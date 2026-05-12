Wall Street cerró a la baja tras el repunte inflacionario en Estados Unidos y el aumento de la tensión en Medio Oriente

Operadores trabajan en la sala de negociación durante la salida a bolsa de HawkEye 360 ​​en la Bolsa de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 7 de mayo de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

Wall Street retrocedió el martes desde máximos históricos, presionado por datos de inflación superiores a lo previsto y por la creciente fragilidad del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, que mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz y encarece el crudo a nivel global.

El S&P 500 cedió 11,88 puntos, un 0,15%, hasta las 7.400,96 unidades, un día después de haber marcado un récord. El Nasdaq Composite fue el índice más golpeado, con una caída de 185,92 puntos, equivalente al 0,70%, hasta los 26.088,20 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones, en cambio, logró avanzar 56,09 puntos, un 0,14%, hasta los 49.760,56 unidades, apoyado por el alza del sector salud.

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La presión sobre el Nasdaq provino principalmente de los valores vinculados a la inteligencia artificial y los semiconductores. Intel se desplomó un 6,8%, pese a que su acción había más que triplicado su valor en lo que va del año. Micron Technology retrocedió un 3,6% tras acumular una ganancia de casi el 180% en 2026, y CoreWeave cayó un 6,1%, recortando su alza anual al 60%.

El índice PHLX Semiconductor, que acumula una suba de más del 60% en el año impulsado por el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial, también registró pérdidas en la jornada. La tendencia bajista para estas acciones comenzó antes en Asia: el índice Kospi de Corea del Sur cayó un 2,3% desde su propio máximo histórico, ante la preocupación de que el gobierno pueda redistribuir las ganancias extraordinarias generadas por la inteligencia artificial entre la ciudadanía.

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El precio del barril de crudo Brent trepó un 3,4% hasta USD 107,77, frente a los aproximadamente USD 70 que cotizaba antes del inicio del conflicto. El cierre efectivo del estrecho de Ormuz mantiene a los petroleros varados en el golfo Pérsico, sin poder abastecer a los mercados internacionales.

Operadores trabajan en la sala de operaciones de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 7 de mayo de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

Ese salto en los precios del crudo agravó la inflación en Estados Unidos durante abril por encima de lo que anticipaban los economistas, según un informe publicado el martes. Los precios al consumidor aceleraron su alza incluso al excluir gasolina y alimentos, lo que, según Brian Jacobsen, estratega económico jefe de Annex Wealth Management, podría responder también al efecto de los aranceles y condiciones climáticas adversas.

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Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron tras el dato: el bono a 10 años escaló al 4,45% desde el 4,42% del lunes, y se mantiene muy por encima del 3,97% previo al inicio de la guerra. Los operadores descuentan mayoritariamente que la Reserva Federal mantendrá sin cambios su tasa de referencia este año, aunque ya asignan una probabilidad superior a uno en tres de que el organismo podría elevar las tasas en diciembre, según datos de CME Group.

La guerra con Irán, en su undécima semana, no mostró señales de una resolución próxima. El presidente Donald Trump describió el alto el fuego como algo que estaba “en cuidados intensivos” luego de que Teherán rechazara una propuesta estadounidense para poner fin al conflicto, manteniendo condiciones que Trump calificó de “basura”.

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Operadores trabajan en la sala de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., 5 de mayo de 2026. REUTERS/Brendan McDermid/Foto de archivo

En el sector salud, Humana avanzó con fuerza tras la decisión de la firma Bernstein de elevar su precio objetivo un 36%, contribuyendo al desempeño positivo del Dow Jones. Zebra Technologies saltó un 11,4% después de superar las expectativas de ganancias de los analistas y ofrecer una proyección de beneficios para el año completo por encima de lo previsto.

Entre las caídas más pronunciadas fuera del segmento tecnológico, Under Armour se hundió un 17% tras reportar pérdidas peores a las esperadas en el último trimestre. El director ejecutivo Kevin Plank afirmó que la compañía continúa con los pasos necesarios para “reiniciar el negocio y restaurar la disciplina” requerida para operar como una marca de primer nivel.

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GameStop retrocedió un 3,5% luego de que eBay rechazara su oferta de adquisición por USD 56.000 millones, calificándola de “ni creíble ni atractiva” y cuestionando la capacidad de la empresa para financiar la compra. Las acciones de eBay subieron un 2,1% tras el rechazo. Beazer Homes USA cayó un 7,3% después de desestimar una oferta no solicitada de Dream Finders Homes, a la que acusó de haberla subvalorado de forma reiterada; Dream Finders se hundió un 13,4%.

En los mercados internacionales, las bolsas europeas y asiáticas cerraron mayoritariamente a la baja. El DAX alemán perdió un 1,6% y el CAC 40 francés, un 0,9%, mientras que el Nikkei 225 japonés avanzó un 0,5%.

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(Con información de AP y Reuters)