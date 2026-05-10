Por qué el Día de la Madre se celebra el segundo domingo de mayo en Estados Unidos

En Estados Unidos, el Día de la Madre se celebra el segundo domingo de mayo y moviliza a millones de familias, comercios y servicios en todo el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día de la Madre en Estados Unidos se celebra el segundo domingo de mayo y constituye una de las jornadas de mayor peso social y económico del país.

Impulsada por Anna María Jarvis a principios del siglo XX, la efeméride nació como tributo al trabajo y la influencia de las madres tras la Guerra Civil estadounidense.

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El origen de la jornada se remonta a la labor de Ann Reeves Jarvis, madre de Anna, quien en la década de 1860 organizó los Mother’s Day Work Clubs para asistir a soldados heridos y promover la salud pública durante la Guerra Civil.

Tras el fallecimiento de Ann Reeves Jarvis, su hija Anna inició una campaña nacional para institucionalizar un día de reconocimiento a las madres.

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El primer servicio conmemorativo se realizó el 10 de mayo de 1908 en la Iglesia Metodista Episcopal Andrews, en Grafton, Virginia Occidental, mientras que ese mismo día se celebró un acto multitudinario en Filadelfia, donde Jarvis distribuyó 500 claveles blancos como símbolo de amor materno.

En 2026, la celebración moviliza a millones de familias, comercios y servicios en todo el territorio, combinando tradiciones históricas con un impacto comercial inédito.

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De acuerdo con la National Retail Federation, la patronal minorista estadounidense, y la consultora Prosper Insights & Analytics, el gasto proyectado para la efeméride alcanza un récord de USD 38.000 millones, con un promedio de USD 284 por persona, la cifra más alta registrada hasta la fecha.

Entre los productos y servicios más demandados figuran flores, tarjetas, joyería, experiencias gastronómicas y electrónicos. El 84 % de los estadounidenses participa en la efeméride, lo que la consolida entre las tres fechas de mayor consumo anual, junto con la temporada navideña y el Black Friday.

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El sector de joyería lidera el gasto, con USD 7.500 millones, seguido por salidas especiales (USD 6.400 millones), electrónicos (USD 4.400 millones), flores (USD 3.200 millones) y tarjetas (USD 1.300 millones).

Las plataformas en línea y las tiendas departamentales comparten el liderazgo como principales canales de compra, cada una con un 33 % de preferencia, acompañadas por tiendas especializadas y comercios locales.

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Evolución e institucionalización del Día de la Madre

El Día de la Madre fue promovido por Anna María Jarvis como un tributo al trabajo materno tras la Guerra Civil y se oficializó en 1914 bajo el gobierno de Woodrow Wilson (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de 1912, la conmemoración fue adoptada por varios estados y, dos años después, el presidente Woodrow Wilson firmó la proclamación que oficializó el Día de la Madre como feriado nacional. Casa Blanca definió la fecha como una “expresión pública de amor y reverencia por las madres de nuestro país”, según archivos históricos del gobierno estadounidense.

La expansión internacional fue rápida: Canadá, México y varios países de Europa y Asia incorporaron la celebración en fechas próximas.

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Su sentido original, sin embargo, se transformó con el tiempo. Anna María Jarvis, promotora de la efeméride, manifestó su rechazo a la creciente comercialización del día. Denunció que la venta masiva de flores, tarjetas y regalos distorsionaba el objetivo de reconocimiento personal y afectivo, llegando a encabezar campañas legales y mediáticas para devolverle su sentido inicial.

El impacto actual: consumo, tradición y debate

Las ventas de floristerías y comercios electrónicos aumentan hasta un 400% en la semana previa al Día de la Madre en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026, el Día de la Madre en Estados Unidos implica reuniones familiares, obsequios y manifestaciones públicas de afecto, y da lugar a una industria multimillonaria.

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Datos de National Retail Federation y el portal alemán de datos de mercado Statista muestran que el gasto medio por persona alcanza máximos históricos, impulsado por nuevas tendencias de consumo y una diversificación de productos y servicios para la ocasión.

Las cadenas de floristerías y comercios electrónicos registran aumentos de hasta el 400% en ventas durante la semana previa a la festividad.

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Entidades como National Women’s History Alliance (la organización promotora de historia de las mujeres en EE.UU.) y el International Mother’s Day Shrine (el museo conmemorativo oficial de la festividad) insisten en la recuperación del espíritu original que impulsó Anna María Jarvis, basado en la gratitud personal y la reflexión ante el avance del consumo masivo.

Diversas iglesias metodistas y organizaciones comunitarias realizan homenajes en templos históricos y espacios públicos, evocando a figuras como Ann Reeves Jarvis, pionera en la asistencia social y la reconciliación tras la guerra.

Raíces históricas y diversidad contemporánea

Aunque la efeméride mantiene su núcleo tradicional, la diversidad cultural estadounidense se refleja en las distintas formas de celebración.

Comunidades latinas, asiáticas y afroamericanas fusionan costumbres propias con la tradición nacional y realizan homenajes a abuelas, tías y figuras maternas alternativas. El reconocimiento a madres adoptivas, parejas del mismo sexo y familias monoparentales también forma parte de las historias que, año tras año, resignifican la fecha.

El debate sobre el sentido auténtico del Día de la Madre persiste en 2026. Anna María Jarvis, cuyo lugar de descanso es visitado cada mayo en West Laurel Hill, Pensilvania, permanece como referente de la defensa de un tributo alejado del marketing y el consumo excesivo.