectos del alcohol, estaban en su hogar. Según la declaración inicial de Boone a la Oficina del Sheriff del Condado de Orange, la pareja decidió jugar al escondite como parte de una actividad lúdica mientras bebían. Boone aseguró que Torres, quien pesaba apenas 47 kilogramos, se metió voluntariamente en la maleta de viaje, según informó CBS News.

En su versión inicial, Boone afirmó que cerró la maleta de manera accidental y se fue a dormir, creyendo que Torres podría salir por sí mismo. No fue hasta la mañana siguiente cuando, al buscar a Torres, recordó que lo había dejado dentro de la maleta. Al abrirla, lo encontró inconsciente y llamó a los servicios de emergencia. Sin embargo, los paramédicos confirmaron que Torres ya había fallecido, según Orlando Sentinel.

Sin embargo, la investigación reveló que la versión de Boone no coincidía con las pruebas. Videos hallados en su teléfono móvil mostraban a Torres dentro de la maleta, luchando por salir mientras gritaba: “No puedo respirar”. En las grabaciones, Torres llama repetidamente a Boone, mientras ella responde de manera sarcástica: “Sí, eso es lo que haces cuando me ahorcas” y “Así es como me siento cuando me engañas”, según declaraciones citadas por USA Today.

El informe judicial añadió que, además de ignorar las súplicas de Torres, Boone decidió mantenerlo encerrado deliberadamente “para aterrorizarlo”. Posteriormente, lo golpeó con un bate de béisbol, aunque esta última acción no quedó grabada en video, según los documentos presentados por el fiscal William Jay y reportados por Fox News.

Boone rechazó un acuerdo de reducción de sentencia por declararse culpable

Durante el juicio, Boone habló sobre un supuesto abuso por parte de Torres, que su defensa no logró corroborar.

La autopsia determinó que Torres murió por asfixia dentro de la maleta, donde no tenía espacio suficiente para respirar o moverse. Según los expertos citados por la fiscalía durante el juicio, el tamaño reducido de la maleta y el peso del material dificultaron cualquier intento de escape por parte de Torres. Estas pruebas refutaron la defensa de Boone de que su muerte fue accidental, según informó NBC News.

Antes del juicio, Boone rechazó un acuerdo de culpabilidad ofrecido por los fiscales, que proponía una reducción de la sentencia a 15 años de prisión por homicidio involuntario, informó CBS News. Optó por ir a juicio, defendiendo que sus acciones respondían a un intento de protegerse ante un supuesto historial de abuso físico y emocional por parte de Torres.

El jurado concluyó que las pruebas eran concluyentes para condenarla por asesinato en segundo grado. La sentencia de cadena perpetua, dictada por el juez Kraynick, no contempla la posibilidad de libertad condicional, según Fox News.

En la audiencia de sentencia, familiares de Torres describieron el impacto devastador de su muerte. Su hermana, Victoria Torres, expresó en el tribunal: “Sarah merece pudrirse en la cárcel. Ha causado un dolor eterno”, citó NBC News.

Por su parte, Boone utilizó su declaración final para enumerar los supuestos abusos sufridos a manos de Torres, criticar la cobertura mediática de su juicio y pedir perdón. “Me perdono por haberme enamorado de un monstruo. Intenté romper el hechizo... Nunca dejé de amarlo”, dijo Boone, quien ha estado detenida durante 58 meses, según el testimonio recogido por The Orlando Sentinel. “No quise que esto sucediera. Perdóname, Jorge. Perdóname, familia Torres”.