La actriz Betty White aparecerá en un sello postal conmemorativo en 2025

El USPS homenajea a Betty White con un sello postal que celebra su impacto en el entretenimiento y su amor por los animales. (REUTERS/Phil McCarten/File Photo)

Betty White, legendaria actriz de la televisión estadounidense, será homenajeada con un sello postal en el año 2025. La noticia fue anunciada por el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), según dieron a conocer múltiples medios de comunicación como People, NBC y Fox News. La ilustración digital de White, utilizada para el sello, fue creada por Dale Stephanos y se basó en una fotografía de 2010 del reconocido fotógrafo Kwaku Alston. El diseño final del sello fue realizado por el director de arte del USPS, Greg Breeding.

El USPS destacó en un comunicado que Betty White fue “un ícono de la televisión estadounidense, compartiendo su ingenio y calidez con los espectadores durante siete décadas”. Fox News también afirmó que la actriz “ganó generaciones más jóvenes de fanáticos al entrar en sus 90 años y fue venerada como una defensora compasiva de los animales”. NBC, por su parte, enfatizó que White, quien falleció en diciembre de 2021, dejó una huella imborrable que trasciende generaciones.

El impacto de White fue tal que figuras como Ryan Reynolds y el presidente Joe Biden expresaron admiración por la actriz tras su deceso hace casi tres años. NBC citó a Reynolds, quien compartió reparto con White en “The Proposal”, afirmando que “El mundo se ve diferente ahora”. Fox News rescató las palabras del presidente Biden, quien describió a White como un “tesoro estadounidense” que “desafió convenciones” y agregó: “Con cada risa y sonrisa nos abrió el corazón. Pero sobre todo, movió nuestras almas y el alma de nuestra nación”.

¿Quién fue Betty White?

El USPS destacó a White como una figura icónica cuya calidez alcanzó siete décadas de audiencia cultural. (Original Caption)

Betty White es recordada como una de las actrices más queridas y respetadas en la historia de la televisión estadounidense. Nacida el 17 de enero de 1922, su carrera comenzó en los años 50 y se extendió por más de siete décadas, consolidándose como una pionera en la industria del entretenimiento. White destacó tanto por su versatilidad como por su habilidad para conectar con diversas audiencias, desde generaciones mayores que crecieron viéndola en programas clásicos hasta jóvenes que la descubrieron en sus últimas apariciones.

Fue reconocida principalmente por sus papeles en icónicas comedias de situación como The Mary Tyler Moore Show y The Golden Girls, donde interpretó a Rose Nylund, un personaje entrañable y lleno de humor. Más tarde, participó en Boston Legal y en la película “The Proposal” (2009), compartiendo escenas memorables con Ryan Reynolds y Sandra Bullock.

Betty fue la primera mujer en producir un programa de televisión, Life with Elizabeth, lo que le valió un lugar en la historia como una figura innovadora en la industria. Más allá de su carrera actoral, White fue una activista comprometida con la causa de los derechos de los animales. Colaboró con numerosas organizaciones y defendió la conservación y el bienestar animal durante toda su vida, ganándose el respeto y la admiración de defensores de estas causas.

El USPS lanzará otros sellos temáticos

Una serie de sellos del USPS para 2025 incluirá homenajes a figuras como Allen Toussaint. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

El sello conmemorativo de Betty White formará parte del programa de estampillas Forever de 2025, según informó el USPS. Este diseño incluye una ilustración digital basada en una fotografía de 2010 tomada por Kwaku Alston, que captura a White sonriendo ante un fondo púrpura. La ilustración fue creada por Dale Stephanos, mientras que el diseño general estuvo a cargo del director artístico Greg Breeding.

El USPS también anunció otras temáticas de sellos para 2025, destacando una serie dedicada al sendero de los Apalaches, junto con un diseño del Año de la Serpiente para el Año Nuevo Lunar y un sello inspirado en el amor por el artista Keith Haring. Otro homenaje especial será para Allen Toussaint, descrito por NBC como un “virtuoso pianista, cantante, compositor, arreglista y productor responsable de innumerables éxitos en múltiples géneros”. El sello de Toussaint será el cuadragésimo octavo en la serie de Herencia Negra del USPS.

Este homenaje filatélico forma parte de los esfuerzos del USPS por ofrecer una “gama diversa de temas y diseños” para los aficionados a los sellos, según explicó Lisa Bobb-Semple, directora de servicios de sellos del USPS. Esta serie de sellos pretende “continuar con varias de nuestras series populares y aniversarios conmemorativos, mientras introducimos algunos sellos nuevos emocionantes”.

La fecha exacta de lanzamiento del sello conmemorativo de Betty White aún no ha sido anunciada. La expectativa es alta entre los fanáticos y entusiastas de la filatelia, quienes esperan nuevas actualizaciones por parte del USPS en las próximas semanas.