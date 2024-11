Reconocido modelo que posó para Calvin Klein es acusado de apuñalar a un padre de familia en Nueva York

Dynus Saxon, modelo de 20 años, enfrenta cargos de asesinato en segundo grado y posesión de un arma. (Kerry Burke)

Dynus Saxon, modelo de 20 años que ha trabajado en campañas para Calvin Klein y Levi’s, fue formalmente acusado de asesinato en segundo grado, homicidio involuntario en primer grado y posesión criminal de un arma tras el apuñalamiento fatal de Kadeem Grant, un padre de familia de 35 años, en un apartamento del Bronx, Nueva York. La oficina de la fiscal del distrito del Bronx, Darcel Clark, confirmó que Saxon fue arrestado el lunes y compareció en la corte el pasado viernes, donde se le negó la libertad bajo fianza.

De acuerdo con CBS News y la agencia AP, el crimen ocurrió el 10 de noviembre. La policía encontró el cuerpo de Grant con heridas de arma blanca en el pecho dentro de un apartamento en el Bronx. Un cuchillo fue recuperado en la escena junto al cuerpo de la víctima, y un rastro de sangre fue hallado en los escalones de la entrada del edificio, según informó el New York Post.

En la audiencia del viernes, los fiscales señalaron que Saxon tenía un vendaje en la mano derecha debido a una lesión sufrida al apuñalar a Grant. Según reportó el New York Daily News, el modelo no hizo declaraciones durante la audiencia y permanecerá detenido hasta su próxima comparecencia programada para el 3 de diciembre.

La fiscal del distrito del Bronx confirmó que Saxon fue arrestado y se le negó la libertad bajo fianza en su comparecencia en la corte. (Imagen ilustrativa Infobae)

Saxon, residente de East Harlem en Manhattan, es conocido en el ámbito de la moda por haber aparecido en revistas como Vogue Italia y L’Officiel Baltic. Según The Independent, su perfil de Instagram, que ha sido restringido desde el incidente, mostraba imágenes de su trabajo en la industria de la moda y participaciones en eventos, como el estreno de la película Deadpool & Wolverine el pasado verano.

La relación entre Saxon y Grant, así como el motivo del ataque, no han sido esclarecidos por las autoridades. Sin embargo, fuentes policiales citadas por el New York Daily News indicaron que ambos hombres y un tercero compartían algún tipo de vínculo sentimental. El ataque ocurrió en el apartamento de este tercer individuo, aunque no se ha confirmado si esa relación influyó en el crimen.

Christopher Grant, padre de la víctima, declaró al Daily News que su hijo era el principal responsable del cuidado de su hija pequeña y su abuela. Según él, Kadeem Grant era una persona dedicada a su familia, y su pérdida ha dejado un vacío significativo en sus seres queridos. “Es muy triste que mi nieta tenga que crecer sin su padre”, expresó Grant.

En contraste, la madre de Saxon, quien también habló con el Daily News, sugirió que la situación es más compleja de lo que parece y que su hijo no recuerda el incidente. “Dynus no simplemente decidió asesinar a alguien”, comentó. Añadió que el joven modelo, según sus palabras, habría actuado en defensa propia, aunque no ofreció pruebas para respaldar esta afirmación.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El abogado de Saxon es parte de la organización Bronx Defenders, una entidad sin fines de lucro que provee representación legal a personas de bajos recursos en el Bronx. Hasta el momento, el equipo de defensa no ha emitido comentarios sobre el caso.

El caso ha atraído atención mediática debido al perfil público de Saxon, quien ha trabajado con reconocidas marcas internacionales y ha sido una figura destacada en la moda. Según CBS News, el incidente también resalta las dinámicas complejas que podrían haber estado en juego entre los involucrados, aunque las autoridades han mantenido la mayoría de los detalles bajo reserva mientras continúa la investigación.

Kadeem Grant, víctima de este incidente, era conocido por su dedicación a su familia, según afirmó su padre. La policía no ha revelado si Grant o Saxon tenían antecedentes de conflictos previos ni ha proporcionado información adicional sobre la naturaleza de los eventos que llevaron al apuñalamiento.