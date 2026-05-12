Qué reglas cambian en los aeropuertos de EE.UU. durante el Mundial 2026: documentos aceptados, objetos prohibidos y nuevas medidas de seguridad

Estados Unidos refuerza los controles de seguridad aeroportuaria y actualiza los requisitos de ingreso para el Mundial 2026. (REUTERS/Megan Varner)

Un refuerzo histórico en los controles de seguridad aeroportuaria y un conjunto de nuevas reglas marcarán el ingreso a Estados Unidos durante el Mundial 2026.

Los viajeros, tanto nacionales como internacionales, deberán adaptarse a medidas más estrictas, según detallaron la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

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Estados Unidos implementará controles reforzados en todos los aeropuertos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los pasajeros deberán presentar documentación oficial, como identificaciones estatales con sello específico o pasaporte vigente, y cumplir normas estrictas sobre equipaje, objetos permitidos y procedimientos de identificación.

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Además, será obligatorio preparar los documentos para inspecciones rápidas y anticipar demoras, en un contexto de tecnologías de seguridad avanzadas y regulaciones agrícolas más severas, de acuerdo con la TSA y la CBP.

La TSA implementa nuevas reglas y tecnologías de identificación biométrica en los principales aeropuertos del país para proteger el flujo de pasajeros (Imagen Ilustrativa Infobae)

La TSA prevé un volumen extraordinario de tráfico aéreo en ciudades sede como Miami, Nueva York, Los Ángeles, Houston y Dallas.

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Se advierte que estacionamientos y rampas estarán saturados tanto en vuelos comerciales como privados. Por ello, la agencia recomienda planificar cualquier traslado con amplia anticipación, especialmente en terminales privadas o vuelos chárter, y coordinar con los operadores aéreos, según comunicados oficiales de la autoridad.

Requisitos y documentos para volar durante el Mundial 2026

Para vuelos nacionales, la TSA exige como documento principal una licencia de conducir estatal con sello oficial, conocida como REAL ID, o pasaporte vigente.

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También se aceptan la tarjeta de residencia permanente o credenciales de programas como Global Entry. Si no se cuenta con REAL ID, solo se admiten pasaporte u otro documento internacional reconocido por la autoridad.

Los pasajeros en vuelos internacionales deben portar un pasaporte vigente y, dependiendo del país de origen, una visa o un permiso ESTA.

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El listado de objetos prohibidos incluye bengalas, fuegos artificiales, réplicas de armas, drones y líquidos superiores a 100 ml, según la normativa de la TSA (Imagen Ilustrativa Infobae)

La TSA subraya la necesidad de tener todos los documentos listos para su inspección, ya que el personal priorizará revisiones ágiles pero estrictas en los controles aeroportuarios.

Objetos prohibidos y controles de equipaje

Durante el Mundial, la TSA reforzará la inspección de equipaje e intensificará la aplicación de normas sobre objetos prohibidos.

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La lista ampliada incluye bengalas, fuegos artificiales, pirotecnia, bocinas de aire comprimido, bidones de gas inflamable, pintura en aerosol, réplicas de armas y drones. Las baterías de litio y los power banks solo podrán transportarse en el equipaje de mano.

La normativa vigente para líquidos se mantiene: cada envase permite hasta 100 ml, almacenados en una bolsa transparente resellable de hasta 1 litro.

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Medicamentos y alimentos infantiles pueden introducirse siempre que se declaren y se sometan a revisión adicional, según el portal oficial de la TSA dedicado a objetos permitidos.

La TSA prevé largas filas, controles más exhaustivos y recomienda llegar con mayor antelación al aeropuerto ante el aumento de viajeros en el Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La CBP recuerda que está prohibido ingresar alimentos frescos, semillas y productos animales o vegetales no declarados debido a controles agrícolas más rigurosos.

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El incumplimiento puede implicar multas significativas, de acuerdo con la guía de la agencia.

Nuevos controles, demoras y tecnologías en aeropuertos

La TSA recomienda llegar con mayor antelación al aeropuerto, ya que se prevén filas extensas y demoras prolongadas tanto para vuelos regulares como privados.

Los controles incluirán verificación de identidad, inspección de equipaje y remoción obligatoria de dispositivos electrónicos y líquidos al atravesar los filtros de seguridad.

Para agilizar estos procesos y limitar el contacto físico, la autoridad avanza en la implementación de tecnologías de identificación biométrica sin contacto, en especial el reconocimiento facial integrado en el programa PreCheck.

Estas tecnologías serán habituales en los principales aeropuertos durante el Mundial, conforme a las directrices publicadas por la TSA y el blog de servicio NEW TSA Carry-On Rules for 2026.

Consejos para viajeros durante el Mundial 2026

Los viajeros nacionales e internacionales deben presentar documentos oficiales, como REAL ID o pasaporte vigente, para abordar vuelos durante el Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades aconsejan preparar con tiempo la documentación y el equipaje, así como realizar reservas aeroportuarias con semanas de anticipación.

Consultar regularmente las regulaciones y eventuales restricciones a través de los sitios web oficiales de la TSA y la CBP resulta fundamental ante cualquier actualización.

La CBP enfatiza la importancia de acatar las normas fronterizas para evitar sanciones y facilitar el tránsito de los millones de visitantes previstos.

La mejor manera de enfrentar el incremento de controles y el flujo masivo de pasajeros será consultar periódicamente la información oficial y planificar el viaje con suficiente margen, ya que todas las ciudades sede operarán bajo estrictas medidas de seguridad durante el Mundial 2026 en Estados Unidos.